Eurobio Scientific : RESULTAT DU 1ER SEMESTRE 2024

RESULTAT DU 1ER SEMESTRE 2024

Progression du chiffre d’affaires à +12% à périmètre constant (+24% au total)

Stabilité de l’EBITDA et du résultat opérationnel ajustés 1

Dette financière nette en légère baisse à 1,6 M€, avec une trésorerie de 86,6 M€

Projet d’offre publique d’achat volontaire

Paris, le 24 septembre 2024 - 18h00 - Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro et les sciences de la vie, présente aujourd’hui ses résultats consolidés au 30 juin 2024, établis selon les normes françaises et arrêtés par le conseil d’administration de la société qui s’est réuni le 24 septembre 2024.

Les résultats d’Eurobio Scientific au 30 juin 2024 montrent une relative stabilité, la croissance du chiffre d’affaires étant compensée par un léger tassement du taux de marge brute et une augmentation des charges.

En M€ 30 juin 2024 30 juin 2023 Variation Chiffre d’affaires 73,1 59,2 +23% Subventions de R&D et CIR 0,4 0,2 - Total des produits d'exploitation 73,5 59,4 +24% Coût d'achat des marchandises -39,8 -31,8 +25% Marge brute ajustée1 33,6 27,5 +22% Marge brute 33,4 24,0 Dépenses de recherche et développement -2,9 -3,1 -6% Frais marketing et commerciaux -11,9 -7,8 +53% Frais généraux et administratifs -7,6 -5,4 +41% EBITDA 13,6 9,9 EBITDA ajusté1 13,9 13,4 +4% Amortissements des actifs incorporels issus du PPA -2,3 -2,3 - Amortissements des écarts d'acquisition -1,9 -1,4 - Résultat opérationnel 6,8 4,1 - Résultat opérationnel ajusté1 11,2 11,2 0% Résultat financier -1,0 -1,3 -23% Résultat exceptionnel 0,1 0,1 - Impôts -1,9 -0,7 +171% Résultat net 4,0 2,2 +82% 30 juin 2024 31 déc. 2023 Trésorerie 86,6 89,0 Dette financière hors crédit-bail 88,2 94,5 Fonds propres 178,7 175,0

Croissance portée par les acquisitions récentes et stabilité de la part des produits propriétaires

Eurobio Scientific enregistre sur le premier semestre 2024 un chiffre d’affaires de 73,1 M€ contre 59,1 M€ à fin juin 2023, soit une progression de +24%. Sur une base comparable, c’est-à-dire hors effets de périmètre liés aux acquisitions, la croissance est de 12%. Le chiffre d’affaires semestriel 2024 inclus 7,9 M€ effectué avec One Lambda contre 7,3 M€ au premier semestre 2023 en raison de la prorogation de certains appels d’offre. Il est rappelé que le contrat One Lambda a été arrêté en Octobre 2022 et qu’ainsi, les ventes se poursuivent sur certains appels d’offre en cours jusqu’à leur expiration.

Les effets de périmètre se détaillent comme suit sur le semestre : l’activité de DID s’élève à 6,1 M€ tandis que celle d’Alpha Biotech s’élève à 1,3 M€.

Hors effet de périmètre, la hausse de l’activité de +6,9 M€ provient principalement des activités de GenDx (acquise fin 2022) à hauteur de +3,6 M€ (+32%) et de la France à hauteur de +3,1 M€ (+8%). Le reste des activités du Groupe est en croissance limitée d’environ 2%.

GenDx connait une croissance sur l’ensemble des territoires (Europe, Etats Unis et à l’International) avec notamment quelques contrats de distribution ponctuels à l’International qui contribuent à hauteur de +0,8 M€ à cette évolution. Retraité de cet effet non récurrent, le taux de croissance de GenDx est de l’ordre de 25% sur le semestre.

Les activités françaises du Groupe connaissent sur le semestre une croissance portée par certains facteurs non récurrents comme les contextes épidémiques Covid et Coqueluche ou comme évoqué, la prorogation pour quelques mois de certains appels d’offre en Transplantation. L’activité est stable en dehors de ces effets.

La part des produits propriétaires est stable, malgré l’intégration des activités de distribution de DID, et atteint un niveau d’environ 29% du chiffre d’affaires (contre 30% du CA au 1er semestre 2023).

