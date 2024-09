LHV Groupi tulemused augustis 2024

Augustis jätkus LHV poolt plaanitust hoogsam laenude andmine, mis mõjutas positiivselt ettevõtte kasuminumbrit. AS-i LHV Group konsolideeritud laenuportfell kasvas kuuga 87 miljoni euro võrra. Hoiused kasvasid konsolideeritult 254 miljoni euro võrra. LHV juhitud fondide maht kasvas augustis 4 miljoni euro võrra. Finantsvahendajatega seotud makseid tehti kuuga 6,1 miljonit.

AS-i LHV Group konsolideeritud puhaskasum oli augustis 12,2 miljonit eurot. Tütarettevõtetest AS LHV Pank teenis kuuga 11,8 miljonit eurot, LHV Bank Ltd 13 tuhat eurot, AS LHV Varahaldus 240 tuhat eurot ja AS LHV Kindlustus 129 tuhat eurot puhaskasumit.

LHV Panga klientide arv suurenes augustis 3600 võrra. Tugevale tulemusele aitas kaasa klientide aktiivsus ja hea kodulaenude väljastamine. Laenuportfelli 50 miljoni eurosest kasvust moodustasid 36 miljonit jaelaenud ja 14 miljonit ettevõtete laenud. Tavaklientide hoiused kasvasid augustis 40 miljoni euro võrra, finantsvahendajate hoiused 93 miljoni euro võrra ja 35 miljoni euro võrra suurenes ka platvormide kaudu kaasatud hoiuste maht. Allahindlused jäid püsiva krediidikvaliteedi tõttu plaanitust väiksemaks.

Augustis sõlmis LHV Pank lepingu TBB panga orienteeruvalt 36 miljoni euro suuruse laenuportfelli osaliseks soetamiseks. Tehing on eelduslikult plaanis lõpule viia III kvartali lõpuks. Augustis alustas LHV Pank ka taas õppelaenu taotluste vastuvõttu.

Ühendkuningriigis tegutseva LHV Banki jaoks oli august seni kiireima laenuportfelli ja hoiuste mahu kasvuga kuu. Laenuportfell kasvas 37 miljoni euro võrra, hoiused suurenesid 85 miljoni euro võrra. Samas on ärimahud veel finantsplaanist madalamal tasemel ja seetõttu on ka intressitulud plaanitust maas. Käimas on LHV Banki jaepanganduse pakkumise aktiivne arendamine, mis suurendas kulusid. Mobiilirakendus on plaanis töötajatele testimiseks avada juba oktoobris.

LHV Varahalduse juhitud fondide maht jäi seoses volatiilsusega turgudel eelmise kuuga sisuliselt samale tasemele, kasvades 4 miljoni euro võrra. Varahalduse puhaskasum vastab finantsplaanile, fondide maht jääb plaanile alla. Jätkumas on II samba maksete suurendamise avalduste vastuvõtt, kui augusti lõpuks oli avalduse esitanud 7300 klienti.

LHV Kindlustus jätkab stabiilselt veidi plaanitust hoogsamas joones. Augustis sõlmiti 15 600 uut kindlustuslepingut mahuga 2,2 miljonit eurot. Poliiside arv kasvas 244 tuhandeni. Kahjujuhtumeid hüvitati summas 1,8 miljonit eurot. Kahjujuhtumite arv on stabiilne.

Augusti lõpuks edestab LHV Group puhaskasumi osas finantsplaani 20,2 miljoni euroga. Finantsplaan püsib.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV pangateenuseid kasutab augusti lõpu seisuga 441 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 118 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 168 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





