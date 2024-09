OTC Markets Group Mengumumkan Pelancaran Rasmi OTC Overnight, Meluaskan Akses Pasaran Global

NEW YORK, Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM; "Syarikat"), pengendali pasaran kewangan terkawal selia untuk lebih 12,000 sekuriti A.S. dan global, hari ini mengumumkan pelancaran rasmi OTC Overnight. Kumpulan terpilih sekuriti aktif kini tersedia untuk didagangkan pada hari Ahad hingga hari Khamis, antara 8 malam dan 4 pagi Waktu Timur.



Syarikat pertama kali mengumumkan OTC Overnight pada bulan Mei, dengan menyatakan cadangan waktu pasaran dan jenis sekuriti yang layak pada pelancaran. Pelancaran bulan ini datang pada masa peningkatan permintaan pelanggan untuk set unik sekuriti global OTC Markets berharga dalam Dolar A.S. OTC Overnight menyediakan keupayaan dagangan yang akan meluaskan kebolehcapaian pasaran, ketelusan dan liputan data komprehensif untuk pasaran OTC dengan ketara. Dengan menggunakan infrastruktur dan ketersambungan sedia ada, pelanggan peniaga broker boleh menambah keupayaan dagangan semalaman dengan cekap untuk memenuhi permintaan pelanggan mereka.

Dengan fungsi perdagangan dan pelaporan OTC Overnight kini disiarkan secara langsung di OTC Link NQB, Sistem Perdagangan Alternatif yang dikawal selia oleh SEC, sekumpulan sekuriti aktif terpilih kini layak untuk berdagang dalam sesi semalaman oleh pelanggan peniaga broker dalam dolar AS. Ini termasuk ADR cair syarikat global seperti adidas, Heineken dan Roche Holding, serta saham biasa syarikat terkenal seperti Bombardier dan Air Canada Inc. Walaupun pelancaran awal digunakan untuk kumpulan sekuriti terhad, Syarikat merancang untuk meluaskan tawaran kepada sekuriti tambahan dalam tempoh terdekat.

Syarikat terus mengambil langkah untuk mewujudkan dirinya sebagai pasaran global yang memenuhi keperluan pelabur, peniaga broker dan penerbit. OTC Overnight menandakan evolusi perkhidmatan Syarikat, yang dilancarkan pada saat kritikal ketika peniaga broker yang inovatif berusaha untuk meningkatkan pengalaman perdagangan bagi pelabur di AS dan Asia.

Matt Fuchs, Naib Presiden Eksekutif Data Pasaran di OTC Markets Group, mengulas, “Kami teruja untuk menjadikan tawaran inovatif ini suatu kenyataan. OTC Overnight akan menyediakan pasaran yang telus, berdaya saing dan cekap kos untuk menyokong keperluan pelabur, peniaga broker dan penerbit yang semakin meningkat. Ia merupakan langkah penting dalam memajukan misi syarikat kami untuk mewujudkan pasaran yang lebih bermaklumat dan lebih cekap.”

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang OTC Overnight, lawati https://www.otcmarkets.com/otc-link/otc-overnight-trading atau https://www.otcmarkets.com/market- data/etc-overnight .

Perihal OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) mengendalikan pasaran terkawal selia untuk berdagang 12,000 sekuriti A.S. dan antarabangsa. Piawaian pendedahan terdorong data kami membentuk asas kepada tiga pasaran awam kami: OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market dan Pink® Open Market. Sistem Dagangan Alternatif OTC Link® (ATS) kami menyediakan infrastruktur pasaran kritikal yang diperlukan oleh broker-pedagang untuk memudahkan dagangan. Model inovatif kami menawarkan kepada syarikat akses yang lebih cekap ke pasaran kewangan A.S. OTC Link ATS, OTC Link ECN dan OTC Link NQB setiap satunya adalah ATS yang dikawal selia oleh SEC, dikendalikan oleh OTC Link LLC, peniaga broker yang berdaftar FINRA dan SEC serta ahli SIPC.