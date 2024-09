15:55 Lontoo, 17:55 Helsinki, 25.09.2024 - Afarak Group SE ("Afarak" tai ”Yhtiö") (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP RAPORTOI KUOLEMANTAPAUKSESTA ILITHASSA

Yhtiö joutuu valitettavasti vahvistamaan yllättävän kuolemaan johtaneen tapaturman, joka tapahtui Ilithassa Etelä-Afrikassa 16.9.2024.

Tapaturmaan johtaneiden syiden selvittäminen on parhaillaan käynnissä paikan päällä ja lisätietoja tulee olemaan saatavilla selvitysten valmistuttua.

Afarak Group ilmaisee syvimmän osanottonsa työntekijän perheelle.

Helsingissä, 25.09.2024

Afarak Group SE

Hallitus

Lisätietoja:

Afarak Group SE

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

