Siili Solutions Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 18.9.2024 kello 17.30

Siili Solutions Oyj ("Siili") on 18.9.2024 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Protector Forsikring ASA:lta.

Ilmoituksen mukaan Protector Forsikring ASA:n osakeomistus ja äänivalta on ylittänyt 5 %:n rajan 17.9.2024 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Protector Forsikring ASA:n kokonaisosuus Siilin osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 7,83588 7,83588 8 140 263 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakesarja / osakelaji Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI4000043435 637 861 7,83588 A YHTEENSÄ 637 861 7,83588





Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.



Lisätietoja:



Talousjohtaja Aleksi Kankainen

Puhelin: 040 534 2709, sähköposti: aleksi.kankainen(at)siili.com



Lakiasiainjohtaja Taru Kovanen

Puhelin: 040 4176 221, sähköposti: taru.kovanen(at)siili.com

