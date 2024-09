Statkraft ja Wihuri ovat solmineet pitkäaikaisen uusiutuvan energian hankintasopimuksen

Statkraft ja Wihuri ovat solmineet kymmenvuotisen energianhankintasopimuksen (PPA) Suomessa. Sopimus varmistaa, että suomalainen monialakonserni Wihuri ostaa uusiutuvaa energiaa suomalaisista lähteistä toimintaansa varten kymmenen vuoden ajan.



(Helsinki, 18. Syyskuuta 2024) – Statkraft, Euroopan suurin uusiutuvan energian tuottaja, toimittaa Wihurille yhteensä 438 GWh uusiutuvaa energiaa kymmenen vuoden aikana, alkaen tammikuusta 2027. Energia on sertifioitu käyttäen alkuperätakuita suomalaisesta uusiutuvasta energiasta.* Toimitus on tasatehoinen energianhankintasopimus, joka tarjoaa Wihurille hintavakautta ja ennakoitavuutta liiketoiminnan suunnitteluun.

”Olemme ylpeitä siitä, että olemme Wihurin valinta pitkäaikaiseksi uusiutuvan energian toimittajaksi. Tämän PPA:n kautta tarjoamme asiakkaallemme suurempaa ennustettavuutta kiinteän ja kilpailukykyisen energiahinnan avulla. Hankkimalla uusiutuvaa energiaa Wihuri voi ottaa askeleita kohti kestävän kehityksen tavoitteitaan”, sanoo Hallvard Granheim (Executive Vice President Markets) Statkraftilta. ”Olemme myös tyytyväisiä voituamme lisätä uuden asiakkaan suomalaisten asiakkaittemme joukkoon, joihin tällä hetkellä kuuluu toimijoita muun muassa telekommunikaation, kemianteollisuuden sekä metsäteollisuuden aloilta. Räätälöimme tuotteemme juuri asiakkaan tarpeita vastaavaksi ja uusien asiakkaiden myötä löydämme aina yhä innovatiivisempia ratkaisuja”

"Olemme erittäin tyytyväisiä, että olemme sopimuksen myötä varmistaneet uusiutuvan energian käytön kotimaisissa toiminnoissamme, mukaan lukien muun muassa pakkausteollisuuden toimijan Wipakin tehtaan Nastolassa, joka on Wihurin suurin tuotantolaitos koko Euroopassa. Toivomme voivamme jatkaa Statkraftin kanssa yhteistyötä energianhankintaamme liittyen", kertoo Risto Aarnio-Wihuri, Wihuri Groupin toimitusjohtaja.



Wihurin vastuullisuusstrategia

Wihuri on asettanut liiketoimintakohtaisia vastuullisuustavoitteita, joista yksi on uusiutuvan energian käytön lisääminen. Uusiutuvan energian saannin varmistaminen Suomessa tukee tavoitteiden saavuttamista erityisesti pakkaustoimialalla.

Wihuri

Wihuri on kansainvälinen monialakonserni, jolla on vahvat suomalaisjuuret. Wihuri toimii neljällä toimialalla, jotka ovat pakkausteollisuus, päivittäistavaratukkutoiminta, tekninen tukkukauppa ja lentotoiminta. Wihuri-konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli noin 2,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 5 600 oman alansa ammattilaista 30 maassa.

Statkraft Suomessa

Statkraft on ollut aktiivinen toimija Suomen markkinalla jo yli viidentoista vuoden ajan ja maaliskuusta 2022 alkaen sillä on ollut myös Suomen maakonttori Espoossa. Johtavana PPA-sopimusten tarjoajana Statkraft tuo yhteen sähköntuottajat sekä teollisuuden että muut markkinatoimijat läpi Euroopan luoden samalla uusia innovatiivisia ratkaisuja toimijoille.

Suomessa Statkraft tarjoaa energianhankintasopimuksia (PPA) teollisuudelle ja muille kaupallisille toimijoille, kuten projektinkehittäjille ja investoreille, joka osaltaan mahdollistaa uusiutuvan energian hankkeiden toteutumisen. Statkraft mahdollistaa asiakkailleen energianhankinnan kilpailukykyiseen hintaan samalla vähentäen asiakkaiden energianhankintaan liittyviä riskejä.

Statkraft on maailman johtava vesivoiman tuottaja ja Euroopan suurin uusiutuvan energian tuottaja. Statkraft tuottaa sähköä vedellä, tuulella, auringolla ja maakaasulla, sekä toimittaa kaukolämpöä. Statkraft on maailmanlaajuinen energiamarkkinatoimija ja sillä on yli 6000 työntekijää yli kahdessakymmenessä maassa.

*Alkuperätakuu on sertifikaatti, joka varmentaa, että sähkö on tuotettu uusiutuvalla energialähteellä. Alkuperätakuu on jäljitettävissä ja mahdollistaa yksiselitteisen omistajuuden uusiutuvalle energialle. Alkuperätakuita hallinnoidaan sähköisessä järjestelmässä, jossa alkuperä todennetaan ja samassa rekisterissä alkuperätakuut myös kuolletetaan, kun ne on käytetty.

