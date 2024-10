SMCP - Ida Simonsen est nommée présidente-directrice générale de SMCP Amérique du Nord

Communiqué - Paris, le 2 octobre 2024

Ida Simonsen est nommée présidente-directrice générale de SMCP Amérique du Nord

Le Groupe SMCP a le plaisir d'annoncer la nomination d'Ida Simonsen au poste de présidente-directrice générale de la région Amérique du Nord. Elle succède à Paul Griffin qui a décidé de poursuivre sa carrière en dehors du Groupe.

Isabelle Guichot, Directeur général du Groupe SMCP, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Ida Simonsen au sein de la famille SMCP en tant que présidente-directrice générale de la région Amérique du Nord. Son leadership, sa profonde expertise du secteur, et son engagement envers les relations humaines font d'elle la candidate idéale pour diriger notre équipe nord-américaine. Ida a su démontrer son talent tant dans la gestion des transitions stratégiques que dans la conduite de la croissance, et je suis convaincue qu'elle saura inspirer nos équipes et nous aider à atteindre de nouveaux objectifs dans la région. Je me joins à toute l'équipe de SMCP pour lui souhaiter un grand succès dans ses nouvelles fonctions. »

Isa Simonsen, présidente-directrice générale de SMCP Amérique du Nord, a déclaré : « Je suis ravie de rejoindre le groupe SMCP acteur clé du marché du luxe accessible en Amérique du Nord. SMCP incarne un savoir-faire unique, une élégance parisienne et une vision moderne de la mode, des valeurs qui résonnent profondément avec moi. Je suis impatiente de collaborer avec les équipes talentueuses du groupe pour continuer à faire grandir nos marques et à renforcer leur présence sur le marché nord-américain. Je tiens à remercier Isabelle Guichot et le reste du conseil d'administration de SMCP pour la confiance qu'ils m’accordent pour écrire avec eux ce nouveau chapitre passionnant. »

Ida Simonsen bénéficie d’une expérience importante qui sera un atout majeur dans son nouveau poste. Auparavant, Ida a été présidente de la région Amériques pour Stella McCartney pendant plus de 12 ans, où elle a joué un rôle crucial dans l'expansion de la présence de la marque en retail et en wholesale aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Au cours de ses nombreuses années chez Stella McCartney, Ida a guidé le groupe lors de transitions importantes, notamment lors du changement d’actionnariat, de Kering à LVMH. Elle a également contribué à l’accroissement du réseau de distribution de la marque dans la région Amériques. Avant de travailler pour Stella McCartney, Ida a occupé des postes de direction chez Marni, ce qui lui a permis d'approfondir sa connaissance du marché américain et de l'industrie de la mode.

SMCP est un acteur mondial du marché du luxe accessible avec un portefeuille de quatre marques parisiennes uniques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac. Présent dans 46 pays, le groupe comprend un réseau de plus de 1 600 magasins dans le monde et une présence digitale forte, sur l’ensemble de ses marchés-clés. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot et Fursac ont été acquises par SMCP respectivement en 2009 et 2019. SMCP est coté sur le marché règlementé d’Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).

