Genetec dévoile Cloudlink 110, un appareil vidéo compact géré dans le cloud pour les déploiements à faible densité

MONTRÉAL, 18 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, annonce aujourd’hui le lancement de Genetec CloudlinkMC 110, le nouveau membre de la famille des dispositifs de sécurité gérés dans le cloud. Cet appareil compact est spécialement conçu pour simplifier la gestion vidéo dans les déploiements à faible densité, offrant une solution polyvalente qui permet aux clients de migrer vers des environnements cloud ou hybrides à leur propre rythme.



Avec son format compact, la prise en charge jusqu’à huit caméras et 1 To de stockage local sur une carte micro-SD ultra-endurante, le Cloudlink 110 est conçu pour les sites plus petits au sein d'un réseau multisite plus vaste et pour les sites disposant d'un espace matériel limité.

Le Cloudlink 110 améliore l’optimisation de la charge de travail vidéo et permet une intégration fluide dans le cloud, permettant l’interopérabilité entre les environnements locaux et cloud dans des déploiements hybrides. Prenant en charge le stockage local et dans le cloud, il permet une communication efficace entre les sites distants et le siège central. Son stockage hybride flexible facilite également la transition vers les environnements cloud ou hybrides. En permettant aux organisations d’utiliser les caméras dont elles disposent déjà, le Cloudlink 110 réduit la nécessité d’acheter du nouveau matériel.

Cloudlink est donc particulièrement adapté aux secteurs d’activité tels que le commerce de détail, où il peut simplifier les opérations dans plusieurs magasins, et les villes, où il aide les agences gouvernementales à gérer la sécurité malgré des budgets serrés ; et le secteur de la santé, où il prend en charge la surveillance à distance d’installations plus petites telles que les cliniques satellites.

« Nous transformons la sécurité physique grâce à nos solutions de cloud hybride », déclare Christian Morin, vice-président de l’ingénierie produit, Genetec Inc. « Nos dispositifs multifonctions, capables de gérer la vidéo, le contrôle d'accès, l’intrusion et plus encore, permettent aux entreprises d’atteindre leurs objectifs d'affaires avec un seul appareil. Au fur et à mesure que nous développons nos solutions, ces dispositifs deviennent la pierre angulaire de la résilience et de la performance, offrant de vastes capacités pour répondre à l'évolution des besoins en matière de sécurité. »

La facilité d’utilisation est au cœur de la conception de Cloudlink 110. Grâce aux mises à jour automatisées gérées dans le cloud, les clients bénéficient de la livraison continue de nouvelles fonctionnalités et de mises à jour qui garantissent la protection de la sécurité, avec une intervention limitée de l'utilisateur. Ainsi, les clients n’ont plus à s’inquiéter des problèmes de compatibilité ou des processus de mises à jour fastidieux, ce qui leur permet de se concentrer sur leurs opérations quotidiennes sans avoir besoin d’une expertise spécialisée.

Le Cloudlink 110 de Genetec est disponible dans le monde entier auprès du réseau de partenaires accrédités de Genetec. Pour plus d’informations sur le Cloudlink 110, rendez-vous sur: https://www.genetec.com/fr/lancements-de-produits/cloudlink-110

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique internationale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Sa large gamme de solutions permet aux entreprises, aux gouvernements et aux communautés du monde entier de sécuriser les personnes et les biens, d’améliorer l’efficacité opérationnelle, tout en garantissant le respect de la vie privée.

Les solutions de Genetec sont basées sur une architecture ouverte, et placent la cybersécurité au cœur de leur développement. Elles peuvent être déployées sur site, dans le cloud ou le cloud hybride. Les produits phares de la société, Genetec Security Center et Genetec Security Center SaaS, unifient les principales fonctions de la sécurité physique, telles que le contrôle d'accès, la vidéosurveillance, la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (RAPI), la détection des intrusions, les communications et l’analyse.

Genetec, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, commercialise ses solutions au travers d’un vaste réseau de partenaires distributeurs accrédités et de consultants dans plus de 159 pays.

