Huhtamäki nimittää Wilhelm Wolffin strategiasta ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaavaksi johtajaksi

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.10.2024 KLO 12.00

Wilhelm Wolff (46), VTM, on nimitetty Huhtamäen strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaavaksi johtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään 13.1.2025. Hän raportoi toimitusjohtaja Charles Héaulmélle toimipaikkanaan Espoo.

Wilhelm siirtyy Huhtamäelle Nesteeltä, jossa hän on toiminut Vice President, Feedstock & Asset Development -roolissa. Neste on maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen, uusiutuvan dieselin sekä polymeeri- ja kemikaaliteollisuuden uusiutuvien raaka-aineratkaisujen tuottaja, jonka pääkonttori on Suomessa. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän toimi yhtiön strategiajohtajana. Ennen siirtymistään Nesteelle hän teki pitkän uran globaalin metsäteollisuusyhtiö UPM-Kymmenen johtotehtävissä, kuten UPM Biorefiningin strategia- ja liiketoiminnan kehitysjohtajana.

”Olen iloinen voidessani toivottaa Wilhelmin tervetulleeksi Huhtamäelle. Wilhelm tuo meille johtavista suomalaisista yrityksistä hankitun laajan strategia- ja johtamiskokemuksen, sekä asiantuntemusta strategian määrittelystä ja käyttöönotosta ja portfolion hallinnasta vahvalla vastuullisuusnäkökulmalla. Wilhelmin johtamistyyli tukee tiimin menestymistä ja vahvaa suoriutumista. Luotan tiimiimme ja sen kykyyn ajaa kasvustrategiaamme eteenpäin Wilhelmin johdolla”, sanoo Charles Héaulmé, Huhtamäen toimitusjohtaja.

”Olen innoissani voidessani aloittaa Huhtamäellä, joka tunnetaan johtavana vastuullisten pakkausratkaisujen toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhdessä tiimin kanssa jatkamme Huhtamäen 2030-strategian tehokasta toteuttamista edistääksemme arvonluontia”, sanoo Wilhelm Wolff, vasta nimitetty johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehitys.

Muutoksen jälkeen konsernin johtoryhmässä ovat:

Charles Héaulmé (puheenjohtaja), toimitusjohtaja;

Thomas Geust, talousjohtaja;

Fredrik Davidsson, johtaja, Fiber Foodservice Europe-Asia-Oceania;

Marco Hilty, johtaja, Flexible Packaging;

Ann O’Hara, johtaja, North America;

Salla Ahonen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja;

Marina Madanat, johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehitys (8.10.2024 saakka);

Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja;

Johan Rabe, johtaja, digitalisaatio ja prosessitehokkuus;

Ingolf Thom, henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja; ja

Wilhelm Wolff, johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehitys (13.1.2025 alkaen)

Lisätietoja:

Charles Héaulmé, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä. Vastuulliset blueloopTM -pakkausratkaisumme ovat johtavia maailmassa ja suunniteltu kiertotalouteen sopiviksi.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa, saimme arvosanan ’A’ MSCI ESG Ratings -arvioinnissa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 37 maassa ja 103 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat noin 18 000 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 4,2 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.

