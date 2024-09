Ontex bereikt belangrijke mijlpaal in herschikking van activiteiten-portefeuille, met bindende overeenkomst om Braziliaanse bedrijfsactiviteiten aan Softys te verkopen

Aalst, België, 30 september 2024 – Ontex Group NV (Euronext: Ontex), een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van persoonlijke verzorgingsproducten, kondigt aan dat het een bindende overeenkomst heeft gesloten om zijn Braziliaanse bedrijfsactiviteiten te verkopen aan Softys S.A. voor een ondernemingswaarde van 671 miljoen BRL (of ongeveer 110 miljoen €*). Softys is een bedrijf voor persoonlijke hygiëne met activiteiten in heel Latijns-Amerika, dat in 2023 ook de Mexicaanse bedrijfsactiviteiten van Ontex heeft overgenomen. Het is een volledige dochteronderneming van Empresas CMPC S.A., waarvan het hoofdkantoor in Chili is gevestigd.

Gustavo Calvo Paz, CEO van Ontex, zei: "Deze desinvestering is een nieuwe belangrijke mijlpaal in de beoogde activiteitenportefeuille van Ontex, die is gericht op retailmerken en gezondheidszorg in Europa en Noord-Amerika. Bovendien zal de opbrengst van de verkoop onze schuldenlast verder verminderen, waardoor we in een nog sterkere positie komen om onze transformatie uit te voeren. Ik ben ervan overtuigd dat Softys, met zijn 40 jaar ervaring in de Latijns-Amerikaanse markt voor persoonlijke hygiëne, goed gepositioneerd is om het bedrijf, met het talent en de expertise van onze teams, verder te ontwikkelen, , net zoals ze dat ook deden met onze Mexicaanse bedrijfsactiviteiten."

De transactie omvat de bedrijfsactiviteiten van Ontex in Brazilië en de productiefaciliteit in Senador Canedo in de deelstaat Goiás. Het bedrijf ontwikkelt, produceert, commercialiseert en verdeelt luiers en luierbroekjes voor de babyverzorgingsmarkt onder de merken PomPom, Cremer, Sapeka en Turma da Mônica, evenals voor de volwassenenzorgmarkt onder het merk Bigfral. Het heeft ongeveer 1.400 medewerkers en droeg in de eerste helft van 2024 een omzet van 97 miljoen € en een aangepaste EBITDA van 13 miljoen € bij aan de Groep.

Onder voorbehoud van de gebruikelijke balansaanpassingen, zal de netto-opbrengst van de transactie, na aftrek van belastinggerelateerde betalingen en transactiekosten, naar verwachting ongeveer 82 miljoen €* bedragen, waarvan maximaal 18 miljoen €* in escrow zal worden gehouden. De transactie zal een nettowinst op verkoop genereren van ongeveer 39 miljoen €* en zal leiden tot de opname van een niet-contant boekhoudkundig verlies van ongeveer -140 miljoen €* verbonden aan gecumuleerde omrekeningsverschillen van valuta.

Ontex en Softys streven ernaar de transactie, die onderworpen is aan de gebruikelijke voorwaarden, waaronder de goedkeuring door de Braziliaanse mededingingsautoriteit, in de eerste helft van 2025 af te ronden.

[*] Alle bedragen in € zijn gebaseerd op de huidige BRL/EUR-wisselkoers en kunnen dus veranderen op het moment dat de transactie wordt afgerond.

