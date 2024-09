Coop Pank AS 2024. aasta augusti tulemused

Coop Panga 2024. aasta augustikuu majandustulemused:

Panga klientide arv kasvas augustis 1800 võrra ja aktiivselt arveldavate klientide arv kahanes 2 200 võrra. Kuu lõpuks ulatus klientide arv 199 500-ni ja aktiivselt arveldavate klientide arv 87 900-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 14%.

Panga klientide hoiuste maht kasvas augustis 34 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,83 miljardi euroni. Äriklientide hoiused kasvasid 5 miljoni euro võrra ja eraklientide hoiused kasvasid 3 miljoni euro võrra. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht kasvas 26 miljoni euro võrra. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 7%.

Panga laenuportfell kasvas augustis 8 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,64 miljardi euroni. Kodulaenud kasvasid 9 miljonit, tarbimisfinantseerimine kasvas 1 miljon eurot, liisingu portfell püsis stabiilsena ja ärilaenude maht vähenes 2 miljoni euro võrra. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 10%.

Augustis tehti laenude allahindluseid 0,4 miljoni euro ulatuses.

Võrreldes möödunud aasta kaheksa esimese kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kahanenud 4% ja tegevuskulud kasvanud 19%.

Pank teenis augustis 2,8 miljonit eurot puhaskasumit. Aasta kaheksa esimese kuuga on pank teeninud kokku 23,0 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 15% vähem kui aasta tagasi samal perioodil.

Panga omakapitali tootlus oli augustis 16,6% ja kulu-tulu suhe 49%.





Coop Panga juhatuse liikme ja finantsjuhi Paavo Truu kommentaar:

„Euribor ja tähtajaliste hoiuste intressid liiguvad selges langustrendis. Odavnev laenuraha julgustab investeerima, ent Eesti majanduse uus kasvutsükkel ei ole veel head hoogu sisse saanud. See on pannud ettevõtted pigem äraootavale seisukohale ja ettevõtete nõudlus finantseerimise järele on mõõdukas. Kodulaenude turg on jätkuvalt aktiivne ja Coop Panga kodulaenude portfell jätkab tempokat kasvu.

Hoides kulud ja tulud kontrolli all, saavutas Coop Pank augustis korraliku kasumi, 2,8 miljonit eurot. Coop Panga omakapitali tootlus oli augustis 16,6% ja kulu-tulu suhe 49%.

Coop Panga kliendibaas jõudis augustis ligi 200 000 kliendini. 200 000. klient liitus pangaga eile, 10. septembril. Kiirenevas tempos kasvav kliendibaas näitab, et eestimaalased hindavad kodumaise panga eeliseid ja kasutavad selle teenuseid aktiivselt.“

Coop Panga põhjalikumad finantsaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 199 500 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

