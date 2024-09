Aduro Clean Technologies présente ses résultats financiers pour 2024 et fait le point sur la fin de l’année

NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS ET NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS



LONDON, Ontario, 13 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQX : ACTHD) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui utilise le pouvoir de la chimie pour transformer des matières premières de moindre valeur, telles que les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables, en ressources adaptées au 21e siècle, a déposé ses résultats financiers vérifiés pour l’exercice clos le 31 mai 2024, et a communiqué les faits marquants suivants. Toutes les informations financières figurant dans le présent communiqué de presse sont exprimées en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Ofer Vicus, PDG d’Aduro, a déclaré : « En 2024, la Société se concentre sur l’exécution, en veillant à la poursuite de notre progression dans la réalisation de nos objectifs clés. Nous avons atteint un grand nombre des objectifs que nous nous étions fixés au début de l’année et nous continuerons à apporter une valeur ajoutée en stimulant l’innovation et en s’appuyant sur ces récents accomplissements. »

Mena Beshay, Directeur financier d’Aduro, a ajouté : « Pour l’ensemble de l’année 2024, nous avons poursuivi l’amélioration de notre chiffre d’affaires et de notre trésorerie. La situation financière de la Société est saine et nous scrutons l’horizon 2024 avec optimisme, grâce à l’engagement des clients et des parties prenantes et aux membres talentueux supplémentaires que nous avons intégrés dans l’équipe au cours de l’année écoulée. »

Quatrième trimestre 2024 — Faits financiers marquants

Au T4 2024, le chiffre d’affaires s’est élevé à 102 250 $, soit une augmentation de 99 % par rapport au chiffre d’affaires de 51 339 $ généré au T4 2023.

La perte d’exploitation s’est élevée à 1 792 219 $ au T4 2024, contre une perte d’exploitation de 1 598 118 $ au T4 2023.

Exercice complet 2024 — Faits financiers marquants

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 337 516 $ pour l’exercice 2024, soit une augmentation de 208 % par rapport à l’année précédente.

La perte d’exploitation s’est élevée à 7 436 861 $ pour l’exercice 2024, contre une perte d’exploitation de 5 863 317 $ pour l’exercice 2023.

Les coûts des immobilisations corporelles arrêtés au 31 mai 2024 se sont élevés à 3,6 millions de dollars, soit une augmentation d’environ 1,0 million de dollars par rapport à l’exercice précédent, ce qui indique un investissement accru dans les équipements de recherche et l’achèvement de l’agrandissement des laboratoires et des bureaux situés à London, dans l’Ontario.

La Société a maintenu des flux de trésorerie solides de 2 814 576 $ au 31 mai 2024.

Après le 31 mai 2024, Aduro a reçu un produit brut d’environ 3,5 millions de dollars provenant de la clôture d’un placement privé sans intermédiaire et d’environ 2,0 millions de dollars provenant de l’exercice d’options et de bons de souscription, renforçant encore davantage la solidité du bilan de la Société.





Quatrième trimestre 2024 — Faits marquants et événements subséquents de la Société

Dépôt d’une nouvelle demande de brevet : Aduro a déposé une nouvelle demande de brevet pour transformer les déchets plastiques et les huiles renouvelables en produits chimiques BTX à haute valeur ajoutée. Le nouveau processus est plus simple, plus efficace et plus rentable que les procédés traditionnels de production de BTX.

Nouvelle phase de collaboration avec TotalEnergies : après les évaluations techniques préliminaires positives de TotalEnergies, Aduro est entré dans une phase de collaboration en matière de recherche et développement (R&D). Le projet vise à établir les paramètres du processus permettant la gestion de ces matières premières variables et difficiles à recycler, à optimiser la conception du processus et les conditions d’exploitation, et à poser les bases d’un processus commercial.

Nouvelles informations concernant le processus nouvelle génération (Next Generation Process, ou « NGP ») : après une série de tests et de travaux fructueux réalisés au cours du premier semestre de l’année civile 2024, la Société a annoncé qu’elle réalisait désormais des expériences à l’échelle semi-industrielle pour finaliser les configurations des réacteurs. Ces expériences sont cruciales pour déterminer les configurations nécessaires pour le NGP. Aduro a pour objectif d’achever la conception du NGP d’ici la fin de l’année 2024. Les premiers engagements ont débuté auprès d’entreprises spécialisées dans la conception, l’ingénierie et la fabrication.