Résultat opérationnel stable

Le taux de marge brute se tasse légèrement à 46,0% (vs 46,7% au S1 2023). L’exposition au marché français et les évolutions à la baisse des remboursements des actes de biologie explique les pressions sur la marge brute du groupe.

Les dépenses de Recherche et Développement sont en léger retrait à 2,9 M€ sur le semestre. Les frais marketing et commerciaux sont en augmentation de 4,1 M€ (+53%). Les frais généraux et administratifs augmentent eux de 2,3 M€ (+41%). L’augmentation des dépenses opérationnelles de 6,1 M€ sur le semestre est liée aux effets de périmètre DID et Alpha Biotech pour 3,5 M€ et à l’évolution de l’activité pour le reste.

Ainsi, au 30 juin 2024, l’EBITDA ajusté atteint 13,9 M€ contre 13,3 M€ au 30 juin 2023. Le résultat opérationnel ajusté est stable à 11,2 millions d’euros.

Le résultat financier est négatif à -1,0 M€ en raison des frais liés à l’emprunt réalisé pour financer l’acquisition de GenDx.

Après un résultat exceptionnel de 52 k€ et un impôt sur les sociétés de 1,9 M€ (vs 0.7 M€ un an plus tôt), le résultat net ressort à 4 M€ au 30 juin 2024.

Free cash-flow de 6,3 M€

Le Groupe génère ce semestre un free cash-flow de 6,3 M€ sous l’effet d’une capacité d’auto-financement de 10,9 M€, d’une variation de BFR qui contribue négativement à hauteur de 3,2 M€ et d’un flux d’investissements nets de 1,4 M€.

Avec un flux des opérations de financement de 8,7 M€, dont 7,3 M€ de remboursement d’emprunts et crédit-bail, Eurobio Scientific disposait d’une trésorerie de 86,6 millions d’euros au 30 juin 2024, pour une dette financière hors crédit-bail de 88,2 M€, soit une dette financière nette de 1,6 millions d’euros, contre 5,5 M€ un an plus tôt.

Perspectives

Eurobio Scientific a pour principe de ne pas communiquer d’objectifs pour l’exercice en cours. A moyen terme, le Groupe Eurobio Scientific maintient l’exécution des axes stratégiques développés depuis plusieurs années : le développement de produits propriétaires, l’internationalisation et l’ouverture de nouveaux marchés. A horizon 5 ans, le Groupe ambitionne que la part des produits propriétaires puisse représenter environ 50% de son chiffre d’affaires.

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2024

Eurobio Scientific a mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 24 septembre 2024 son rapport financier semestriel au 30 juin 2024.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site Internet de la société à l’adresse : www.eurobio-scientific.com dans la rubrique « Investisseurs » / « Information Réglementée » / « Rapports financiers semestriels ».

Projet d’offre publique sur les actions Eurobio Scientific

Le 31 juillet 2024, Denis Fortier et l’équipe de management ont annoncé la conclusion d’un accord entre Eurobio Scientific, NextStage AM et IK Partners en vue de la création d’un consortium visant au dépôt d’une offre publique d’achat volontaire. Un communiqué de presse, publié conjointement par la Société et le Consortium, présentant ce projet et ses principales caractéristiques préliminaires a été rendu disponible à cette date. Comme indiqué dans le communiqué de presse diffusé le 31 juillet 2024, il est prévu que les projets de note d’information et de note en réponse soient déposés fin septembre, respectivement, par l’initiateur et la Société afin de permettre la soumission de l’Offre au collège de l’AMF au cours du mois d’octobre 2024.

Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires. Le Groupe compte environ 320 collaborateurs, quatre unités de production basées en région parisienne, en Allemagne, aux Pays Bas et aux Etats-Unis, et des filiales à Milan en Italie, Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne, Anvers en Belgique et Utrecht aux Pays-Bas.

Eurobio Scientific a pour actionnaire de référence la holding EurobioNext, qui réunit ses deux dirigeants Jean-Michel Carle et Denis Fortier au côté du programme d’investissement « Pépites et Territoires » by AXA & NextStage AM, géré par NextStage AM.

Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris

Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP



1 Ajustés (i) de la reprise de la valeur du stock allouée au PPA au moment de l’acquisition de GenDx et vendus depuis (3,5M€ au S1 23, 0,3 M€ au S1 24)) – non récurrent, (ii) des amortissements des actifs incorporels issus du PPA et (iii) des amortissements liés aux écarts d’acquisition

