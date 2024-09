VALOE OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1. - 30.6.2024

Valoe Oyj Puolivuosikatsaus 30.9.2024 klo 19.10



PUOLI VUOTTA LYHYESTI

Tammi-kesäkuussa 2024 Valoe-konsernin IFRS-standardien mukainen liikevaihto oli noin 0,2 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa vuonna 2023). Käyttökate oli noin -1,0 miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa), liiketulos oli noin -1,7 miljoonaa euroa (-2,4 miljoonaa euroa) ja kauden tulos noin -2,0 miljoonaa euroa (-3,2 miljoonaa euroa). Valoe-konsernin omavaraisuusaste pääomalainat mukaan lukien oli katsauskauden lopussa -47,6 prosenttia (-20,0 %).

Pohjois-Savon käräjäoikeus päätti 22.1.2024 Valoen yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta.

Saneerausmenettelyn selvittäjä, asianajaja Pekka Jaatinen antoi helmikuussa 2024 yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen ensiarvionsa. Katsauskauden lopulla, 24.6.2024 selvittäjä jätti Valoen saneerausohjelmaehdotuksen Pohjois-Savon käräjäoikeuteen. Saneerausohjelman tavoitteena on tervehdyttää yhtiön liiketoiminta, säilyttää sen kilpailukyky toimialallaan ja järjestellä yhtiön velkoja vain siinä määrin kuin on välttämätöntä yhtiön tervehdyttämistavoitteen saavuttamiseksi. Valoe tiedotti saneerausohjelmaehdotuksen keskeisen sisällön 24.6.2024 julkistamassaan pörssitiedotteessa. Tämän katsauksen päivämääränä saneerausohjelmaehdotusta ei ole vielä vahvistettu.

Valoe tiedotti 27.5.2024, että yhtiön hallitus on todennut yhtiön oman pääoman negatiiviseksi ja jättänyt kaupparekisteriin ilmoituksen oman pääoman menettämisestä.

Valoella ei ole tilintarkastajaa ja näin tilinpäätös vuodelta 2023 on tilintarkastamaton. Kesäkuussa pidetty yhtiökokous ei voinut käsitellä tilinpäätökseen, tilikauden 2023 tappioon, osingonjakoon eikä vastuuvapauden myöntämiseen liittyviä yhtiökokouskutsun kohtia. Yhtiökokous päätettiin keskeyttää ja edellä mainittujen asioiden käsittely, kuten myös tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja valinta siirrettiin jatkokokoukseen. Yhtiön hallitus kutsuu jatkokokouksen koolle myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Haastavassa taloudellisessa tilanteessa yhtiö on jatkanut henkilöstön osa- ja kokoaikaisia lomautuksia koko katsauskauden.

Yhtiön osakkeen kaupankäynti on ollut keskeytettynä 5.12.2023 alkaen ja on tämän puolivuosikatsauksen päivämääränä edelleen keskeytettynä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Valoen saneerausmenettelyssä määräaika saneerausohjelmaehdotusta koskevien lausumien jättämiselle umpeutui 22.7.2024. Pohjois-Savon käräjäoikeus myönsi velkojan pyynnöstä lisäaikaa lausuman jättämiselle 15.8.2024 saakka. Lisäajan jälkeen selvittäjä laatii yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaista käräjäoikeudelle toimitettavaa selvitystä tulleista väitteistä ja lausumista ja esittää tarvittaessa muutoksia saneerausohjelmaehdotukseen.

Heinäkuun 2024 lopussa yhtiö jatkoi 14.7.2023 julkistetun Vaihtovelkakirjalainan 1/2023 merkintäaikaa 30.9.2024 saakka ja syyskuun 2024 lopussa edelleen 31.12.2024 saakka.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle jätti heinäkuussa 2024 Valoeta koskevan konkurssihakemuksen, jonka Ilmarinen kuitenkin peruutti Valoen maksettua konkurssihakemuksen mukaisen saatavan.

