Muutos Innofactor Oyj:n taloudellisen raportoinnin käytäntöön

Innofactor Oyj (”Innofactor”) muuttaa taloudellisen raportoinnin käytäntöään ja tulee jatkossa julkaisemaan ainoastaan puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen. Näin ollen Innofactor ei tule julkaisemaan 22.10.2024 osavuosikatsausta tammi-syyskuulta 2024, kuten aikaisemmin on ilmoitettu.

Onni Bidco Oy ("Onni Bidco") on tehnyt Innofactorista vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen, ja ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan tarjotut osakkeet yhdessä Onni Bidcon ennen tarjousaikaa tai sen aikana muutoin hankkimien osakkeiden kanssa edustavat yhteensä noin 81,00 prosenttia kaikista Innofactorin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Innofactorin itsensä hallussa.

Onni Bidco on ilmoittanut aloittavansa jälkikäteisen tarjousajan tarkoituksenaan hankkia omistukseensa kaikki Innofactorin liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet, jotka eivät ole Innofactorin itsensä hallussa, sekä hakea Innofactorin osakkeiden poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta niin pian kuin se on soveltuvien lakien ja määräysten sekä Nasdaq Helsingin sääntöjen nojalla sallittua ja käytännössä mahdollista.

