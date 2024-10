Internt viden: Conferize indgår aftale om 53% i EMD Service

Selskabsmeddelelse nr. 26/2024

København, den 30. september 2024





Conferize A/S har indgået en betinget aftale om at erhverve 53% af aktierne i EMD Service A/S, en dansk AI-SaaS virksomhed specialiseret i energioptimering. Aftalen er opdelt i to faser:

Køb af 21% af aktierne for DKK 1 samt en overtagelse af en kaution på DKK 1.475 mio. til EMD Service’s bankforbindelse. Der er tilknyttet en earn-out aftale, hvis selskabet sælges inden for 18 efter aktieoverdragelsen. Fase 2: Conferize erhverver en købsoption på yderligere 32% af aktierne i EMD Service over en periode på 18 måneder for DKK 50.000. I den forbindelse har Conferize sikret sig kontrollen og stemmerettighederne over aktierne i optionsperioden. Ejeren beholder ligeledes en kaution over for selskabets bankforbindelse i perioden.

Conferize forventer at investere yderligere DKK 2 mio. i EMD Service gennem et konvertibelt lån.

Om EMD Service ApS

EMD Service ApS tilbyder avancerede AI-drevne energi- og overvågningssystemer, der hjælper virksomheder med at reducere deres energiforbrug. Deres platform overvåger og optimerer forbruget af el, vand og temperatur i realtid gennem IoT-enheder, hvilket gør det muligt for virksomheder at reducere omkostninger og CO2-udledning, samt opnå betydelige besparelser på energiregningen. Løsningerne bruges allerede i flere lande og har vist sig særligt effektive i energikrævende sektorer som detailhandlen og servicestationer.

Strategisk betydning for Conferize

Denne erhvervelse styrker Conferizes position inden for AI-SaaS og åbner nye muligheder inden for energioptimering. Bo H. Iversen, administrerende direktør for Conferize, udtaler:

"Vi er utroligt glade for at indgå dette partnerskab med EMD Service. Deres teknologi passer perfekt ind i vores strategi om at udvikle intelligente løsninger, der skaber værdi for kunderne."

Thomas B. Kristensen fra EMD Service siger:

"Aftalen med Conferize vil accelerere vores vækst og udvide vores markedsadgang. Vi ser frem til samarbejdet og de nye muligheder, der ligger foran os."

Forventninger og fremtidsudsigter

Conferize forventer, at transaktionen bliver gennemført inden for en måned, afhængigt af godkendelse samt aftale med EMD Service's bankforbindelse.

***

Conferize A/S | Cvr. nr. 34472742 | conferize.com/investor/

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, +45 3345 1000.

Investor Kontakt

Direktør, Bo H. Iversen, + 45 2086 9729, bhi@conferize.com

Vedhæftet fil