Valoen Liettuan kennoliiketoiminnasta vastannut johtaja Jose Basso on hakenut yhtiötä konkurssiin. Konkurssihakemus koskee yhtiön ja Basson väliseen sopimukseen liittyvää noin 60.000 euron saatavaa. Saatava on riitainen ja Valoe on vastustanut konkurssihakemusta. Osapuolten välinen sopimus on päättynyt 31.5.2024.

TOIMITUSJOHTAJA IIKKA SAVISALON KATSAUS

Rahoitusneuvottelujen viivästyessä loppuvuonna 2023 aloitimme voimakkaan operatiivisten kustannusten karsimisen käyttöpääomatarpeen pienentämiseksi. Joulukuussa jouduimme kuitenkin jättämään yrityssaneeraushakemuksen. Rajalliset resurssimme on nyt keskitetty palvelemaan lupaavimpia asiakassuhteita. Tällaisia ovat ajoneuvoteollisuuden merkittävät asiakkuudet sekä elektroniikka- ja avaruusteollisuuden projektit. Toisella vuosineljänneksellä Valoe toimitti prototyyppejä ajoneuvoon integroituvista aurinkoenergiajärjestelmistä kahdelle alallaan merkittävälle tier-1 -toimittajalle. Molemmat prototyypit saavuttivat kehitysvaiheelle asetetut tavoitteet.

Valoe toimitti niin ikään prototyypit kannettavaan elektroniikkaan sekä parvisatelliitteihin (constellation satellites) soveltuvista aurinkoenergiaratkaisusta. Asiakkaina olivat merkittävä militääri- ja avaruusteollisuuden yhtiö sekä tunnettu kulutuselektroniikkabrändi.

Vaikeasta rahoitustilanteesta huolimatta onnistuimme jatkamaan toimintaamme ja kehitystyötä keskittyen ainoastaan tärkeimpien asiakkuuksien hoitoon. Nyttemmin myös kehitystoiminnot ovat lähes keskeytyneet.

Neuvottelemme aktiivisesti useiden kotimaisten ja ulkomaalaisten sijoittajien kanssa rahoitusratkaisuista yhtiön tulevaisuutta tukevan saneerausohjelman aikaansaamiseksi. Rahoitusneuvottelut ovat kuitenkin viivästyneet suunnitellusta, mikä on lisännyt saneerausmenettelyn keskeytysriskiä.

VALOEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Valoen tulevaisuuden näkymiä varjostaa rahoitusratkaisujen toteutuksen lykkääntyminen, mikä on pakottanut yhtiön lähes pysäyttämään toimintansa toistaiseksi. Toiminnan jatkumisesta ei ole tällä hetkellä varmuutta.

Ajoneuvoteollisuuden-, elektroniikan- sekä satelliittien aurinkoenergiaratkaisut tarvitsevat kuitenkin merkittävästi tavanomaisista aurinkopaneeleista poikkeavaa teknologiaa, joka soveltuu Valoelle erinomaisesti. Mikäli rahoitukseen syntyy ratkaisu, on Valoen strategia selvä: Jatkamme työtämme yhdessä tärkeimpien asiakkaidemme kanssa tuotteiden saamiseksi massamarkkinoille. Uskomme ensimmäisten massatuotantosopimusten syntyvän noin kuuden kuukauden kuluessa rahoituksen varmistumisesta.

Neuvottelemme tällä hetkellä useista eri rahoitus vaihtoehdoista. Osa neuvotteluista on edennyt hyvin lähelle ratkaisuvaihetta. Mikäli rahoitusratkaisua ei kuitenkaan löydy nopeasti on saneerausmenettelyn keskeytyminen ja yhtiön konkurssi mahdollinen.

Markkinaohjeistus

Valoe ei anna markkinaohjeistusta tilikaudelle 2024 yrityssaneerausmenettelystä johtuen.

TALOUDELLINEN TULOS

Valoe-konsernin tilikauden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli noin 0,1 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihto laski noin 82 prosenttia.

