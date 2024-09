Nexans remporte le contrat de la première interconnexion de transmission depuis l’archipel écossais des Orcades

Nexans remporte le contrat de la première interconnexion de transmission électrique depuis l’archipel écossais des Orcades



Nexans, leader mondial de la conception et de la fabrication de système de câbles et des services associés, a remporté le contrat pour la liaison de transmission des Orcades.

Cette interconnexion permettra d’échanger jusqu’à 220 MW entre l’archipel des Orcades et la terre ferme britannique.

Le câble à courant alternatif haute tension (CAHT) sera posé entre Finstown, dans les Orcades, et Dounreay, dans la région écossaise de Caithness. Il aura une longueur approximative de 69 km, dont 53 km de câble sous-marin et 16 km de câble terrestre.

Ce contrat significatif d’un montant de 170 M€ englobe la fabrication et l’installation du câble.

Paris, le 16 septembre 2024 — Faisant suite à l’accord de réservation de capacité conclu en novembre 2023, SSEN Transmission (SSEN-T) a attribué le contrat de l’interconnexion des Orcades à Nexans, leader mondial de la conception et de la fabrication de systèmes de câbles et des services associés. Le contrat d’une valeur de 170 M€ couvre la fabrication et l’installation du câble assurant l’interconnexion. Suivant un tracé de 53 km en mer et de 16 km à terre, ce câble à courant alternatif haute tension (CAHT) de 220 kV reliera Finstown, dans l’archipel des Orcades, à la localité de Dounreay située dans le comté historique de Caithness en Écosse.

L’interconnexion des Orcades pourra transporter jusqu’à 220 MW d’énergies renouvelables entre l’archipel et la Grande-Bretagne. Il marquera une étape essentielle du renforcement du réseau électrique britannique, en approvisionnant le nord de l’Écosse et les régions environnantes avec une énergie propre issue de l’une des plus grandes sources mondiales d’électricité renouvelable. En reliant des zones terrestres au moyen de câbles installés en mer, les interconnexions sous-marines permettent l’essor de l’électrification ainsi que des énergies renouvelables. L’archipel des Orcades en offre une parfaite illustration : les ressources renouvelables y sont particulièrement abondantes, sous la forme de parcs éoliens existants ou programmés ainsi que de technologies émergentes qui exploitent la puissance des vagues ou de la marée. Autant d’atouts qui rapprocheront l’Écosse et le Royaume-Uni de leurs objectifs en matière de neutralité carbone.

Pascal Radue, Vice-président exécutif Production et transmission chez Nexans, a déclaré : « Nous sommes impatients de travailler sur l’interconnexion des Orcades, qui formera un maillon essentiel reliant la Grande-Bretagne à ses ressources les plus reculées d’énergies renouvelables. Ces interconnexions sont cruciales pour transporter l’électricité par-delà les mers de manière sûre, depuis les régions dotées des meilleures capacités de production jusqu’à celles où la demande est la plus forte. Elles améliorent la résilience des réseaux, et fiabilisent l’accès des consommateurs à l’énergie. »

Ian Clark, directeur adjoint de projet chez SSEN Transmission, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir attribué ces contrats cruciaux à Siemens-BAM JV, Nexans et RJ McLeod pour la réalisation du projet de connexion des Orcades. Ces trois entreprises ont toutes un solide bilan dans la réalisation de projets complexes, et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec elles. »

La section terrestre du câble d’interconnexion sera fabriquée dans l’usine Nexans de Halden, en Norvège, et la section sous-marine à Charleroi, en Belgique. Les accessoires seront produits quant à eux à Cortaillod, en Suisse. Nexans mobilisera également ses navires câbliers de dernière génération pour l’installation de l’interconnexion. Celle-ci sera mise en service en 2027 par des experts Nexans basés sur différents sites, dont certains au Royaume-Uni. Le projet des Orcades s’ajoutera ainsi à la liste des interconnexions réalisées par Nexans, qui compte notamment le Celtic Interconnector et l’interconnexion Crète-Attique.

