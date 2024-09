Sidetrade : Croissance à deux chiffres de la rentabilité avec une marge se situant à 15% du CA

Un niveau de prises de commandes jamais atteint sur un semestre

Valeur annuelle de nouveaux contrats signés (ACV) à 7,42 M€ : +25%

dont nouveaux abonnements SaaS (ARR) à 3,95 M€ : +20%

dont prestations de services à 3,47 M€ : +32%

Les Etats-Unis représentent 45% du total des prises de commandes

Forte croissance du CA à +19% dont 18% pour les abonnements SaaS

Très forte croissance des revenus aux Etats-Unis : +40%

L’international représente désormais 60% du CA dont déjà 32% pour les Etats-Unis

Effet de levier sur la marge opérationnelle en hausse à +44%, se situant à 15% du CA (vs 12% au S1 2023)

Bond du résultat net à 3,6 M€, en augmentation de 64%

Une situation financière renforcée, même après l’acquisition de SHS Viveon AG

Sidetrade , plateforme d’intelligence artificielle (IA) dédiée à la sécurisation et à la génération du cashflow des entreprises, annonce un chiffre d’affaires en hausse de 19% et un résultat net en progression de 64% au premier semestre 2024. Sidetrade confirme sa capacité à conjuguer croissance et rentabilité.

(en millions d’euros) S1 2024 S1 2023 Variation Chiffre d’affaires 24,8 20,9 +19% dont Abonnements SaaS 20,5 17,4 +18% Marge brute 19,9 16,9 +18% en % du Chiffre d’affaires 80% 81% Dépenses d'exploitation (OPEX) (16,3) (14,4) +13% Marge opérationnelle *



3,6 2,5 +44% en % du Chiffre d’affaires 15% 12% Résultat net 3,6 2,2 +64%

Les informations 2024 sont des données consolidées non auditées.

*La marge opérationnelle correspond au résultat d’exploitation selon les normes comptables françaises 2024, auquel s’ajoute le Crédit d’Impôt Recherche.

En commentant cette publication, Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a déclaré :

« Une fois de plus, Sidetrade signe le meilleur semestre de son histoire, avec une progression à deux chiffres sur tous ses indicateurs financiers. Cette performance s’accompagne d’un effet de levier spectaculaire sur la marge opérationnelle (+44%) et sur le résultat net (+64%). Malgré un contexte économique et politique incertain des deux côtés de l’Atlantique, Sidetrade démontre la robustesse de son moteur de croissance en signant à la fois un nouveau record de prises de commandes -quasi équilibré entre l’Europe et les Etats-Unis- et une forte hausse de ses revenus. Bien que le troisième trimestre soit traditionnellement le plus faible de l’année, un solide quatrième trimestre en termes de prises de commandes pourrait conforter cette dynamique 2024 et renforcerait davantage la visibilité des revenus pour 2025.

Les 3 millions d’euros de marge brute additionnels, générés sur ces six mois, nous ont donné une belle marge de manœuvre pour continuer à investir de manière ambitieuse (en augmentation de 1,9 million d’euros versus S1 2023). Nous avons surtout mis l’accent sur notre IA, Aimie, et avons déjà intégré avec succès les premières fonctionnalités d’IA Générative au cœur de notre offre produit. Malgré cette augmentation des investissements, la marge opérationnelle fait un bond d’environ 300 points de base sur ce semestre, atteignant maintenant 15% du chiffre d’affaires, contre 12% au premier semestre 2023, ce qui représente un niveau de rentabilité appréciable pour le secteur. D’autre part, les 6,2 millions d’euros de cashflow d’exploitation générés sur ce semestre ont été plus que suffisant pour autofinancer l’opération de SHS Viveon AG, qui s’élève à 4,6 millions d’euros net, hors frais d’acquisition.

En définitive, Sidetrade dispose de tous les atouts pour se concentrer sur ses trois priorités des prochains trimestres : 1/ devenir le leader mondial de l’IA Générative dédiée à l’Order-to-Cash, en s'appuyant sur une technologie propriétaire à même de créer une valeur inégalée pour ses clients, 2/ poursuivre l’expansion aux Etats-Unis, 3/ renforcer son leadership en Europe, notamment avec le développement d’une nouvelle région DACH, accéléré par l’acquisition de SHS Viveon AG. Fidèle à son modèle de développement éprouvé, qui associe croissance et rentabilité, Sidetrade continuera à s’imposer comme un acteur incontournable sur la scène mondiale de l’Order-to-Cash. Nous sommes plus que jamais mobilisés dans l’exécution de notre plan stratégique Fusion100, qui vise à atteindre 100 millions de dollars de revenus à fin 2026 ».

