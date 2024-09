Virbac: communiqué rectificatif court Réduction de capital en français 16 septembre 2024

Ce communiqué rectifie la version du communiqué émis par Virbac le 13 septembre 2024 à 17h45 afin de corriger l’erreur de frappe qui s’est glissée dans le montant du nouveau capital social de Virbac.







Le capital social de Virbac s’élève désormais à 10 488 325 euros et non 10 448 325 euros comme annoncé.













