Groupe Casino : Cessions de magasins

Le groupe Casino finalise deux vagues

de cession de magasins

Paris, le 2 octobre 2024

Conformément aux accords conclus le 26 mai 2023, le groupe Casino annonce avoir cédé le 30 septembre 2024 au Groupement les Mousquetaires sa participation contrôlante de 51% dans 60 magasins1, déjà détenus par le Groupement les Mousquetaires à hauteur de 49% depuis le 30 septembre 2023.

Conformément aux accords communiqués le 22 juin 2024, le groupe Casino annonce la finalisation hier de l’acquisition par le groupe Rocca de 100% de la société Codim 22, qui emploie l’ensemble des salariés des magasins cédés, lesquels seront exploités sous l’enseigne Auchan, et qui détient aussi le siège de Codim 2.

Le groupe Casino continue d’exploiter en Corse les marques Vival, Spar et Casino à travers ses magasins de proximité.

En finalisant ces cessions selon le calendrier prévu, le groupe Casino poursuit son recentrage autour de ses marques de proximité. Il compte dorénavant près de 8 000 points de vente portés par ses marques Casino, Vival, Spar, Naturalia, Monoprix, Franprix.

Contraint de céder ses hypermarchés et supermarchés, le groupe s'est attaché à préserver l'emploi de ses collaborateurs. A ce jour, la poursuite d'activité sous de nouvelles enseignes des 18 magasins en Corse et près de 380 HM/ SM sur le continent a permis de préserver un emploi pour plus de 17 000 personnes.

Parallèlement, des accords ont été signés avec les organisations syndicales dans les sociétés du Groupe concernées par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi et ont été validés par l’administration. Le déploiement des plans de sauvegarde de l’emploi a ainsi débuté dans la plupart des entités concernées avec, notamment, les phases de départs volontaires et de reclassement interne. Le groupe Casino poursuit activement ses démarches pour trouver des solutions pour la vingtaine de magasins et les 4 plateformes logistiques sans repreneur à ce jour.

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

1 Dont 1 hypermarché, 48 supermarchés et 11 Franprix/Leader Price/Casino

2 Codim 2 exploite en Corse 4 hypermarchés, 9 supermarchés, 3 Cash & Carry et 2 drives