Un niveau de prises de commandes jamais atteint sur un semestre : +25% en ACV

(en millions d’euros) S1 2024 S1 2023 Variation Prises de commandes SaaS (New ARR) 3,95 3,30 +20% Prises de commandes en Services 3,47 2,62 +32% Valeur Annuelle des nouveaux Contrats (ACV) 7,42 5,92 +25%

Les informations 2024 sont des données consolidées non auditées.

Au premier semestre 2024, Sidetrade a établi un nouveau record de prises de commandes, avec une valeur annuelle des nouveaux contrats signés (ACV) en forte hausse de 25%, atteignant 7,42 M€.

Les succès remportés en Amérique du Nord expliquent en partie la performance de ce semestre puisqu’ils représentent une valeur annuelle de nouveaux contrats signés de 3,34 M€, soit 45% du total des prises de commandes. Le modèle de développement de Sidetrade est désormais quasiment équilibré entre l’Amérique du Nord (45%) et l’Europe (55%). Au sein de l’Europe, la France a signé 31% du total des prises de commandes, contribuant de manière toute relative à la croissance future de Sidetrade.

Les prises de commandes pour les nouveaux abonnements SaaS (New ARR) se sont élevées à 3,95 M€, en hausse de 20% par rapport au S1 2023, atteignant un niveau jamais vu pour un premier semestre dans l’histoire de Sidetrade, même si le T2 2023 reste -pour l’instant- le trimestre individuel avec le plus haut niveau de commandes. Les deux premiers trimestres de 2024 ont affiché des prises de commandes de nouveaux abonnements SaaS plus régulières et soutenues que l’année dernière, avec 1,85 M€ sur T1 2024 et 2,10 M€ sur T2 2024 contre respectivement 0,89 M€ au T1 2023 et 2,41 M€ au T2 2023. Globalement, sur le premier semestre 2024, la valeur totale des nouveaux contrats d’abonnement signés sur leur durée d’engagement (Total Contract Value - TCV) s’élève à 12,24 M€.

Parallèlement, les prises de commandes pour les prestations de services, lesquelles sont généralement facturées dans les douze mois suivant leur signature, se sont élevées à 3,47 M€ au premier semestre 2024, enregistrant une croissance de 32% par rapport au S1 2023. Cette forte hausse est toujours attribuable à la multiplication de projets mondiaux.

La performance du premier semestre 2024 s’inscrit dans la tendance haussière des prises de commandes observée en 2023 et confirme une fois encore la pertinence des choix stratégiques de la société, à savoir : 1/ une stratégie commerciale initiée depuis vingt-quatre mois, axée sur les sociétés réalisant plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires, 2/ une reconnaissance croissante de l’avance de Sidetrade en matière d’intelligence artificielle sur le marché des entreprises multinationales (notamment aux Etats-Unis) 3/ la disponibilité d’une suite technologique complète couvrant l’ensemble du cycle Order-to-Cash, résultant d’une politique d’innovation constante et soutenue.

Forte croissance du CA à +19% dont +18% pour les abonnements SaaS

Le chiffre d'affaires global de Sidetrade pour le premier semestre 2024 a atteint 24,8 M€, marquant une progression de 19%, qui s’explique par :

Une très forte croissance des revenus aux Etats-Unis : +40%

Trimestre après trimestre, les États-Unis s’imposent comme un moteur de croissance pour Sidetrade, enregistrant une augmentation des revenus de 40%, soit 7,9 M€ pour le premier semestre 2024. L'international représente 60% du chiffre d'affaires total de l'entreprise, avec 32% provenant de l'Amérique du Nord. Les États-Unis continueront de jouer un rôle essentiel dans la croissance future de Sidetrade.

L’attractivité toujours croissante auprès des entreprises multinationales

L'analyse de la clientèle de Sidetrade révèle une croissance de 34% des abonnements provenant d'entreprises multinationales disposant de contrats d’abonnement annuel (ARR) supérieurs à 250 000 €. Ces abonnements représentent désormais 47% de l'ensemble des abonnements et devrait continuer à être un moteur de croissance dans les trimestres à venir.

L’intégration des activités de CreditPoint Software

Effectif depuis le 1er juillet 2023, CreditPoint Software a contribué de manière positive à la performance de Sidetrade. Au cours du premier semestre 2024, les activités de CreditPoint Software ont généré un chiffre d'affaires de 0,8 M€, représentant un impact de 4% sur la croissance semestrielle du Groupe.