Seuraavassa on esitetty Valoe-konsernin taloudellinen tulos. Suluissa on vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2023, jollei toisin mainita.

Huhtikuu - kesäkuu 2024:

- Valoe-konsernin liikevaihto oli 0,07 miljoonaa euroa (vuonna 2023: 0,5 miljoonaa euroa)

- Käyttökate oli -0,5 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa).

- Liiketulos oli -0,9 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa euroa)

- Kauden tulos oli -0,9 miljoonaa euroa (-1,4 miljoonaa euroa).



Tammikuu – kesäkuu 2024:

- Valoe-konsernin liikevaihto laski 0,2 miljoonaan euroon (vuonna 2023: 0,9 miljoonaa euroa)

- Käyttökate oli -1,0 miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa).

- Liiketulos oli -1,7 miljoonaa euroa (-2,4 miljoonaa euroa).

- Tulos ennen veroja oli -2,0 miljoonaa euroa (-3,2 miljoonaa euroa).

- Kauden tulos oli -2,0 miljoonaa euroa (-3,2 miljoonaa euroa).

- Osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,65 euroa (-1,41 euroa)

- Osakekohtainen laimennettu tulos oli -0,65 euroa (-1,41 euroa)

RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli tammi - kesäkuussa -0,6 miljoonaa euroa (-2,0miljoonaa euroa). Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 0,1 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa). Yhtiön nettorahoituskulut olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa). Valoe-konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa -82,6 prosenttia (-43,3 %) ja osakekohtainen oma pääoma oli -3,6 euroa (-2,9 euroa). Omavaraisuusaste pääomalainat mukaan lukien oli -47,6 prosenttia (-20,0 %). Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat olivat 0,01miljoonaa euroa.

Heinäkuussa 2023 laskimme liikkeelle enintään 0,6 miljoonan euron suuruisen oman pääoman ehtoisen vaihtovelkakirjalainan (”Vaihtovelkakirjalaina 1/2023”). Korotimme Vaihtovelkakirjan 1/2023 enimmäismäärää 15.8.2023 ensin 1,0 miljoonaan euroon ja 3.11.2023 yhteensä 3,0 miljoonaan euroon. Viime tilikauden lopussa, 21.12.2023 vaihtovelkakirjalainan merkintähinta laskettiin 0,74 euroon/osake ja samalla merkintäaikaa jatkettiin 31.7.2024 saakka. Merkintäaikaa on jatkettu syyskuun 2024 lopussa uudelleen 31.12.2024 saakka. Vaihtovelkakirjalainan 1/2023 laina-aika alkaa vaihtovelkakirjalainan maksamisesta Yhtiölle ja päättyy 30.6.2025. Vaihtovelkakirjan pääomalle maksetaan 8 prosentin vuotuinen korko. Vaihtovelkakirjalainan 1/2023 velkakirjan haltijalla on oikeus vaihtaa velkakirja Valoen osakkeisiin Vaihtovelkakirjalainan 1/2023 mukaisin ehdoin. Valoen yhden (1) osakkeen merkintähinta on 0,74 euroa/osake. Vaihtoaika osakkeiksi alkoi 1.12.2023 ja päättyy 30.6.2025.

TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehityskulut tammi– kesäkuussa 2024 olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa).

Katsauskauden bruttoinvestoinnit katsauskaudella olivat 7 tuhatta euroa (1,2 miljoonaa euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli kesäkuun 2024 lopussa 42 (52) henkilöä, joista 12 henkilöä työskenteli Liettuassa ja loput Suomessa. Katsauskaudella konsernin palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 0,6 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa).

OSAKKEET JA OMISTAJAT

Katsauskauden päättyessä 30.6.2024 Valoen osakepääoma oli 80.000,00 euroa ja osakemäärä 3.116.630 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä. Valoen hallussa oli 30.6.2024 sen omia osakkeita 29.590 kappaletta.

