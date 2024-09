NEOLIFE annonce son résultat semestriel 2024

Un EBITDA de 419 k€ en forte progression et un résultat positif de 2 k€

NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), (la « Société ») annonce son résultat semestriel 2024.

Réuni le 17 septembre 2024, le Directoire a arrêté les comptes sociaux du 1er semestre 2024 (les « Comptes ») de l’entité NEOLIFE (la « Société »), qu’il a soumis le 18 septembre 2024 au Conseil de Surveillance pour vérification et contrôle. Ces comptes semestriels ne donnent pas lieu à audit par le commissaire aux comptes.

Compte de résultat

(données statutaires en K€) 30/06/2024

(non audités) 30/06/2023

(non audités) Ventes Matériaux de construction 4 779 5 121 Ventes Eco-matériaux 1 152 2 269 Ventes Frais de port et Autres 163 114 Chiffre d'affaires 6 094 7 504 Achats consommés -3 915 -5 329 Marge 2 179 2 175 Taux de marge économique 44% 42% Autres coûts variables -254 -249 Autres produits d'exploitation 237 219 Autres charges d'exploitation -2 135 -2 497 Dont charges externes -803 -998 Dont charges de personnel -940 -1 077 Dont dotation aux amortissements, dépréciations et provisions -392 -408 Résultat d'exploitation 27 -352 Reprise provision exploitation -50 61 Dotation aux amortissements, dépréciation et provisions -342 -408 EBITDA 419 -5 Résultat financier -11 -12 Résultat exceptionnel -74 0 Crédit d'impôt innovation / recherche 60 -11 Résultat net 2 -375

Chiffre d’affaires





La Société présente un chiffre d’affaires de 6.1 M€ au titre du premier semestre de l’exercice 2025, soit un recul de près de -19% par rapport au premier semestre 2023. Un chiffre d’affaires global qui aurait été en recul de -0.4 M€, soit -5.8% , à business model équivalent sur la vente d’éco-matériaux.

Un chiffre d’affaires de +4.8 M€ au titre de la vente de matériaux de construction, en recul de -7% par rapport au premier semestre 2023.

Le marché Français est en croissance de +0.7 M€ et représente 81% de notre chiffre d’affaires économique. Il est tiré par la rénovation dans le secteur du bâtiment et notre présence commerciale accrue sur le terrain auprès de différents donneurs d’ordre et de salons professionnels régionaux. Neolife bénéficie au premier semestre 2024 d’un chantier d’envergure en Haute-Savoie, le collège Saint-Cergues qui représente 9000 m2 de bardage Cover.

Le fléchissement du chiffre d’affaires sur la période en comparaison au premier semestre 2023 s’explique par la réalisation d’un chantier spécifique et d’envergure à l’Export en 2023 qui avait permis de doubler le chiffre d’affaires. Ce chantier avait été amorcé dès 2022 au Pays-Bas pour la réalisation d’un Campus Erasmus Veld à la Haye qui représentait 0.7 M€ au premier trimestre 2023.

Néanmoins, il est à noter que le marché à l’Export se retrouve ralenti en comparaison de nos prévisions budgétaires du fait, d’une part, de glissements d’affaires du premier semestre au deuxième semestre 2024 et d’autres part, du fait que des Pays comme l’Allemagne et les Pays-Bas ont connus des ralentissements et des freins dans l’obtention de certains permis de construire principalement liée à un durcissement de la réglementation environnementale.

De façon plus générale à l’Export, tout comme cela avait été le cas sur le marché Français en 2022 et 2023, la hausse des taux d’intérêts a réduit et ralenti l’accès à la propriété ainsi que des engagements de travaux pour des commandes aussi bien publiques que privées. Couplées aux hausses des matières premières de ces deux dernières années (2022 et 2023) qui ont impacté de façon considérable des chantiers en phase travaux fin S2 2023 et S1 2024.

L’ensemble de ces facteurs ont impacté l’agenda au premier trimestre 2024 en termes de réalisations de certains chantiers dans les Pays Nord-Européens.

Pour rappel, la Société a opéré un changement de process vis-à-vis de l’un de ses principaux extrudeurs depuis le 1er mai 2023 ceci afin d’améliorer la gestion des chutes et des délais, la matière première lui est désormais mise à disposition (cette matière lui était préalablement vendue).

À business model équivalent et en comparaison au chiffre d’affaires de la vente d’éco-matériaux au deuxième semestre 2023 qui était de 1 M€, la vente d’éco-matériaux au premier semestre 2024 est en adéquation avec le volume de chiffre d’affaires de vente de Matériaux de construction.

Le chiffre d’affaires de la vente d’éco-matériaux est corrélé à l’évolution du chiffre d’affaires de Matériaux de construction car la Société vend la matière première directement à l’un de ses principaux extrudeurs qui fabrique par la suite les produits finis (Matériaux de construction).





Marge





La Société affiche une marge de près de 2,2 M€ , équivalente au premier semestre 2023 et un taux de marge de 44% qui s’améliore de 2.5 points à période comparable.

