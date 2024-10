Communiqué de presse

STMicroelectronics et Qualcomm entament une collaboration stratégique dans le domaine de l’Internet des objets sans fil

Cette collaboration stratégique associera l’écosystème des microcontrôleurs STM32 de STMicroelectronics leaders sur le marché et les solutions de connectivité sans fil de classe mondiale de Qualcomm.

L’intégration transparente à l’actuel écosystème de développeurs STM32 permettra de concevoir simplement, rapidement et au meilleur coût des applications IoT industrielles et grand public de nouvelle génération, enrichies par l’intelligence artificielle embarquée.

Genève (Suisse) et San Diego (Californie), le 1er octobre 2024 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, et Qualcomm Technologies International, Ltd., filiale de Qualcomm Incorporated, annoncent ce jour une nouvelle collaboration stratégique portant sur la prochaine génération de solutions connectées à l’internet des objets (IoT) à usage industriel et grand public et enrichies par l’intelligence artificielle embarquée. Cette collaboration hautement complémentaire verra les deux entreprises intégrer les technologies de connectivité sans fil de pointe basées sur l’IA de Qualcomm Technologies, en commençant par le système sur puce (SoC) Wi-Fi/Bluetooth/Thread combo, avec l’écosystème de microcontrôleurs (MCU) leaders de ST sur le marché. Grâce à cette collaboration, les développeurs pourront intégrer en toute transparence des logiciels de connectivité aux microcontrôleurs polyvalents (GP-MCU) de la famille STM32, y compris des kits d’outils logiciels, facilitant une adoption rapide et à grande échelle par l’intermédiaire des circuits de vente et de distribution de ST dans le monde entier.

Rémi El-Ouazzane, Président du groupe Microcontrôleurs, Circuits intégrés numériques et Produits RF (MDRF) de STMicroelectronics, a déclaré : « La connectivité sans fil est essentielle à la diffusion rapide de l’intelligence artificielle embarquée dans un nombre sans cesse croissant de cas d’utilisation dans les applications d’entreprise, industrielles et personnelles. C’est pourquoi nous établissons aujourd’hui une collaboration stratégique avec Qualcomm Technologies dans le domaine de la connectivité sans fil, en commençant par le système sur puce Wi-Fi/BT/Thread combo. Nous envisageons d’ores et déjà les prochaines étapes, en complétant notre portefeuille existant de produits multi-protocoles Bluetooth Low Energy, Zigbee, Thread et sub-GHz. Nous prévoyons que les produits de connectivité sans fil basés sur la technologie de Qualcomm Technologies viendront enrichir n’importe quel de nos produits STM32 afin d’apporter une valeur significative à nos plus de 100 000 clients STM32 dans le monde. »

Rahul Patel, Group General Manager, Connectivity, Broadband and Networking Business Unit de Qualcomm Technologies Inc., a déclaré : « Le leadership en recherche et développement de Qualcomm Technologies a contribué à l’évolution de l’Internet des objets sans fil, des débuts de la 4G/5G aux liaisons Wi-Fi haute performance en passant par les solutions de connectivité ultra-basse consommation. Notre collaboration avec STMicroelectronics associe les offres de connectivité de premier ordre de Qualcomm Technologies à l’écosystème de microcontrôleurs STM32 de ST. Elle contribuera à accélérer de manière significative la fourniture de capacités d’une grande richesse fonctionnelle dans l’Internet des objets. Ensemble, nous définissons de nouvelles expériences pour les développeurs d’applications IoT, en assurant une intégration transparente et des performances optimales aux développeurs comme aux utilisateurs finaux. »

S’agissant du marché au sens large, ST prévoit d’introduire des modules autonomes utilisant le portefeuille de systèmes sur puce multi-protocoles Wi-Fi/Bluetooth/Thread combo de Qualcomm Technologies, qui peuvent être intégrés au niveau système avec n’importe quel microcontrôleur polyvalent de la famille STM32. La connectivité sans fil, optimisée et mise à la disposition de l’écosystème de développeurs de ST par le biais de la plateforme logicielle solidement établie de ST, contribuera à réduire le temps de développement et le délai de mise sur le marché. Les premiers produits issus de cette collaboration devraient être disponibles pour les grands clients (OEM) au premier trimestre 2025, avant de bénéficier d’une disponibilité élargie. Il s’agit de la première étape d’une collaboration qui prévoit une feuille de route de SoC multi-protocoles Wi-Fi /Bluetooth/Thread combo au fil du temps, avec l’intention de s’étendre à la connectivité cellulaire pour les applications IoT industrielles.

Andrew Zignani, Senior Research Director, ABI Research, a commenté : « Avec une base installée d’appareils connectés à usage grand public, commercial et industriel qui devrait largement dépasser les 80 milliards d’unités d’ici 2028, la prolifération de solutions de connectivité sans fil hautes performances combinée à une gamme diversifiée de microcontrôleurs sera fondamentale pour permettre cette prochaine vague d’innovation IoT sans fil. Cette collaboration entre STMicroelectronics et Qualcomm Technologies constitue une association parfaite grâce à l’écosystème de microcontrôleurs de pointe de ST et au leadership en R&D de Qualcomm Technologies dans le domaine de la connectivité sans fil. La disponibilité croissante de ces solutions combinées permettra aux entreprises d’aborder le marché dynamique de l’IoT de manière plus simple, plus rapide et plus rentable dans les années à venir. »

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes plus de 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaine d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes engagés pour atteindre notre objectif de devenir neutre en carbone sur les scopes 1 et 2, et une partie du scope 3, d’ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com

À propos de Qualcomm

Qualcomm innove sans relâche pour offrir des solutions informatiques intelligentes en tous lieux dans le but d’aider le monde à relever certains des défis les plus importants. Nos solutions éprouvées accélèrent la transformation des principaux secteurs d’activité tandis que nos plateformes commercialisées sous la marque Snapdragon® permettent aux consommateurs de vivre des expériences extraordinaires. Forts de notre leadership de près de 40 ans dans l’établissement de standards industriels et la création de nouvelles percées technologiques qui marquent notre ère, nous offrons une IA de pointe, des solutions informatiques de haute performance et peu gourmandes en énergie, ainsi qu’une connectivité inégalée. Avec les partenaires de notre écosystème, nous favorisons la transformation numérique de nouvelle génération pour rendre le quotidien plus riche, améliorer les entreprises et faire progresser la société. Chez Qualcomm, nous concevons le progrès humain.

Qualcomm Incorporated englobe notre activité de licence QTL, ainsi que la grande majorité de notre portefeuille de brevets. Filiale de Qualcomm Incorporated, Qualcomm Technologies, Inc. et ses filiales gèrent la quasi-totalité de nos activités d’ingénierie et de R&D, ainsi que la quasi-totalité de nos produits et services, y compris notre activité microélectronique QCT. Les produits commercialisés sous les marques Snapdragon et Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Les technologies brevetées de Qualcomm sont cédées sous licence par Qualcomm Incorporated.

