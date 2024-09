KALMAR OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 30. SYYSKUUTA 2024 KLO 10.00



Kalmar ja Super Terminais sopivat toisesta suuresta laitetilauksesta Manauksen konttiterminaaliin



Kalmar on allekirjoittanut sopimuksen Super Terminais Comércio e Indústria LTDA:n (Super Terminais) kanssa uusien laitteiden ja palvelujen toimittamisesta Super Terminaisin Manauksen terminaaliin Brasilian pohjoisosissa. Suuri tilaus sisältää kuusi Kalmar Gloria -konttikurottajaa ja kaksi Kalmarin tyhjien konttien käsittelylaitetta. Kaikkiin laitteisiin on integroitu suorituskyvyn hallintatyökalu Kalmar Insight. Tilaus kirjattiin Kalmarin vuoden 2024 kolmannen neljänneksen tilauksiin, ja toimituksen on määrä tapahtua vuoden 2025 toisen ja kolmannen neljänneksen aikana.

Super Terminaisin tavoitteena on olla Manaus Industrial Complexin tehokkain yksityinen terminaali. Yritys on osa konsernia, jolla on yli 30 vuoden kokemus kuljetus- ja logistiikka-alasta. Uudet laitteet täydentävät Super Terminaisin jo ennestään laajaa kalustoa, johon kuuluu Kalmarin konttikurottajia, täysien konttien käsittelylaitteita, terminaalitraktoreita ja mobiilipukkinostureita. Joulukuussa 2023 Kalmar ja Super Terminais allekirjoittivat sopimuksen neljän Kalmarin konttikurottajan, kahden Kalmarin tyhjien konttien käsittelylaitteen ja kahdeksan Kalmar Essential -terminaalitraktorin toimittamisesta.

Marcello Di Gregorio, toimitusjohtaja, Super Terminais: ”Arvostamme Kalmarin laitteiden luotettavuutta ja polttoainetehokkuutta. Uudet laitteet ovat ratkaisevassa asemassa jatkuvissa laajennussuunnitelmissamme pyrkiessämme vastaamaan kasvavaan kysyntään. Tuottavuuden ja palvelun laadun ylläpitäminen kaikissa tilanteissa on meille olennaisen tärkeää, ja olemme varmoja, että jatkuva yhteistyömme Kalmarin kanssa auttaa meitä menestymään tämän vaatimuksen suhteen.”

Alexandre Esse, myyntipäällikkö, Ports & Terminals, Kalmar Americas: ”Super Terminais on Amerikkojen alueen tärkeimpiä asiakkaita ja pitkäaikainen kumppanimme. Olemme erittäin iloisia siitä, että he ovat jälleen kerran valinneet Kalmarin auttamaan heitä säilyttämään asemansa alueen johtavana konttiterminaalina.”