Le budget établi pour l’année 2024 tenait compte de cette amélioration du taux de marge en adéquation avec l’augmentation des prix indexés sur l’inflation. A ce titre, la Société est en adéquation avec ses hypothèses budgétaires au niveau de l’achat des matières premières et de ses coûts variables, permettant ainsi de dégager un taux de marge identique à celui budgété.





Résultat d’exploitation





La Société atteint un résultat d’exploitation de +27 k€, en augmentation significative de

+379 k€ en comparaison au premier semestre 2023.

La Société a pu constater une baisse normative sur certains postes, en adéquation avec sa stratégie et son budget 2024, qui consiste à mieux maitriser ses charges externes afin de retrouver un résultat d’exploitation à l’équilibre. La Société a fait mieux que les hypothèses budgétaires permettant ainsi de dégager un résultat d’exploitation positif à +27 k€.

Les autres coûts variables, tels que les emballages et la logistique et stockage sont maitrisés et reste stable en comparaison au premier semestre 2023.

Les charges de personnel sont en baisse de -13% vs le 1er semestre 2023. Cette baisse était attendue du fait des évènements ponctuels connus sur le 1er semestre 2024. Les effectifs moyens restent stables à 20 salariés.

Les charges externes sont en baisse de -20% soit -195 K€ par rapport au 1 er semestre 2023 et appellent les commentaires suivants :

Honoraires juridiques : -134 K€. Pour rappel la Société a dû engager des dépenses exceptionnelles dans le cadre de son assemblée générale des actionnaires du 26 juin 2023, et ce du fait d’un contexte hostile formé par un certain nombre d’actionnaires concertistes. Ces dépenses exceptionnelles ne se sont pas réitérées en 2024.





-134 K€. Pour rappel la Société a dû engager des dépenses exceptionnelles dans le cadre de son assemblée générale des actionnaires du 26 juin 2023, et ce du fait d’un contexte hostile formé par un certain nombre d’actionnaires concertistes. Ces dépenses exceptionnelles ne se sont pas réitérées en 2024. Honoraires financiers : -49 K€ principalement du fait de la non reconduction de deux conventions réglementées.





Les performances du premier semestre 2024 sont globalement en adéquation avec les hypothèses budgétaires retenues . Cela s’explique par une bonne maitrise des différents postes de charges d’exploitation couplée à des hypothèses budgétaires conservatrices par mesure de prudence.





Résultat financier





Le résultat financier est stable et n’appelle pas de commentaires particuliers.





Résultat exceptionnel





Le résultat exceptionnel est de -74 k€ et comprends principalement des charges qui étaient à affecter aux exercices antérieurs et qui n’ont pas pu être budgété du fait de leur caractère exceptionnel (indemnités de départ, renouvellement de la flotte automobile).





Crédit d’impôt innovation / recherche





Les projets entrepris par la Société sur l’année 2024 sont éligibles au crédit d’impôt innovation (CII). A ce titre, la Société constate une provision de 60 K€ sur le premier semestre 2024 (produit à recevoir).





Bilan





Outre les principales variations bilantielles qui sont directement commentées dans la partie « Flux de trésorerie » ci-dessous, la Société précise quelques opérations intervenues sur le premier semestre 2023.

La Société rappelle, suite à son communiqué du 14 avril 2023 au titre de la partie sur le programme de rachat d’actions de la Société, avoir confié à TSAF – Tradition Securities And Futures, un mandat de rachats d’actions signé en date du 30 mars 2023 . A ce titre, une enveloppe de 125 K€ a été allouée et investie sur le premier semestre 2023 . Il en ressort une moins-value latente au 30 juin 2024 de -823 €.

Ce mandat est complémentaire au contrat de liquidité, qui avait également été confié à TSAF – Tradition Securities And Futures en juin 2022, avec une enveloppe de 50 K€. Ce contrat de liquidité se décompose au 30 juin 2023 en 8 K€ d’actions propres et 43 K€ de liquidités.





Flux de trésorerie





Tableau de Flux de Trésorerie (TFT) NEOLIFE 30/06/2024 31/12/2023 En K€ 6 mois 1 an Résultat net 2 (524) Dotations aux amortissements sur immobilisations 339 711 Financier, Exceptionnel, impôts 54 (33) FLUX NETS D'EXPLOITATION 613 653 FLUX NETS D'INVESTISSEMENT (316) (421) FLUX NETS DE FINANCEMENT (323) (674) VARIATION DE TRESORERIE (26) (441) Trésorerie à l'ouverture 922 1 363 Trésorerie à la clôture 895 922

Au 30 juin 2024, la trésorerie s’élève à 895 K€, quand elle s’affichait à 922 K€ à fin 2023, soit une variation sur le premier semestre 2023 d’environ -26 K€.

Une nette amélioration de la trésorerie avec une perte de -26 k€ sur le 1er semestre 2024 versus une perte de -441 k€ sur l’année 2023.

Les flux nets d’exploitation permettent de supporter les flux d’investissement (Immobilisations des filières pour 116 k€ et R&D 200 k€) et les flux d’emprunts de 323 k€ (composés à 2/3 par les PGE).

Une amélioration du BFR à travers :

La mise en place du factor avec une augmentation de l’encours plus adapté à notre activité et notre clientèle du BTP.

La négociation de conditions de paiements plus adaptés avec les FRS.





