Marimekon pääomamarkkinapäivä 2024

Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 11.9.2024 klo 10.00

Marimekko järjestää tänään 11.9.2024 pääomamarkkinapäivän sijoittajille, analyytikoille ja talousmedialle. Englanninkielinen tilaisuus alkaa klo 13.30 ja sitä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://marimekko.videosync.fi/cmd-2024.

Pääomamarkkinapäivässä Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko ja yhtiön muu johto kertovat tarkemmin Marimekon SCALE-strategian vuosille 2023–2027 edistymisestä. Tilaisuudessa keskitytään erityisesti kuvaamaan eri markkina-alueiden tärkeimpiä kasvun ajureita ja niiden roolia yhtiön kasvustrategiassa. Lisäksi yhtiön johto kertoo tarkemmin kansainvälisen kasvun mahdollistajista. Iltapäivän aikana Tiina Alahuhta-Kaskon lisäksi esiintyvät Rebekka Bay (luova johtaja), Natacha Defrance (myyntijohtaja, Region East), Mikki Inkeroinen (teknologiajohtaja), Noora Laurila (myyntijohtaja, Region West) sekä Sanna-Kaisa Niikko (markkinointijohtaja).

Tallenne tilaisuudesta ja siellä pidettyjen esitysten materiaalit ovat saatavilla yhtiön verkkosivustolla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:

Anna Tuominen, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Puh. 040 584 6944

anna.tuominen@marimekko.com

JAKELU:

Keskeiset tiedotusvälineet