Résultats des tests sur les polymères réticulés difficiles à recycler : les tests préliminaires ont généré des résultats prometteurs, avec des rendements allant jusqu’à 84 % d’hydrocarbures de poids moléculaire inférieur, principalement dans la gamme C8 à C28. Ces résultats illustrent une nouvelle fois la capacité de la technologie HCT à déconstruire et à créer de la valeur à partir de matériaux difficiles à recycler qui se sont avérés difficiles à traiter par les approches traditionnelles. Les polymères réticulés sont des matériaux essentiels pour une myriade d’industries en raison de leur durabilité exceptionnelle, de leur résistance chimique et de leur solidité mécanique. Leurs applications critiques couvrent des secteurs tels que l’aérospatiale, l’automobile, la construction et l’électronique, où leurs propriétés uniques s’avèrent indispensables.

Nouvelles informations concernant le projet de recherche mené conjointement avec la Western University : la phase actuelle de ce projet consistera à étudier le comportement des contaminants dans les conditions de la technologie Hydrochemolytic™ (HCT) et de la pyrolyse dans une approche méthodique visant à constituer la base de données de la Société et à l’améliorer. Ces connaissances sont essentielles pour améliorer les pratiques en matière de recyclage et garantir une plus grande efficacité et des bénéfices pour l’environnement.

Nouvelles informations concernant les rendements de conversion : les résultats des tests effectués sur son réacteur plastique à flux continu démontrent l’efficacité de la technologie Hydrochemolytic™ (HCT) pour convertir jusqu’à 95 % de la matière première polyoléfine en produits hydrocarbonés réutilisables. Les résultats mettent en évidence la capacité du système à minimiser les déchets et à fournir des rendements élevés de matériaux précieux sans qu’il soit nécessaire de procéder à une post-hydrogénation. Ces avancées confirment le potentiel significatif de la technologie HCT à surpasser les méthodes de recyclage traditionnelles, en proposant une solution durable et efficace en matière de traitement des déchets plastiques.

Accueil d’une multinationale de matériaux de construction dans le programme d’engagement des clients : avec des opérations de fabrication étendues dans plus de 20 pays et une distribution mondiale, le client est reconnu pour sa vaste gamme de matériaux de construction et se consacre à la promotion de la durabilité par le biais de la circularité des matériaux, en mettant l’accent sur le recyclage et la réutilisation des matériaux dans l’ensemble de ses gammes de produits. L’engagement débutera par un projet d’évaluation technique axé sur l’évaluation du potentiel de la technologie HCT pour le recyclage des polymères réticulés, un matériau clé dans la gamme de produits du client.

Accueil d’une multinationale de l’emballage alimentaire dans le programme d’engagement des clients : ce nouveau client est un acteur de premier plan dans le secteur mondial de la transformation et de la distribution de produits alimentaires. Il dispose d’un portefeuille attrayant de marques réputées et exerce ses activités dans plus de 15 pays. Le projet d’évaluation technique est axé sur l’évaluation du potentiel de la technologie HCT pour le recyclage des déchets plastiques d’emballages alimentaires du client.

Nomination d’un directeur des recettes : annonce de la nomination d’Eric Appelman au poste de directeur des recettes, renforçant ainsi les efforts d’engagement commercial de la Société. Fort de plus de 35 ans d’expérience dans l’industrie chimique et d’une connaissance approfondie du marché européen, M. Appelman dirige le programme d’engagement des clients d’Aduro, une initiative stratégique offrant aux clients potentiels un accès précoce à la technologie Hydrochemolytic™ d’Aduro. Son leadership favorisera les relations à long terme avec les clients et la commercialisation de solutions sur mesure pour relever les défis en matière de recyclage des matières plastiques. Sa nomination intervient à un moment charnière, alors qu’Aduro développe ses activités et ses partenariats en Europe.

Création d’une filiale et ouverture d’un bureau aux Pays-Bas : Aduro a étendu sa présence mondiale en créant Aduro Clean Technologies Europe BV, une nouvelle filiale basée à Geleen, aux Pays-Bas. Cette démarche stratégique renforce l’ancrage de la société sur le marché européen et soutient sa mission de faire progresser le processus Hydrochemolytic™ pour l’upcycling des matières plastiques. La filiale agira comme un centre régional pour Aduro, facilitant les partenariats et les collaborations, y compris le travail en cours avec le Brightlands Chemelot Campus et les laboratoires d’innovation et d’apprentissage Chemelot. La création de cette filiale européenne souligne l’engagement d’Aduro à tirer parti de l’expertise et des ressources locales pour accélérer la commercialisation de sa technologie innovante sur les marchés clés.

Participation à des conférences : au cours du quatrième trimestre 2024, Aduro a activement participé à des événements majeurs de l’industrie, notamment :

CHEMREC I — 2024 : 1re conférence internationale sur le recyclage thermochimique des plastiques

Conférence sur les matériaux renouvelables 2024

Ces événements ont constitué d’excellentes plateformes permettant à Aduro de mettre en avant ses avancées technologiques, d’entrer en contact avec des parties prenantes et des partenaires potentiels, et de faciliter les discussions qui devraient contribuer à de futures collaborations et innovations.

