Stingray propose une expérience de karaoké inégalée en partenariat avec VIZIO

MONTRÉAL, 01 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, annonce aujourd’hui le lancement de l’appli Stingray Karaoke sur les téléviseurs VIZIO (NYSE : VZIO). À compter d’aujourd’hui, les amateurs de karaoké auront accès à un vaste catalogue de plus de 100 000 titres sous licence directement sur l’application Stingray Karaoke, offerte sur des millions de téléviseurs intelligents VIZIO.

L’appli Stingray Karaoke propose une interface intuitive qui permet de chercher une pièce par titre, par artiste, par paroles ou par style, dans plus de 30 langues. Elle offre également plusieurs options de personnalisation, dont la possibilité de sauter, de reculer ou d’avancer une chanson, et d’activer ou de désactiver les arrière-plans vidéo et la piste de voix principale. Pour vivre une expérience de karaoké inégalée à la maison, les utilisateurs profitent de mises à jour hebdomadaires et de listes de lecture spécialement conçues pour diverses occasions, et peuvent mettre jusqu’à 100 titres en attente.

« Stingray souhaite révolutionner la façon dont ses millions d’utilisateurs vivent la musique et le divertissement. Pour ce faire, nous innovons sur un éventail de plateformes, des applications mobiles aux systèmes d’infodivertissement à bord des véhicules », explique Rick Bergan, directeur de la distribution de contenu pour le marché américain de Stingray. « En introduisant l’appli Stingray Karaoke sur les téléviseurs VIZIO, nous élargissons notre portée en plus de rehausser l’expérience de divertissement à domicile en transformant les salons du monde entier en scènes de karaoké. »

« Chez VIZIO, nous cherchons constamment à élargir les options de divertissement qui plaisent à notre public, et l'application Stingray Karaoke s'intègre parfaitement à cette vision », a déclaré Seta Goldstein, Directrice principale du développement des affaires chez VIZIO. « Grâce à l'immense bibliothèque de chansons de Stingray, les utilisateurs de VIZIO peuvent désormais transformer leur salon en une scène de karaoké animée, leur offrant ainsi une nouvelle manière de profiter d'un divertissement interactif et dynamique. »

Façon dynamique et interactive de profiter de la musique à la maison, l’appli Stingray Karaoke est offerte dès maintenant par abonnement sur VIZIO, au coût de 6,99 $ par mois ou de 49,99 $ par année. Les utilisateurs peuvent profiter d’une gamme d’avantages, dont la gestion facilitée de l’abonnement et des paiements, et l’accès à des rabais exclusifs en utilisant leur compte VIZIO pour s’abonner à Stingray. Dites adieu à la prolifération des comptes et des mots de passe; un compte VIZIO unique vous offre une solution simple et pratique pour profiter d’une expérience de karaoké inégalée.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 30 000 grands magasins. Stingray emploie plus de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

À propos de VIZIO

Fondée dans le comté d’Orange, en Californie, où se situe toujours son siège social, VIZIO Holding Corp. (NYSE : VZIO) a pour mission de proposer des produits de divertissement immersifs et des technologies fonctionnelles qui se situent au cœur de la maison connectée. Notre plateforme intégrée de pointe pour téléviseurs intelligents et notre système d’exploitation puissant pavent la voie du futur de la télévision. Nous proposons également un portefeuille de barres de son qui offrent aux consommateurs une expérience audio supérieure, ainsi qu’une plateforme qui procure aux fournisseurs de contenu de multiples avenues de distribution et aux annonceurs davantage d’outils pour joindre leur public cible.

Pour en savoir plus, visitez le VIZIO.com et suivez VIZIO sur Facebook, X et Instagram.