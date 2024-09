Stingray Karaoke s’invite à bord des véhicules NIO en Europe

MONTRÉAL, 16 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, annonce avec fierté le lancement de Stingray Karaoke à bord des véhicules électriques intelligents NIO sur le territoire européen. Cette nouvelle fonctionnalité excitante sera offerte gratuitement pour une période de trois ans à bord de tous les véhicules NIO vendus en Europe au cours des deux prochaines années.

Désireux d’asseoir sa présence sur le marché européen, NIO rehausse l’expérience à bord de ses véhicules en y ajoutant un nouveau service de karaoké captivant en partenariat avec Stingray. Stingray Karaoke propose un vaste catalogue de titres dans un éventail de langues et de styles musicaux, du rock au country, en passant par la pop, le R&B, la musique latine, la pop coréenne et japonaise et la musique jeunesse. Les utilisateurs peuvent aisément chercher une pièce à chanter par titre, par artiste, par parole, par époque ou par style.

L’intégration fluide de Stingray Karaoké aux véhicules NIO permet au conducteur et à tous les passagers de s’adonner à des séances de karaoké interactives, que la voiture soit en marche ou non. Lorsque le véhicule est stationnaire ou en recharge, la console centrale du véhicule diffuse les paroles pour permettre à tous les occupants de se joindre à la fête. Une application actionnée par code QR permet également aux passagers de consulter les paroles, de contrôler la diffusion et de chanter à l’aide de leur téléphone intelligent pour agrémenter chaque trajet.

« Faire équipe avec NIO pour intégrer Stingray Karaoke à bord de ses véhicules électriques intelligents s’inscrit parfaitement dans notre mission d’enrichir la vie du public grâce au pouvoir de la musique et du divertissement, et contribue à élargir notre présence à l’échelle mondiale », a déclaré Louis-Robert Lemire, vice-président des opérations stratégiques de Stingray. « Plus qu’un simple divertissement à bord, Stingray Karaoke crée des expériences mémorables, partagées dans un esprit de plaisir et de communauté. »

« NIO cherche constamment à raffiner l’expérience à bord de ses véhicules et son offre de divertissement pour le plaisir des usagers. Notre association avec Stingray Karaoke marque un nouveau jalon pour donner vie à nos ambitions », a ajouté Benjamin Steinmetz, directeur de l’expérience produit de NIO. « Transformer chaque trajet en une séance de karaoké ludique et engageante avec ses amis et sa famille correspond parfaitement à l’ADN de notre marque. »

Stingray et NIO s’engagent à proposer des expériences exceptionnelles aux usagers des véhicules. Ce nouveau partenariat entre les deux sociétés marque une étape importante en vue de la création d’une communauté ancrée dans la joie et le partage sur les routes de l’Europe.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 30 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

À propos de NIO

NIO Inc. est un pionnier de la fabrication de véhicules électriques intelligents haut de gamme. Fondée en 2014, NIO a pour mission de contribuer à un mode de vie ancré dans le plaisir en proposant des véhicules électriques intelligents de haute performance et une expérience utilisateur inégalée, et en bâtissant une grande communauté fondée sur la joie et la croissance. NIO conçoit, développe, fabrique conjointement et vend des véhicules électriques intelligents haut de gamme, en misant sur les technologies de nouvelle génération dans les domaines de la conduite autonome, du numérique, des groupes motopropulseurs électriques et des batteries. NIO se distingue par ses percées technologiques et ses innovations continuelles, notamment ses technologies d’échange de batteries de pointe (batteries en tant que service) et ses technologies propriétaires de conduite autonome (conduite autonome en tant que service). Le portefeuille de produits de NIO comprend le tout nouveau ES8 (ou EL8), un luxueux VUS électrique de six places plus intelligent, plus sécuritaire et plus durable; le ES7 (ou EL7), un VUS électrique intelligent de taille moyenne à cinq places; le ES6 (ou EL6), un VUS électrique intelligent polyvalent à cinq places; le EC7 et le EC6, des VUS coupés électriques intelligents à cinq places; la ET7, une berline électrique intelligente; la ET5, une berline électrique intelligente de taille moyenne; la ET5T, une voiture de tourisme électrique intelligente; et la ET9, la voiture électrique intelligente phare du constructeur.