Anoto välkomnar två nya medlemmar till ledningsgruppen

Stockholm, den 11 september 2024: Anoto Group AB (publ.) (”Anoto”) meddelar i dag att James Kennedy har utsetts till Chief Marketing Officer för Anoto Group AB. Under 9 år arbetade James för Apple Inc. i USA och Europa, senast som Director of Marketing Communications för Europa, där han var involverad i 27 produktlanseringar. Mest nyligen har han varit verksam som Marketing Director för Entain. James bidrar med ett knivskarpt fokus på genomförandeprocessen och kundernas behov.



Fil.dr Julia Arnold har utsetts till Chief Operating Officer för Anoto Group AB. Julia har en doktorsexamen i finansiell ekonomi från Imperial College. Hon har tidigare arbetat på Goldman Sachs och GAM Investments, och mest nyligen som COO på Kait. På datavetenskaplig grund etablerar Julia nu ett datadrivet beslutsfattande på Anoto.

Anotos styrelse önskar Julia och James all framgång i sina nya roller.





För ytterligare information kontakta:

Kevin Adeson, Styrelseordförande

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Org.nr 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 september 2024, kl. 17:30 CEST.





Om Anoto

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande två affärsområden: Retail Products och Enterprise Solutions & Licensiering. Anoto har även innehav i Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga