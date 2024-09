Le Groupe Compass Canada célèbre son succès aux HR Awards 2024 avec la nomination de Saajid Khan comme champion canadien des RH, PDG

TORONTO, 23 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Compass Canada , la plus importante entreprise de services alimentaires et d'accueil au pays, est fière d'annoncer qu'elle a récemment été reconnue par les Canadian HR Awards 2024 comme un défenseur de l'excellence en matière de ressources humaines, en remportant le prestigieux prix champion des RH, PDG. Cette désignation met en évidence l'approche du Groupe Compass Canada qui consiste à donner la priorité aux gens, en commençant par ses plus hauts dirigeants, et son engagement clair à favoriser une culture d'inclusion, de respect et d'autonomisation.

« Notre objectif est de créer un milieu de travail et une culture où chaque personne se sent valorisée, inspirée et prête à donner le meilleur d'elle-même chaque jour », a déclaré Saajid Khan, PDG du Groupe Compass Canada et d'ESS Amérique du Nord. « C'est un honneur d'être reconnu par les Canadian HR Awards, mais c'est surtout le reflet du travail acharné et du dévouement de nos équipes dans l'ensemble de l'entreprise. Nous adoptons une approche axée sur les personnes dans tous les aspects de notre entreprise, et ce, en tout temps. C’est un privilège pour moi de diriger cette entreprise et de soutenir notre équipe des ressources humaines dans l'intégration de ce concept axé sur les gens dans notre réalité. »

Le prestigieux prix champion des RH, PDG a été décerné à M. Khan pour son leadership visionnaire dans la promotion de stratégies de ressources humaines qui accordent la priorité au bien-être et au développement des employés. Sous la direction de M. Khan depuis 14 ans, le Groupe Compass Canada a bénéficié d'investissements substantiels dans le développement de carrière, le bien-être des associés et les programmes de reconnaissance. En 2023, M. Khan a lancé son initiative PACTES, un engagement de collaboration avec les associés visant à créer la meilleure expérience pour les employés, à accélérer la croissance et à faire du Groupe Compass Canada l'entreprise de services alimentaires la plus novatrice du pays.

« Le leadership de Saajid a véritablement transformé notre lieu de travail en un environnement de soutien où chacun se sent valorisé », a déclaré Lauren Davey, dirigeante principale du capital humain et de la culture d’entreprise. « Son souci sincère des gens transparaît dans tout ce qu'il fait, qu'il s'agisse d'encourager une communication ouverte ou de reconnaître les efforts de chacun. Son engagement à l'égard d'une culture axée sur les gens ne stimule pas seulement le moral des gens. C’est devenu la force motrice de notre succès et du fort sentiment d'appartenance à la communauté qui rend le Groupe Compass Canada si unique. »

Ce prix fait suite à la reconnaissance continue du Groupe Compass Canada pour son excellence en matière de développement de la culture d'entreprise - notamment en recevant récemment le prix d’un des meilleurs lieux de travail 2024 par Great Place to WorkMC au Canada et l’un des meilleurs lieux de travail en 2024 avec les équipes de direction les plus fiables par Great Places To Work™, ainsi que le prix de l’une des cultures les plus admirées au cours des trois dernières années - ce qui consolide sa position de chef de file dans l'industrie. Alors que l'entreprise continue de croître, son dévouement envers ses employés reste au premier plan, ce qui favorise la poursuite du succès et de l'innovation.

À propos du Groupe Compass Canada

Le Groupe Compass Canada est le plus grand fournisseur de services alimentaires et de services de soutien au Canada. Il emploie plus de 25 000 associés dans plus de 2 100 établissements au pays. Son expertise couvre divers secteurs et spécialités, y compris les sites sportifs, les salles à manger, les écoles, les hôpitaux, les plateformes pétrolières, les camps éloignés, les services de distribution automatique et la gestion des installations. Le Groupe Compass Canada a pour mission d’être le fournisseur de services alimentaires le plus novateur du pays, visant à redéfinir l’industrie grâce à une technologie de pointe et à des approches avant-gardistes qui ont un impact positif sur les gens, le rendement et l’objectif. Le Groupe Compass Canada s’engage à utiliser sa taille et son envergure pour faire le bien commun, et a établi un engagement Promesse à la planète visant à réduire à zéro ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Grâce à des solutions d’accueil sur mesure et à un dévouement envers l’excellence, le Groupe Compass Canada façonne l’avenir des services alimentaires et de soutien au Canada.

Le Groupe Compass Canada a été reconnu comme l’une des cultures d’entreprise les plus admiréesMC au Canada en 2021, 2022 et 2023, un prix qui reconnaît les organisations canadiennes les plus performantes pour leurs cultures qui contribuent à améliorer le rendement et l'avantage concurrentiel, ainsi qu’un excellent lieu de travail par Great Place to Work® en 2023, 2022, 2021, 2020 et 2019, comme l’un des Meilleurs lieux de travailMC au Canada en 2022, l’un des Meilleurs lieux de travaillMC en 2024 avec les équipes de direction les plus fiables, Meilleurs lieux de travailMC pour la vente au détail et l’accueil en 2021 et 2020 et en tant que meilleur employeur de la RGT en 2023 et 2021. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.compass-canada.com , LinkedIn et Instagram .