Yhtiöllä oli kesäkuun 2024 lopussa yhteensä 16 859 osakkeenomistajaa ja osakkeista 3,8 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa. Kymmenen suurimman osakkeenomistajan hallussa oli 30.6.2024 yhteensä 31,8 prosenttia yhtiön osakkeista.

Suurimmat omistajat 28.6.2024

1 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) 184.642 5,9 2 NEFCO 115.741 3,7 3 INVESTMENT KETOUMAN OY 106.918 3,4 4 APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 106.044 3,4 5 SAVISALO IIKKA 89.056 2,9 6 JOCER OY AB 88.169 2,8 7 OLLILA JORMA 82.063 2,6 8 OY INGMAN FINANCE AB 79.985 2,6 9 SAVISALO HANNU 77.877 2,5 10 EYEMAKER’S FINLAND OY 61.540 2,0 MUUT 2.124.595 68,2 YHTEENSÄ 3.116.630 100,0

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja määräysvaltayhteisöineen omistivat 30.6.2024 yhteensä 267.134 osaketta, mikä oli noin 8,6 prosenttia yhtiön osakemäärästä. Yhtiön toimitusjohtaja Iikka Savisalo määräysvaltayhteisöineen omisti kauden lopussa 187.918 yhtiön osaketta.

Valoen osakkeen noteeraus on ollut keskeytyksissä 5.12.2023 alkaen.

VOIMASSA OLEVAT OSAKEANTIVALTUUTUKSET

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 2024 valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä voisi nousta yhteensä enintään 4.500.000 osakkeella. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai omistusrakenteen laajentamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti.

RISKEISTÄ

Yhtiön merkittävin riski on tarvittavan rahoituksen varmistaminen ja riittävyys. Valoessa on aloitettu yrityssaneerausmenettely 22.1.2024. Selvittäjän ensiarvion mukaan Valoen liiketoiminnassa on potentiaalia, joka on saneerausmenettelyn avulla tervehdytettävissä- Saneerausmenettelyn jatkuminen edellyttää tarvittavaa menettelynaikaista rahoitusta. Lisäksi yhtiön tulee kyetä toteuttamaan sellainen rahoituksellisen tai omistuksellisen järjestely, jolla yhtiön liiketoiminnan jatkuminen voidaan turvata pidempiaikaisesti. Valoen hallitus on todennut yhtiön oman pääoman negatiiviseksi ja jättänyt kaupparekisteriin ilmoituksen oman pääoman menettämisestä 27.5.2024. Mikäli yhtiö ei onnistu varmistamaan tarvittavaa rahoitusta, voidaan saneerausmenettely joutua keskeyttämään ja yhtiö voi mennä konkurssiin.

Taloudelliseen asemaan ja rahoitustarpeeseen liittyvät riskit

Yhtiön rahoitustilanne on kriittinen ja edellyttää nopeasti riittävän kattavan rahoitusratkaisun aikaansaamista. Mikäli rahoitusratkaisua ei synny riittävän nopeasti saneerausmenettely voi keskeytyä ja yhtiö voi mennä konkurssiin.

Tämän puolivuosikatsauksen ja Valoen strategian sisältämät lausunnot ja arviot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen, Valoen toimialan ja asiakkaiden toimialan tilanteen muutoksille.

Mikkelissä, 30.9.2024

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, p. 040 521 6082, iikka.savisalo@valoe.com













Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS (tilintarkastamaton) 1 000 EUR 1-6/2024 1-6/2023 1-12/2023 Liikevaihto 167 910 1 108 Myytyjen suoritteiden hankintameno -242 -870 -1 384 Bruttokate -75 40 -276 Liiketoiminnan muut tuotot 29 43 69 Tuotekehityskulut -1 054 -1 778 -3 190 Myynnin ja markkinoinnin kulut -120 -207 -354 Hallinnon kulut -520 -448 -884 Liiketoiminnan muut kulut 0 -30 -144 Liiketulos -1 741 -2 380 -4 779 Rahoitustuotot 0 0 1 Rahoituskulut -276 -846 -1 998 Tulos ennen veroja -2 016 -3 225 -6 776 Tuloverot 0 0 0 Kauden tulos -2 016 -3 225 -6 776 Kauden tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille -2 016 -3 225 -6 776 Tulos/osake (laimentamaton), eur -0,65 -1,41 -2,58 Tulos/osake (laimennettu), eur -0,65 -1,41 -2,58 Kauden laaja tulos yhteensä -2 016 -3 225 -6 776 Kauden laajan tuloksen jakautuminen Emoryityksen omistajille -2 016 -3 225 -6 776 VUODEN 2024 TOINEN NELJÄNNES 1 000 EUR 4-6/2024 4-6/2023 1-12/2023 Liikevaihto 65 498 1 108 Käyttökate -507 -628 -3 218 Liiketulos -893 -1 059 -4 779 Katsauskauden tulos -934 -1 354 -6 776





Konsernitase, IFRS (tilintarkastamaton) 1 000 EUR 30.6.2024 30.6.2023 31.12.2023 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 10 842 11 293 11 222 Liikearvo 441 441 441 Muut aineettomat hyödykkeet 894 1 628 1 283 Myytävissä olevat sijoitukset 9 9 9 Pitkäaikaiset saamiset 336 336 336 Pitkäaikaiset varat yhteensä 12 523 13 708 13 292 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 363 392 330 Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 590 1 794 953 Rahavarat 12 15 3 Lyhytaikaiset varat yhteensä 965 2 200 1 286 Varat yhteensä 13 488 15 908 14 577 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 80 80 80 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38 736 37 691 38 736 Kertyneet voittovarat -49 857 -44 423 -47 890 Oma pääoma yhteensä -11 042 -6 652 -9 075 Pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset lainat 5 444 6 606 6 248 Pitkäaikaiset oman pääoman ehtoiset lainat 777 0 446 Pitkäaikaiset muut velat 0 505 252 Pitkäaikaiset velat yhteensä 6 221 7 111 6 946 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat 7 689 6 589 6 790 Lyhytaikaiset oman pääoman ehtoiset velat 3 904 3 583 3 904 Ostovelat ja muut velat 6 612 5 172 5 907 Lyhytaikaiset varaukset 104 104 104 Lyhytaikaiset velat yhteensä 18 309 15 449 16 706 Velat yhteensä 24 530 22 560 23 652 Oma pääoma ja velat yhteensä 13 488 15 908 14 577





Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS (tilintarkastamaton) 1 000 EUR 1-6/2024 1-6/2023 1-12/2023 Liiketoiminnan rahavirta Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja -2 016 -3 225 -6 776 Oikaistaan ei-rahamääräiset, selkeät erät tuloslaskelmasta Poistot ja arvonalentumiset + 776 847 1 561 Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+) +/- 0 0 1 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua +/- 3 0 88 Rahoitustuotot ja -kulut +/- 275 846 1 996 Yhteensä rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -962 -1 533 -3 129 Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -33 -31 31 Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 21 -379 -83 Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 458 172 846 Käyttöpääoman muutos 445 -238 794 Rahoituserien ja verojen oikaisu maksuperusteiseksi Maksetut korot - 31 225 220 Saadut korot + 0 0 0 Muut rahoituserät - 8 12 29 Rahoituserät ja verot -39 -237 -249 LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -556 -2 008 -2 584 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin - 7 152 358 Saadut avustukset + 297 0 0 INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA 289 -152 -358 Rahoituksen rahavirta Winance ja Riverfort rahoitusjärjestely + 0 2 564 2 554 Pitkäaikaisten lainojen nostot + 350 0 500 Lyhytaaikaisten lainojen nostot + 143 351 818 Lyhytaaikaisten lainojen takaisinmaksut - 218 975 1 162 RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 276 1 940 2 709 RAHAVAROJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-) 9 -221 -233









