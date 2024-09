Virtune AB (Publ) expanderar till Nederländerna genom noteringen av Virtune Staked Solana ETP på Euronext Amsterdam

Amsterdam, 25 september 2024 — Virtune, en svensk reglerad kapitalförvaltare av kryptotillgångar och emittent av kryptobaserade börshandlade produkter (ETP) med säte i Stockholm, expanderar till Nederländerna genom noteringen av Virtune Staked Solana ETP på Euronext Amsterdam.



Med stark tillväxt och stadiga inflöden i Norden, drivet av ett ökat intresse och växande acceptans för kryptotillgångar, markerar expansionen till Nederländerna en strategisk milstolpe för Virtune.

Sedan starten i maj 2023 har Virtune vuxit snabbt i Norden, där bolaget har noterat totalt 12 produkter och nått över 31 000 investerare på bara drygt ett år.

De viktigaste framgångsfaktorerna har varit fokus på utbildning, en transparent marknadsstrategi och bolagets reglerade status. Denna expansion möter inte bara det växande investerarintresset utan stärker även Virtunes marknadsnärvaro i Europa.



Virtune Staked Solana ETP:

Exponering mot Solana med 3% extra årlig avkastning genom staking

0,95 % årlig förvaltningsavgift

100 % fysiskt backad av SOL

Non-custodial staking

Produktinformation:

Bloomberg Ticker: VIRSOL

ISIN: SE0021309754

Börser: Nasdaq Stockholm, Euronext Amsterdam, Euronext Paris



Virtune använder Coinbase som custodian, där underliggande SOL-tokens förvaras med högsta institutionella säkerhetsnivå i cold-storage (offline). De underliggande SOL-tokens stakas direkt från cold-storage och stakingbelöningarna återspeglas i kursen.

Christopher Kock, VD för Virtune:

”Vi är mycket glada över att expandera till Nederländerna genom noteringen av Virtune Staked Solana ETP på Euronext Amsterdam efter en framgångsrik lansering i Norden. Sedan starten i maj 2023 har vi arbetat hårt för att skapa växande acceptans för kryptotillgångar genom utbildningsinsatser i Norden, och vi ser fram emot att utöka dessa insatser på den nederländska finansmarknaden. Denna ETP ger investerare exponering mot Solana, som är en av de ledande och mest inflytelserika blockkedjorna globalt, samtidigt som staking är inkluderat vilket ger en förbättrad avkastning.”

Om Virtune AB (Publ)

Virtune är ett registrerat finansiellt institut hos Finansinspektionen och har ett godkänt EU-grundprospekt, förnyat av Finansinspektionen den 5 april 2024, vilket har möjliggjort Virtunes strategi att notera ETP:er på reglerade europeiska börser. Virtunes uppdrag är att erbjuda sömlös tillgång till kryptotillgångar för både institutionella och privata investerare genom innovativa krypto ETP:er, transparens och utbildning.



Virtune har ett brett utbud av krypto ETP:er, inklusive Virtune Bitcoin ETP, Virtune Staked Ethereum ETP, Virtune Staked Solana ETP, Virtune Crypto Top 10 Index ETP, Virtune XRP ETP, Virtune Chainlink ETP, Virtune Avalanche ETP, Virtune Staked Polkadot ETP, Virtune Staked Polygon ETP, Virtune Arbitrum ETP och Virtune Staked Cardano ETP.



Om Solana

Solana är en högpresterande blockkedjeplattform utformad för att möjliggöra snabba och skalbara decentraliserade applikationer och kryptotransaktioner. Genom att använda en unik konsensusmekanism kallad Proof of History (PoH) tillsammans med Proof of Stake (PoS) kan Solana hantera tusentals transaktioner per sekund till låga transaktionskostnader, vilket är en betydande förbättring jämfört med äldre blockkedjor som Bitcoin och Ethereum. Denna kombination av teknologier möjliggör inte bara omedelbar transaktionsverifiering utan också en avsevärd ökning av nätverkets genomströmning utan att kompromissa med säkerhet eller decentralisering.



Om staking

Staking gör det möjligt för ägare av kryptotillgångar att tjäna passiv inkomst genom att delta i valideringen och bekräftelsen av transaktioner på en blockkedja genom en process som kallas Proof of Stake. Denna mekanism är en grundläggande del av Proof of Stake-blockkedjor, som Ethereum och Solana, och spelar en avgörande roll för att säkerställa säkerheten och äktheten i blockkedjetransaktioner. För att kunna genomföra en transaktion på blockkedjan på ett säkert och korrekt sätt måste en validerare staka en viss mängd kryptotillgångar som en garanti för transaktionens legitimitet.

Valideraren strävar efter att staka så mycket kryptotillgångar som möjligt för att öka chansen att erhålla belöningar, som betalas ut i samma typ av kryptotillgång som stakats. Den årliga belöningsprocenten för staking kan variera och kan ligga mellan 0–14 % eller högre för vissa blockkedjor. De flesta ägare av kryptotillgångar kan inte agera som validerare själva eftersom det kräver stora mängder kryptotillgångar. Därför väljer många att staka sina tillgångar genom en etablerad och pålitlig validerare. Virtune inkluderar stakingbelöningar i sina produkter som har ”staked” inkluderat i sina namn.



Stockholm, 25 september 2024

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:



Christopher Kock, VD & Styrelseledamot

E-post: hello@virtune.com

Kryptovalutainvesteringar är förenade med hög risk. Virtune ger inte investeringsråd. Investeringar görs på egen risk. Värdet på värdepapper kan öka eller minska, och det finns ingen garanti för att du får tillbaka ditt investerade kapital. Vänligen läs prospektet, KID och villkor på www.virtune.com.