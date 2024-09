L'école Ashwood Glen obtient l'accréditation officielle IB en tant que la seule École du Monde à Burlington pour le Programme primaire de l'IB

BURLINGTON, Ontario, 10 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'école Ashwood Glen annonce fièrement sa certification en tant qu' École du Monde du Baccalauréat International (IB) pour le Programme primaire (PP) , devenant ainsi le seul établissement à offrir ce prestigieux programme à Burlington, Ontario.

Le Baccalauréat International® (IB) a été fondé à Genève, en Suisse, en 1968. Avec plus de cinq décennies d'excellence éducative, l'IB s'est imposé comme un leader en matière d'éducation internationale.

Cette réalisation importante s'aligne sur la mission d'Ashwood Glen d'inspirer, d'autonomiser et d'exceller en éducation, la positionnant parmi seulement 100 écoles au Canada à offrir le PP de l'IB.

Sonia Abbas, Directrice de l'école Ashwood Glen, déclare :

"Cette certification IB n'est pas seulement une réussite, c'est un tremplin. Nous équipons les jeunes élèves de Burlington d'une mentalité globale et des compétences nécessaires pour façonner le monde de demain. Ici, nous formons des résolveurs de problèmes innovants et des acteurs de changement compatissants qui façonneront un avenir meilleur."

Une École du Monde de l'IB incarne l'engagement du Baccalauréat International envers une éducation mondiale de qualité. Le programme de l'IB équilibre une rigueur académique avec un développement personnel, émotionnel et social, préparant les élèves de manière holistique à notre monde en rapide évolution.

La mission de l'IB est de créer un monde meilleur par l'éducation, en développant des jeunes curieux, informés et bienveillants. Elle favorise la compréhension et le respect interculturels, encourageant les élèves à devenir des apprenants actifs, compatissants et permanents qui embrassent des perspectives diverses. Cette approche s'aligne sur la philosophie fondamentale de l'IB d'"éducation pour un monde meilleur", formant des individus qui s'épanouissent personnellement et académiquement tout en apportant des contributions positives à leurs communautés et au-delà.

Le Programme primaire de l'IB à Ashwood Glen offre :

Apprentissage centré sur l'élève : Favoriser la pensée critique et la passion pour l'apprentissage tout au long de la vie Perspective globale : Cultiver des élèves à l'esprit international pour un monde interconnecté Approche basée sur la recherche : Encourager la curiosité et la pensée interdisciplinaire Développement holistique : Équilibrer la croissance personnelle et la réussite académique Compétences d'avenir : Équiper les élèves pour l'enseignement supérieur et au-delà



Le parcours éducatif unique d'Ashwood Glen commence par sa Maison des Enfants Montessori, fournissant une base solide qui se transforme harmonieusement en PP de l'IB. Cette combinaison offre une approche globale de l'éducation de la maternelle à la 8e année.

Pour explorer l'école Ashwood Glen et son accréditation d'École du Monde de l'IB , visitez www.AshwoodGlen.com et le site officiel de l'IB à www.ibo.org .

À propos de l'école Ashwood Glen

L'école Ashwood Glen, institution éducative de premier plan à Burlington, allie harmonieusement les méthodologies Montessori et IB pour offrir un programme d'études de classe mondiale. De la maternelle à la 8e année, nous favorisons une croissance holistique, cultivons la curiosité par l'apprentissage basé sur la recherche et inculquons une perspective globale. Notre approche permet aux élèves de s'épanouir dans un monde en constante évolution, les préparant à devenir les futurs leaders et innovateurs.