Pour des informations plus détaillées sur les résultats du T4 et de l’exercice 2024 d’Aduro, veuillez consulter les états financiers audités de la Société pour l’exercice clos le 31 mai 2024 et le rapport de gestion pour les trois et douze mois terminés le 31 mai 2024, disponibles à l’adresse suivante : www.sedarplus.ca.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Abe Dyck, Relations Investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Vice-président

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction au vu des informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes. Dans le présent communiqué de presse, les déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, l’intention de continuer à créer de la valeur en stimulant l’innovation et en développant ces récents accomplissements ; l’attente d’une situation financière saine et pérenne au-delà de 2024, soutenue par un engagement fort de la part des clients et des parties prenantes et par l’arrivée de membres talentueux dans l’équipe ; les prévisions et les attentes du marché des BTX en ce qui concerne le brevet récemment déposé par la société ; les objectifs du projet avec TotalEnergies établissant les paramètres du processus pour gérer ces matières premières variables et difficiles à recycler, optimiser la conception du processus et les conditions d’exploitation, et jeter les bases d’un processus commercial ; les expériences à l’échelle semi-industrielle en cours pour finaliser les configurations des réacteurs pour le NGP et l’achèvement prévu de la conception du NGP d’ici la fin de l’année 2024 ; l’attente d’engagements durables avec des entreprises de conception, d’ingénierie et de fabrication ; l’espoir de voir la technologie HCT continuer à donner de bons résultats lors des tests, à déconstruire et à créer de la valeur à partir de matériaux difficiles à recycler, ce qui s’est avéré être un défi pour les approches traditionnelles ; le projet de recherche en cours avec la Western University et les résultats attendus ; l’espoir de voir la technologie HCT continuer à fonctionner avec le niveau d’efficacité requis pour convertir jusqu’à 95 % de la matière première polyoléfine en produits hydrocarbonés réutilisables ; l’espoir de voir la technologie HCT surpasser les méthodes de recyclage traditionnelles et offrir une solution durable et efficace en matière de traitement des déchets plastiques ; l’engagement en cours d’une multinationale de matériaux de construction et les résultats attendus de l’évaluation de la technologie de la Société pour le recyclage des déchets plastiques du client provenant des emballages alimentaires ; l’espoir que le leadership d’Eric Appelman en tant que directeur des recettes de la Société favorisera les relations à long terme avec les clients et la commercialisation de solutions sur mesure pour relever les défis du recyclage des matières plastiques ; et l’intention que la participation continue aux conférences fournira d’excellentes plateformes pour la Société afin de mettre en avant ses avancées technologiques, d’entrer en contact avec des investisseurs et des partenaires potentiels, et de faciliter les discussions qui devraient contribuer à des collaborations et des innovations futures. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et, par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations en raison de l’incertitude qui leur est inhérente. Les facteurs importants susceptibles d’entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les attentes de la Société comprennent, sans s’y limiter, les divers facteurs susceptibles d’entraver ou d’empêcher la Société de créer de la valeur, de stimuler l’innovation ou de développer ses récents accomplissements ; la situation financière de la Société pourrait ne pas se poursuivre comme prévu ou se détériorer à l’avenir pour diverses raisons ; la Société pourrait ne pas réussir à développer ou à maintenir un engagement fort de la part des clients et des parties prenantes, ou ne pas réussir à obtenir des clients potentiels ou à les faire progresser dans le cadre du programme d’engagement ; la Société pourrait ne pas obtenir la délivrance de son brevet, la technologie pourrait ne pas être développée ou ne pas être commercialisée ou le marché pour le brevet pourrait ne pas se développer comme prévu ou ne pas se développer du tout, ou des technologies alternatives pourraient être développées par des concurrents ; le projet avec TotalEnergies pourrait ne pas être mis en œuvre ou progresser comme prévu ; les expériences en cours pourraient ne pas parvenir à valider l’application commerciale de la technologie de la Société ; le NGP pourrait ne pas être achevé comme prévu pour diverses raisons ou dans les délais impartis ; la Société pourrait ne pas parvenir à poursuivre ses engagements avec les sociétés de conception, d’ingénierie et de fabrication pour diverses raisons ; les évaluations technologiques pourraient ne pas aboutir aux résultats souhaités ou prévus et la technologie pourrait ne pas être commercialisée ; l’engagement de la multinationale des matériaux de construction pourrait ne pas se dérouler comme prévu ou ne pas se dérouler du tout ; la participation de la Société à des conférences pourrait ne pas donner les résultats escomptés ou contribuer comme prévu aux collaborations et innovations futures de la Société ; d’autres conditions de marché défavorables et inattendues pourraient avoir un impact négatif sur la Société et ses progrès, y compris des conditions de marché défavorables et d’autres facteurs indépendants de la volonté des parties. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n’a pas examiné, approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.

