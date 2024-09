EssilorLuxottica presenta il progetto per la sua

nuova sede corporate di Parigi

Parigi, Francia (17 settembre 2024) – EssilorLuxottica annuncia la firma di un accordo di locazione a lungo termine per la sua nuova sede corporate di Parigi, la cui inaugurazione è prevista per la fine del 2027. Situata a Place Valhubert, nel 13° arrondissement, nel cuore del vivace quartiere di Austerlitz dove si concentrano startup tecnologiche e aziende che operano nel campo dell’innovazione digitale a livello globale, il nuovo edificio potrà accogliere oltre 2.000 persone, dando un’unica casa a tutti i dipendenti attualmente dislocati nelle diverse sedi del Gruppo nell'area di Parigi.

Il nuovo spazio di oltre 20.000 metri quadrati con vista sulla Senna coniuga l'eleganza dello stile Haussmann con elementi di design e architettura contemporanea. Offrirà un affaccio sulla città di Parigi e sul futuro di un'azienda in continua evoluzione, uno spazio aperto alla creatività, alla contaminazione e a nuove idee, alle evoluzioni del lavoro agile e all'economia digitale, confermando il ruolo di apripista di EssilorLuxottica per l’intero settore.

Riunendo in un unico luogo diverse organizzazioni – dai designer ai team digitali, fino alle funzioni di business development e corporate – la nuova sede verrà interamente progettata con l’obiettivo di realizzare uno spazio che promuova la cultura e la vocazione all’innovazione di EssilorLuxottica, rafforzando l’impegno di lungo periodo dell’azienda a favore del benessere dei dipendenti. L’edificio ospiterà inoltre aree dedicate alla formazione, un auditorium e uno showroom per celebrare i marchi iconici del Gruppo, le più recenti innovazioni e soluzioni tecnologiche.

Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato e Paul du Saillant, vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica hanno commentato: "Da sempre, sono le nostre persone a determinare il nostro successo e con questa nuova sede abbiamo voluto dar forma al valore che attribuiamo al loro impegno: uno spazio che celebra la bellezza e coniuga la funzionalità con l’estetica, il benessere con l’attenzione all'ambiente. Qui i nostri dipendenti si sentiranno ispirati, saranno immersi in un luogo che incarna perfettamente la cultura e i valori della nostra realtà integrata e respireranno quella stessa spinta all’innovazione con cui contribuiamo allo sviluppo del nostro settore. Come una finestra sulla città e uno spazio aperto a tutti, dai clienti ai partner del settore e non solo, questo luogo rappresenta un invito a scoprire l’essenza della nuova EssilorLuxottica, in continuo divenire”.

Assieme alle sedi corporate di Milano, recentemente ampliate, il nuovo spazio conferma le radici europee del Gruppo e la sua strategia globale. In linea con il programma Eyes on the Planet di EssilorLuxottica, la nuova sede soddisferà i più elevati standard di sostenibilità ambientale e benessere, con l'ambizione di ottenere, tra le altre, anche le certificazioni HQE, BREEAM, BBCA e BBC.

Allegato