Le chiffre d'affaires issu des abonnements SaaS Order-to-Cash a connu une forte croissance au cours du premier semestre 2024, enregistrant une hausse de 18%.

Effet de levier surla marge opérationnelle en hausse à +44%, se situant à 15% du CA

Hausse significative de la marge brute : +18%, atteignant 80% du CA

Le taux de marge brute de Sidetrade s’établit à 80% du chiffre d’affaires pour le premier semestre 2024 (contre 81% au S1 2023) et à 92% pour les abonnements SaaS (contre 93% au S1 2023). Sur cette période, la société enregistre une augmentation incrémentale de 3,0 M€ de marge brute par rapport au S1 2023.

Cette solide performance est marquée par la contribution des abonnements SaaS, laquelle représente désormais 95% de la marge brute globale. Elle reflète également une politique commerciale valorisant l'avance technologique de Sidetrade en intelligence artificielle ainsi qu'une bonne maîtrise des coûts, réalisée malgré le contexte inflationniste.

Un taux de marge opérationnelle à 15% du CA (versus 12% du CA au S1 2023)

La marge opérationnelle atteint 3,6 M€ au premier semestre 2024, en hausse de 44% par rapport au S1 2023 (2,5 M€). Cette rentabilité s’appuie sur une croissance vigoureuse de l'activité, une excellente marge brute et une gestion rigoureuse des coûts.

Cette progression remarquable a permis à Sidetrade de poursuivre une politique d’investissements en hausse de 1,9 M€ par rapport au S1 2023, avec un focus particulier en R&D (+1,3 M€) notamment pour intégrer l’IA Générative au cœur de son produit (cf. communiqué de presse ).

La marge opérationnelle du premier semestre 2024 intègre un Crédit d’Impôt Recherche de 1,4 M€ (contre 1,3 M€ au S1 2023) ainsi qu’une activation marginale des frais de R&D à 0,1 M€, soit 2% des coûts de R&D du semestre.

En conséquence, le taux de marge opérationnelle de Sidetrade s’élève à 15%, soit un gain de 3 points par rapport aux 12% enregistrés au S1 2023.

Bond du résultat net à 3,6 M€, en augmentation de 64%

Le résultat financier de Sidetrade pour le premier semestre 2024 s’établit à 0,3 M€, marquant une nette progression par rapport au S1 2023 (-0,03 M€). Cette performance est principalement due aux intérêts générés par les placements à court terme et aux gains de change réalisés au cours de la période.

En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, la charge est estimée à 0,3 M€ pour ce premier semestre (contre 0,3 M€ au S1 2023).

En définitive, le résultat net de Sidetrade au premier semestre 2024 ressort à 3,6 M€, en hausse de 64%, confirmant l’atteinte d’un nouveau palier de rentabilité et un équilibre solide entre croissance et profitabilité.

Solidité financière renforcée, même après l'acquisition de SHS Viveon AG

Le premier semestre 2024 a permis à la société de générer un cashflow d’exploitation en très forte croissance de 6,2 M€.

Au 30 juin 2024, Sidetrade a enregistré une trésorerie brute de 24,0 M€, au même niveau que fin décembre 2023 et ce malgré l’acquisition de SHS Viveon AG pour un montant net de 4,6 M€ (6 M€ d’acquisition des titres compensés par 1,4 M€ de trésorerie disponible chez SHS Viveon AG).

En parallèle, Sidetrade détient 85 600 actions en propre, valorisées à 15,2 M€ au 30 juin 2024.

Avec une dette financière s'élevant à 9,1 M€ (en diminution de 1,2 M€), Sidetrade maintient, au delà de l’opération sur SHS Viveon AG, une capacité d’acquisition intacte lui permettant d’accélérer son expansion.

Ouverture de la région DACH s’appuyant sur SHS Viveon AG

Le 6 mai 2024, Sidetrade a initié une offre publique d'achat sur SHS Viveon AG, un leader reconnu en Allemagne dans les logiciels de gestion du risque de crédit (cf. communiqué de presse ). Suite à l'approbation de la Bourse de Munich pour le retrait de la cote de SHS Viveon AG, Sidetrade a étendu la période de son offre jusqu'au 29 juillet 2024 (cf. communiqué de presse ).

Aujourd'hui, Sidetrade contrôle 88,01% du capital de SHS Viveon AG, affirmant ainsi sa position d'actionnaire majoritaire.

L'intégration des activités de SHS Viveon AG sera effective dans les comptes consolidés du groupe Sidetrade à partir du 1er juillet 2024. Cette acquisition ouvre de nouvelles perspectives de croissance pour Sidetrade dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse et pays de l’Est) et renforcera encore sa position à l’international.





