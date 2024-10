EGIDE : Philippe Bensussan coopté administrateur du Groupe Egide

Bollène, le 03 octobre 2024 – 08 :00 (CET)

Communiqué de presse

Philippe Bensussan coopté administrateur du Groupe Egide

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, annonce aujourd'hui la cooptation par le Conseil d'Administration, réuni le 02 octobre 2024, de Monsieur Philippe BENSUSSAN en qualité d’administrateur indépendant. La ratification de cette cooptation sera soumise à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires d’Egide, conformément aux dispositions légales.

Figure reconnue dans les secteurs de la Haute Technologie et de la Défense, Philippe BENSUSSAN apporte au Groupe Egide une expertise de plus de 40 ans dans des secteurs d’activité stratégiques tels que l’électronique, l’optronique, la Défense, le spatial et l’aéronautique.

Fort de ses 19 années passées à la direction de Lynred, où il a mené avec succès la transformation d’une PME en leader mondial de son secteur, il dispose d’une expertise unique en matière de croissance, de développement stratégique et de management d’équipes internationales. Son parcours, marqué par des responsabilités clés au sein de la DGA, témoigne également de sa connaissance approfondie des domaines de l’aéronautique, du spatial et de la Défense.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Philippe BENSUSSAN au sein de notre conseil d’administration », déclare Michel FAURE, Président du Conseil d’Administration d’Egide. « Son expertise et sa vaste expérience, associées à sa connaissance approfondie d’Egide qu’il suit depuis de nombreuses années et à sa parfaite maîtrise de l’écosystème dans lequel nous opérons, seront des atouts précieux pour relever les défis de la prochaine phase de développement d’Egide. »

Biographie Philippe BENSUSSAN

https://www.linkedin.com/in/philippe-bensussan-1857a341/

Philippe BENSUSSAN est diplômé de l’Ecole Polytechnique, docteur d’Etat-es-sciences physiques de l’université Paris – Orsay, PhD du MIT en sciences des matériaux et détient un Executive-MBA d’HEC.

Ingénieur de l’armement, il a tenu, entre 1984 et 1998, divers postes au sein de la DGA, dont le dernier comme directeur des programmes de satellites d’observation de la Terre Hélios. Puis il dirige jusqu’en 2018 la société Lynred, aujourd’hui leader mondial dans le développement et la production de technologies infrarouges de haute qualité pour les marchés de l’aérospatial, militaire, industriel ainsi que grand public.

Depuis début 2018, Philippe BENSUSSAN conseille des fonds d’investissement et des dirigeants d’entreprises, en tant que consultant ou administrateur indépendant. Depuis fin 2019 il est également Senior Advisor au sein de la banque d’affaires Financière de Courcelles en apportant sa grande expérience dans les industries hi-tech, avec un focus particulier dans les domaines des technologies, dont l’électronique, l’optronique, la défense, le spatial et l’aéronautique.

CALENDRIER FINANCIER

Publication des résultats semestriels 2024 : 22 octobre 2024

CONTACTS

EGIDE – Philippe Bringuier – Directeur Administratif et Financier - +33 4 90 30 35 94

pbringuier@fr.egide-group.com

FIN’EXTENSO – Isabelle Aprile – Agence de communication financière - +33 6.17.38.61.78

i.aprile@finextenso.fr

A propos du Groupe EGIDE - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

Pièce jointe