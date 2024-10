LHV Group uuendas käesoleva aasta finantsplaani

Kuivõrd AS-i LHV Group finantstulemused on prognoositust kiirema laenuportfelli kasvu ja kõrgemate intressitasemete tõttu veebruaris avalikustatud finantsplaani edestamas, avaldab ettevõte uuendatud 2024. aasta finantsplaani.

Uuendatud finantsplaan tugineb tegelikele majandustulemustele ja arvestab tasapisi langevate intressimäärade ja aeglaselt paraneva makromajandusliku olukorraga. Krediidiportfelli kvaliteet on prognoositud tasemel püsimas, kuid arvesse on võetud jätkuvalt ettevaatavate provisjonide moodustamisega peamiselt tulenevalt konkreetsetest vastaspooltest ja mudeli muudatustest. Käesoleva aasta plaanis ei ole eeldatud LHV Varahalduse edukustasu.

Võtmenäitajad 2023 Uus

FP 2024 Aastane

muutus Varasem

FP 2024 Võrdlus varasema

plaaniga Finantstulemused, tuh eurot Tulud kokku 310 458 349 397 38 939 309 089 40 308 Kulud kokku 134 321 150 903 16 582 143 568 7 335 Laenude allahindlus 11 539 23 676 12 137 23 390 286 Maksude eelne kasum 164 598 174 818 10 220 142 131 32 687 Puhaskasum 140 938 150 304 9 366 120 081 30 223 Ärimahud, mln eurot Hoiused 5 731 6 667 936 6 674 -7 Laenud 3 562 4 343 781 4 037 305 Fondide maht 1 519 1 573 54 1 668 -95 Finantsvahendajate maksete arv (mln tk) 49 69 19 62 7 Suhtarvud Kulu/tulu suhe 43,3% 43,2% -0,1 pp 46,4% -3,3 pp ROE 29,2% 24,8% -4,4 pp 20,3% 4,5 pp Kogu kapitali adekvaatsus 23,5% 20,5% -3,0 pp 22,5% -2,0 pp





Veebruaris avaldatud finantsplaaniga võrreldes on uues finantsplaanis prognoositud 2024. aasta lõpuks 13% kõrgemaid tulusid, 5% suuremaid kulusid ja 25% kõrgemat puhaskasumit. Intressitulude suurem kasv tuleneb varasemas finantsplaanis prognoositust 8% suuremast laenuportfellist ja kõrgematest intressimääradest. Teenustasutulu mõjutab samas finantsvahendajate valdkonna tulu aeglasem kasv.

Suuremaid tegevuskulusid mõjutavad viimaste aastate töötajate arvu kasv, ühekordsed palgakulud, IT kulud ja Ühendkuningriigis jaepanga valdkonna arendamisega seotud kulu. Lisaks erinevalt varasemas plaanis eeldatust ei langenud tänavu Hoiuste tagatisfondi tasu.

Ärimahtudest on laenude mahu kasv tingitud peamiselt kodulaenudest ja ettevõtete laenudest Eestis. LHV Bank Ltd-i laenude maht on jäänud varasema plaaniga samale tasemele. Konsolideeritud hoiused on samal tasemel varem prognoosituga. Fondide mahtu on varasema finantsplaaniga võrreldes vähendatud 6% võrra, finantsvahendajate maksete arvu suurendatud 12% võrra.

Kõikide LHV konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtjate äritegevus on aasta baasil kasumlik. LHV Banki varem planeeritust madalam kasumlikkus tuleneb ühelt poolt laenuportfelli aeglasemast kasvust aasta alguses ja finantsvahendajatelt teenitud madalamast intressitulust, teisalt on eraklientidele suunatud pakkumise turule toomine olnud varasemalt plaanitust kulukam.

LHV Group investeerib teenitava kasumi arvelt kasvava kapitali laenuportfellide kasvu. Kapitali adekvaatsus püsib heal tasemel. Uuendatud finantsplaanis prognoositakse 4,5 protsendipunkti võrra suuremat puhaskasumil põhinevat omakapitali tootlust, kui veebruaris plaanitud.

LHV Groupi juhatuse esimehe Madis Toomsalu kommentaar: "Eesti ja Ühendkuningriigi majandused vajavad kasvuks investeeringuid. LHV on küll varasemate aastatega võrreldes kasumlikum, kuid meie kapitalimäärade languse näitel on läinud teenitud kasum maksimaalses mahus uute laenude väljastamiseks. Seepärast oleme 2024. aasta finantsplaanis suurendanud laenumahtusid oluliselt, rohkem kui 300 miljoni euro võrra. Augustis jõudsime 4 miljardi euro suuruse laenuportfellini, aasta lõpuks ootame laenuportfelli kasvu 4,3 miljardi euroni, mis teeb aastaseks kasvuks ligi 800 miljonit eurot. Kasumi osas on prognoosis arvestatud pankadele rakenduva 14% kasumil põhineva maksumääraga."

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV pangateenuseid kasutab augusti lõpu seisuga 441 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 118 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 168 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

Email: priit.rum@lhv.ee

