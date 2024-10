Cegedim Business Services annonce un nouveau partenariat stratégique avec Exhausmed pour renforcer la traçabilité des dispositifs médicaux implantables (DMI) dans les hôpitaux via sa solution Sedistock

Présentation au Salon Euro-Pharmat à Lille, du 15 au 17 octobre 2024

Boulogne-Billancourt, France, le 1er octobre 2024 – La traçabilité des dispositifs médicaux est devenue un enjeu crucial pour les établissements de santé, en particulier avec l'évolution des normes réglementaires. Pour répondre à ces exigences et offrir aux professionnels de santé une gestion sécurisée et optimisée, Cegedim Business Services, acteur majeur de la transformation digitale et de la performance des fonctions de la supply chain avec sa plateforme Hospitalis notamment, annonce un partenariat stratégique avec Exhausmed. Ce partenariat enrichit la solution Sedistock de nouvelles fonctionnalités innovantes.

Une solution au cœur des établissements de santé

Déjà largement déployée dans divers services hospitaliers, notamment les blocs opératoires et les pharmacies hospitalières, Sedistock assure une gestion fluide et transverse des dispositifs médicaux. Son interopérabilité avec les autres systèmes informatiques hospitaliers est essentielle pour répondre aux besoins de coordination et de traçabilité.

Renforcement de l'interopérabilité grâce à Exhausmed

Grâce à cette collaboration avec Exhausmed, expert reconnu pour leur standardisation des données concernant les dispositifs médicaux implantables, Sedistock intègre désormais la base de donnée Exhausmed. Cette base, qui regroupe plusieurs millions de dispositifs médicaux, est automatiquement mise à jour dans les systèmes des établissements hospitaliers, garantissant une uniformité et une accessibilité accrue des données. Ce nouveau cadre permet notamment une recherche plus rapide et une gestion simplifiée des dispositifs médicaux, tout en répondant aux réglementations en vigueur.

Des bénéfices concrets pour les utilisateurs de Sedistock

Les clients équipés de Sedistock et qui se sont également équipés de la solution Exhausmed pourront bénéficier de ce partenariat qui permet de les rendre interopérables. Les utilisateurs de Sedistock pourront donc désormais accéder aux informations centralisées et mises à jour via la solution Exhausmed. Cela facilitera notamment la recherche, la création et la mise à jour des fiches des dispositifs médicaux, l’utilisation des indications d’usage tout en garantissant une gestion optimisée des stocks hospitaliers.

« De par son positionnement transverse au bloc opératoire et à la pharmacie, notre solution Sedistock est déjà intégrée avec de très nombreux logiciels hospitaliers. C’est donc tout naturellement que nous avons entrepris une démarche partenariale avec les éditeurs de bases de données de dispositifs médicaux, dont Exhausmed. Notre objectif est de renforcer et simplifier la traçabilité sanitaire, logistique et financière avec l’usage de données standardisées et sécurisées des dispositifs médicaux implantables, pour le bénéfice in fine des patients », déclare Christophe Couvreur, Directeur de l’activité Santé Hôpital chez Cegedim Business Services.

Présentation au Salon Euro-Pharmat

Les nouvelles fonctionnalités de Sedistock & Hospitalis seront présentées lors du Salon Euro-Pharmat (stand n°100), qui se tiendra à Lille du 15 au 17 octobre 2024. Ce sera l'occasion pour les visiteurs de découvrir en détail les avantages de ces solutions améliorées.

A propos de Cegedim Business Services :

Cegedim Business Services accompagne depuis plus de 30 ans toutes les entreprises, dont les acteurs de l’écosystème santé, dans leurs enjeux grâce à des solutions digitales d'optimisation des processus de facturation, achats, paie et performance RH. Au quotidien, ce sont plus de 2 000 collaborateurs engagés auprès de leurs clients pour leur permettre de se recentrer sur leur cœur de métier, et être l’acteur incontournable en France et à l’international de la transformation digitale et de la performance des fonctions finance, achats et RH.

Pour en savoir plus : www.cegedim-business-services.com

Et suivez Cegedim Business Services sur X : @CegedimBS et LinkedIn

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 6 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 616 millions d’euros en 2023.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook

