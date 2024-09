Accédez à la tranquillité et à la pleine conscience grâce à l’ajout de Stingray Naturescape et de ZenLIFE by Stingray aux chaînes Amazon Fire TV

MONTRÉAL, 19 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, annonce avec fierté le lancement de deux nouvelles chaînes gratuites soutenues par la publicité aux chaînes Amazon Fire TV. Stingray Naturescape et ZenLIFE sont conçues pour créer une oasis de tranquillité et de bien-être dans les foyers des téléspectateurs à l’échelle mondiale. Un service de vidéo sur demande (VSD) soutenu par la publicité est également offert sur la plateforme.

Stingray Naturescape convie les téléspectateurs à une escapade empreinte de sérénité à la découverte des plus beaux paysages du monde entier, des ciels étoilés méditatifs aux plages tropicales envoûtantes. Destination parfaite pour se détendre et se laisser envelopper par la beauté incomparable de la nature, Stingray Naturescape s’adresse à ceux et celles qui souhaitent prendre le temps de se recentrer, que ce soit pendant une séance de yoga matinale ou lors d’une brève pause loin du tumulte du quotidien.

ZenLIFE est pour sa part conçue pour promouvoir le bien-être et la pleine conscience. Avec son offre variée comprenant notamment des vidéos d’aide au sommeil et des paysages naturels paisibles, cette chaîne invite les téléspectateurs à cultiver de saines habitudes de vie et à trouver la tranquillité dans leur quotidien. Son contenu soigneusement élaboré plaira à ceux et celles qui souhaitent intégrer la pleine conscience à leur routine et profiter d’un sentiment de bien-être accru.

« Nous sommes enchantés d’ajouter Stingray Naturescape et ZenLIFE aux chaînes Amazon Fire TV et d’offrir aux téléspectateurs du monde entier de nouvelles façons de se détendre et de recharger leurs batteries », a déclaré Jim Riley, président des ventes pour le marché américain de Stingray. « Ces chaînes incarnent notre engagement à rehausser le quotidien du public en leur proposant un contenu immersif de qualité supérieure. »

À l’avenir, Stingray compte élargir son offre en ajoutant les chaînes de spécialité Qello Concerts, Stingray Classica et Stingray DJAZZ au catalogue d’Amazon Fire TV. Ces nouveautés permettront de diversifier le contenu en diffusion continue offert par Stingray, et de proposer au public encore plus d’options de divertissement et d’enrichissement.

Stingray Naturescape et ZenLIFE sont plus que de simples chaînes télé; ce sont de véritables vecteurs de paix intérieure et de bien-être, accessibles partout et en tout temps par l’intermédiaire des chaînes Amazon Fire TV pour que la tranquillité soit toujours à portée de main.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 30 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.