Kalmar jatkaa strategiansa toteuttamista ja muuttaa johtoryhmänsä kokoonpanoa



Kalmar jatkaa toukokuussa 2024 julkistamansa strategian toteuttamista. Aikaisempaan viestintään viitaten ja osana kestävän ja kannattavan kasvun tavoitteita Kalmar aikoo tarkistaa nykyisen toimintamallinsa operatiivisen suorituskyvyn parantamiseksi. Tässä yhteydessä myös johtoryhmän kokoonpano muuttuu.

Suunnitelmien mukaan nykyiseen johtoryhmään tehdään muutoksia. François Guetat, johtaja, integroitu toimitusketju ja Marika Väkiparta, transformaatiojohtaja eivät enää ole osa johtoryhmää 1.10.2024 alkaen. Suunnitelmana on yhdistää heidän johtamat toiminnot muihin toimintoihin.

Kalmarin johtoryhmän kokoonpano 1.10.2024 alkaen on seuraava:

Sami Niiranen, toimitusjohtaja

Sakari Ahdekivi, talous- ja rahoitusjohtaja

Ulla Bono, lakiasiainjohtaja

Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja

Mathias Höglund, henkilöstöjohtaja

Tommi Pettersson, johtaja, strategia, kestävä kehitys ja teknologia

Alf-Gunnar Karlgren, johtaja, Counterbalanced-liiketoiminta

Thor Brenden, johtaja, Terminal Tractors -liiketoiminta

Arto Keskinen, johtaja, Horizontal Transportation -liiketoiminta

Shushu Zhang, johtaja, Bromma-liiketoiminta

Thomas Malmborg, palveluliiketoiminnan johtaja.

Parannetun toimintamallin suunnittelu alkaa välittömästi

Uuden parannetun toimintamallin suunnittelu alkaa välittömästi Kalmarin nykyisten vahvuuksien pohjalta. Nopeamman päätöksenteon ja toimitusketjujen sekä prosessien optimoinnin yhdessä selkeiden vastuiden kanssa odotetaan tuovan tehokkuutta, vähentävän monimutkaisuutta sekä parantavan kilpailukykyä ja laatua. Tämä luo Kalmarille mahdollisuuden investoida kestäviin innovaatioihin ja hyödyntää kasvumahdollisuuksia paremmin. Tavoitteena on saada suunnittelu päätökseen vuoden 2024 aikana.

Suunniteltu uusi toimintamalli ja jatkuvat parannustoimenpiteet ovat osa aikaisemmin tiedotettua 50 miljoonan euron liiketoiminnan suorituskyvyn kehittämisen aloitetta bruttotehokkuuden parantamiseksi ja linjassa 15 prosentin vertailukelpoisen liikevoiton saavuttamisen tavoitteen kanssa vuoteen 2028 mennessä.

"Kalmar on edelläkävijä kestävän materiaalinkäsittelyn laitteissa ja palveluissa. Onnistuneen pörssilistautumisen jälkeen on aika nopeuttaa muutosmatkaamme kohti entistä palveluvetoisempaa yhtiötä. Haluamme jatkuvasti parantaa operatiivista suorituskykyämme ja samalla varmistaa liiketoimintamme suorituskyvyn. Olen luottavainen siihen, että suunnitellut muutokset toimintamalliimme tarjoavat entistä paremman ja kestävämmän tarjonnan asiakkaillemme ja ajavat pitkän aikavälin arvonluontia Kalmarin osakkeenomistajille. Haluan myös ilmaista lämpimät kiitokseni Françoiselle ja Marikalle heidän panoksestaan ja sitoutumisestaan Kalmariin viime vuosina, joiden aikana on saavutettu tärkeitä virstanpylväitä, ja toivottaa heille menestystä uusissa tehtävissään", sanoo Kalmarin toimitusjohtaja Sami Niiranen.





Lisätietoja:

Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697



Kalmar lyhyesti

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 200 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 2,0 miljardia euroa. www.kalmar.fi