Oman pääoman muutoslaskelma (tilintarkastamaton) 1 000 EUR Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä 31.12.2023 80 38 736 -47 890 -9 075 Kauden voitto/tappio - - -2 016 -2 016 Muuntoero, laaja tulos - - 0 0 Liiketoimet omistajien kanssa: Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman komponentti 0 0 49 49 30.6.2024 80 38 736 -49 857 -11 042 1 000 EUR Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä 31.12.2022 80 34 694 -41 051 -6 277 Kauden voitto/tappio - - -3 225 -3 225 Muuntoero, laaja tulos - - 0 0 Liiketoimet omistajien kanssa: Omien osakkeiden myynti - Winance 0 465 0 465 Riverfort ja muut järjestelyt 775 775 Osakkeiden merkintä VVK 2/2022 0 1 756 0 1 756 Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman komponentti 0 0 -146 -146 30.6.2023 80 37 691 -44 423 -6 652





Konsernin tunnusluvut (tilintarkastamaton) 1 000 EUR 1-6/2024 1-6/2023 1-12/2023 Liikevaihto 167 910 1 108 Liiketulos -1 741 -2 380 -4 779 % liikevaihdosta -1045,1 % -261,5 % -431,3 % Käyttökate -965 -1 533 -3 218 % liikevaihdosta -579,2 % -168,5 % -290,4 % Tulos ennen veroja -2 016 -3 225 -6 776 % liikevaihdosta -1210,5 % -354,5 % -611,5 % Taseen loppusumma 13 488 15 908 14 577 Omavaraisuusaste % -82,6 % -43,3 % -62,3 % Nettovelkaantumisaste % neg. neg. neg. Bruttoinvestoinnit 7 1 191 1 622 % liikevaihdosta 4,3 % 130,9 % 146,4 % Tutkimus- ja kehitysmenot 1 054 1 778 3 190 % liikevaihdosta 633,0 % 195,4 % 287,9 % Tilauskanta 58 192 58 Henkilöstö, keskimäärin 22 52 48 Henkilöstö, kauden lopussa 42 52 54 Koroton vieras pääoma 6 612 5 172 5 907 Korollinen vieras pääoma 17 814 17 284 17 640 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake (laimentamaton) -0,65 -1,41 -2,58 Tulos/osake (laimennettu) -0,65 -1,41 -2,58 Oma pääoma/osake -3,54 -2,91 -3,45 Hinta/voitto-suhde (P/E) n/a -3,97 -0,36 Ylin kurssi n/a 12,00 12,00 Alin kurssi n/a 4,20 0,55 Keskikurssi n/a 6,20 3,61 Osakkeen kurssi kauden lopussa (*) 0,93 5,60 0,93 Osakekannan markkina-arvo, kauden lopussa, MEUR 2,9 14,5 2,9 * Osakkeen kaupankäynti keskeytettiin 5.12.2023 yhtiön jätettyä yrityssaneeraushakemuksen. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet Käyttökate (%) Tilikauden liiketulos + poistot + arvonalentumiset Tilikauden liikevaihto Omavaraisuusaste (%): Oma pääoma yhteensä x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste (%): Korollinen vieras pääoma - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusomaisuusarvopaperit x 100 Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus Tulos/osake (EPS): Tilikauden tulos emo yrityksen omistajalle Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä Oma pääoma/osake: Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä P/E-luku Osakkeen kurssi kauden lopussa Tulos/osake





Lähipiiritapahtumat (tilintarkastamaton) Konserni on myynyt ja ostanut tavaroita ja palveluita yhtiöiltä, joissa määräysvallan antava osake-enemmistö ja/tai päätösvalta on konsernin lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä sekä suoraan lähipiiriin kuuluvilta henkilöiltä. Lähipiirin kanssa toteutuneet tavaroiden ja palveluiden myynnit ja ostot perustuvat markkinahintaan. Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: 1 000 EUR 1-6/2024 1-6/2023 1-12/2023 Tavaroiden ja palvelujen myynnit Savcor Oy - tuotannon palveluja 18 0 0 Yhteensä 18 0 0 Tavaroiden ja palveluiden ostot SCI Invest Oy - vuokra 0 24 36 Basso J., Liettuan liiketoiminnan hallintopalvelut 50 61 118 SCI-Finance Oy - markkinointi- ja hallintopalveluja 52 36 100 Savcor Technologies Oy - markkinointi- ja hallintopalveluja 52 52 107 Savcor Oy - taloushallinnon palveluja 3 8 13 ISC Bioheat Oy - markkinointipalveluja 0 0 10 Muut 0 4 4 Yhteensä 157 185 388 Korkokulut ja muut rahoituskulut SCI-Finance Oy 63 90 127 Savcor Technologies Oy 0 3 9 Savcor Oy 2 1 4 Muut 0 1 1 Yhteensä 65 95 141 Lyhytaikaiset muut velat lähipiirille 216 120 211 Lyhytaikaiset korkovelat lähipiirille 24 9 22 Ostovelat ja muut korottomat velat lähipiirille 1 164 436 929 Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset lähipiiriltä 56 37 38 Savcor Technologies Oy ja Savcor Face Ltd ovat Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon, hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalon ja johtoryhman jäsen Tuukka Savisalon määräysvaltaan kuuluvia yhtiöitä. Savcor Oy on Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalon määräysvaltaan kuuluva yhtiö. SCI-Finance Oy on Valoen hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalon määräysvaltaan kuuluva yhtiö. SCI Invest Oy on Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon ja johtoryhmän jäsen Tuukka Savisalon määräysvaltaan kuuluva yhtiö. 1 000 EUR 1-6/2024 1-6/2023 1-12/2023 Palkat ja palkkiot Johdon ja hallituksen palkat ja palkkiot 238 190 447









Käyvät arvot (tilintarkastamaton) Kirjanpito arvo Käypä arvo 1 000 EUR 30.6.2024 30.6.2024 Rahoitusvarat Myytävissä olevat sijoitukset 9 9 Myyntisaamiset ja muut saamiset 590 590 Rahavarat 12 12 Rahoitusvelat Tuotekehityslaina, pitkäaikainen 5 444 5 444 Oman pääoman ehtoiset lainat, pitkäaikaiset 777 777 Oman pääoman ehtoiset lainat, lyhytaikaiset 3 904 3 904 Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikaiset 5 045 5 045 Tuotekehityslaina, lyhytaikainen 1 560 1 560 Muut lainat, lyhytaikaiset 486 486 Muut lyhytaikaiset velat 597 597 Ostovelat ja muut korottomat velat 3 400 3 400 Pitkäaikaisten lainojen käypä arvo oletetaan vastaavan kirjanpitoarvoa ja ne on arvostettu käypään arvoon alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. Yleisessä korkotasossa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta lainojen nostohetken jälkeen. Muut lyhytaikaiset velat sisältävät IFRS 16 mukaisia aktivoinnista johtuvia velkoja yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Yritys jätti yrityssaneeraushakemuksen 5.12.2023 ja Pohjois-Savon käräjäoikeus hyväksyi yrityssaneerausmenettelyn aloittamisen 22.1.2024. Ennen 5.12.2023 syntyneet velat tullaan käsittelemään saneerausohjelman mukaisesti.









Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos (tilintarkastamaton) 1 000 EUR 30.6.2024 30.6.2023 31.12.2023 Sisältää aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, konserniliikearvon ja muut aineettomat hyödykkeet Kirjanpitoarvo kauden alussa 12 946 13 062 13 062 Poistot ja arvonalentumiset -776 -847 -1 561 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 7 1 155 1 453 Vähennykset 0 -8 -8 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 12 177 13 362 12 946 Sopimusten varat ja velat on kirjattu IFRS 16 -standardin mukaisesti vuokrasopimusvelkaan ja käyttöoikeusomaisuuserään siirtymähetkellä 1.1.2019.