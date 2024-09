Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2024. aasta augusti seisuga

Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2024. aasta augusti lõpu seisuga on 0,8011 eurot osaku kohta (31. juuli 2024: 0,8028). Fondi kogu puhasväärtus on 95,8 miljonit eurot (31. juuli 2024: 96,0 eurot). EPRA NRV 2024. aasta augusti lõpu seisuga on 0,8496 eurot osaku kohta.

Fond teenis 2024. aasta augustis konsolideeritud puhast renditulu 1,0 miljonit eurot (31. juuli 2024: 1,0 miljonit eurot). Augustis sõlmis Fond uue rendilepingu EXPO Groupiga, kes avab sügisel Galerija Centrsis umbes 2 000 m2 suuruse interaktiivse elamuste keskuse.

2024. aasta augusti lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 3,9 miljonit eurot (31. juuli 2024: 4,8 miljonit eurot). 31. august 2024 seisuga Fondi konsolideeritud varade kogumaht on 249,8 miljonit eurot (31. juuli 2024: 250,1 miljonit eurot).

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com

www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

