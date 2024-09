Tarkett annonce deux changements au sein de son Comité Exécutif, l’un pour Tarkett Sports, l’autre pour l’Amérique du Nord

Tarkett, un leader mondial des solutions de revêtements de sol et de surfaces sportives innovantes et durables, annonce aujourd'hui l'évolution de son Comité Exécutif avec les nominations d'Eddy Schmitt, Président de Tarkett Sports et de Winn Everhart, Président de Tarkett Amérique du Nord.



Fabrice Barthélemy, Président du Directoire de Tarkett, a déclaré : « Je suis ravi d'accueillir Eddy et Winn au sein de notre Comité Exécutif. Tous deux possèdent une solide expérience et vont rejoindre les excellentes équipes de nos divisions Sports et Amérique du Nord. Avec leurs équipes, ils s'appuieront sur les bases robustes établies et contribueront à renforcer le leadership de Tarkett. Je tiens à remercier Eric Daliere pour sa contribution exceptionnelle à Tarkett au cours des 15 dernières années. »

Eric Daliere, ancien Président de Tarkett Sports et de la division des revêtements de sol de Tarkett en Amérique du Nord, a récemment annoncé sa décision de quitter l'entreprise. Éric laisse derrière lui un immense héritage, deux divisions très solides et des équipes performantes. Depuis qu'il a rejoint Tarkett en 2009, il a transformé la division Sports pour en faire aujourd’hui un leader mondial, activité représentant plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires. À la mi-2020, Eric a pris la responsabilité supplémentaire de diriger la division Nord-américaine de Tarkett. Depuis, le redressement a été bien établi et la croissance a significativement repris.

Eddy Schmitt a dirigé avec succès les activités de Steelcase sur le continent américain au cours des 13 dernières années. Auparavant, il a occupé les postes de directeur général chez Steelcase France et de Vice-président en charge du marketing et de la R&D chez Steelcase EMEA et APAC. Avant de rejoindre Steelcase en 2003, Eddy a travaillé au Boston Consulting Group à Paris et à New York pendant dix ans. Eddy est titulaire d'un Master en management de HEC Paris. Il a la double nationalité américaine et française.

Winn Everhart a plus de 20 ans d'expérience dans la direction de marques de grande consommation et la gestion d'opérations significatives, tant aux États-Unis qu'à l'international. Fort d'une vaste expérience au sein Whirlpool et Coca-Cola, Winn a généré de la croissance et de l'innovation et a mené des changements stratégiques en Amérique du Nord, au Canada et à l’échelle mondiale. Winn est titulaire d'un bachelor en sciences du génie mécanique du Georgia Institute of Technology et d'un MBA de la Harvard Business School. Winn est de nationalité américaine.

Contacts Médias

Brunswick - tarkett@brunswickgroup.com - Tél. : +33 (0) 1 53 96 83 83

Tarkett – communication@tarkett.com

À propos de Tarkett

Riche de 140 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes et durables de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros en 2023. Le Groupe compte près de 12 000 collaborateurs et dispose de 23 centres de R&D, 8 centres de recyclage et 34 sites de production. Tarkett conçoit et fabrique des solutions pour les hôpitaux, les écoles, l’habitat, les hôtels, les bureaux, les commerces et les terrains de sport, au service de clients dans plus de 100 pays. Pour construire "The Way to Better Floors", le Groupe s'engage dans l'économie circulaire et le développement durable, conformément à son approche Tarkett Human-Conscious Design®. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment B, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett-group.com

Pièce jointe