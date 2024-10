COMMUNIQUÉ DE PRESSE

03/10/2024

RENAULT GROUP ET SUEZ UNISSENT LEURS FORCES POUR ACCÉLÉRER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS L’AUTOMOBILE EN EUROPE

Les deux groupes ont choisi d’intensifier leur coopération historique et de positionner la société The Future Is NEUTRAL en acteur de référence de l’économie circulaire automobile.

SUEZ prend une participation de 20% dans le capital de The Future Is NEUTRAL, aux côtés de Renault Group, désormais co-actionnaire à hauteur de 80 %.

The Future Is NEUTRAL bénéficie, à l’occasion de cette opération, d’un apport de ses deux actionnaires de 140 millions d’euros en vue d’accélérer et développer ses activités, et ce au bénéfice de l’ensemble de l’industrie automobile européenne.

La réalisation de cette prise de participation et des apports est soumise aux autorisations réglementaires préalables requises pour ce type d’opération.

Boulogne-Billancourt, le 3 octobre 2024 – Renault Group et SUEZ, partenaires historiques dans le recyclage des déchets métalliques et la valorisation des véhicules en fin de vie, renforcent leur collaboration en signant des accords stratégiques pour soutenir la transition écologique du secteur automobile. Ensemble, Renault Group et SUEZ, un leader mondial du recyclage et de la valorisation des déchets, vont permettre à la société The Future Is NEUTRAL d’accélérer le développement de ses activités et de se positionner en acteur de référence de l’économie circulaire automobile.

« L’arrivée de SUEZ dans The Future Is NEUTRAL avec nous est une preuve supplémentaire de la pertinence de ce modèle que nous avons mis en place. Notre investissement conjoint va nous permettre d’accélérer vers notre objectif : offrir une plateforme ouverte d’économie circulaire répondant aux besoins de l’ensemble du secteur automobile dans des activités en croissance. Nous le faisons en renforçant des activités déjà existantes et en créant de nouvelles solutions de recyclage en boucle fermée, de l’automobile vers l’automobile. » déclare Luca de Meo, Directeur général de Renault Group

« En investissant dans The Future Is NEUTRAL aux côtés de Renault Group, SUEZ renforce sa capacité à accompagner les acteurs de l’industrie automobile pour conduire leur transition écologique. Sécuriser les approvisionnements en matières premières secondaires est un enjeu clé des prochaines années pour le secteur automobile. Notre expertise en matière de recyclage et valorisation des déchets permettra d’accompagner la transformation du secteur vers plus de circularité et de réduire sa dépendance aux matières premières vierges. » explique Sabrina Soussan, Présidente Directrice générale de SUEZ

UNIS POUR ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE « CAR-TO-CAR »

Renault Group et SUEZ réunissent au sein de The Future Is NEUTRAL des expertises techniques et des capacités industrielles pour bâtir la nouvelle chaîne de valeur de l’économie circulaire automobile « from car to car ». Objectif : accompagner les différents acteurs de l’automobile dans leurs efforts pour limiter leur impact sur les ressources naturelles, anticiper les évolutions règlementaires et leur permettre de renforcer leur approvisionnement en matières recyclées et en pièces issues de l’économie circulaire.

Renault Group apporte :

sa couverture complète de la chaîne de valeur automobile, sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule, depuis sa conception jusqu’à sa fin de vie, en passant par son usage ;

son expertise en matière d’éco-conception automobile, ainsi que la compétence de ses collaborateurs, impliqués et formés à cet enjeu ;

la mise à disposition des capacités industrielles de la Refactory de Flins (France), première usine européenne d’économie circulaire dédiée à la mobilité, avec des activités aussi variées que le reconditionnement de véhicules, le remanufacturing de pièces ou la rénovation de robots industriels.





SUEZ offre :

sa maîtrise du recyclage automobile depuis l’amont, avec les constructeurs et les équipementiers, jusqu’à l’aval, avec les aciéristes et les fondeurs ;

son expertise en matière de gestion des déchets automobiles : collecte, massification, tri et valorisation de la matière ;

des capacités permettant de produire à l’échelle industrielle des flux homogènes de matières premières recyclées pour ses clients.





Ensemble, les deux groupes développeront les activités clés suivantes : conception en vue du recyclage, logistique inverse, gestion du déchet automobile ou encore recyclage des matières en boucle fermée destinées à la production des nouvelles voitures, « from car to car ».

THE FUTURE IS NEUTRAL, PREMIER ACTEUR DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 360° DANS LE MONDE AUTOMOBILE

Créée à l’initiative de Renault Group, The Future Is NEUTRAL apporte des solutions complètes d’économie circulaire :

à l’ensemble des acteurs du secteur automobile, aussi bien constructeurs, équipementiers, distributeurs, assureurs que clients particuliers ;

adaptées à chaque étape du cycle de vie du véhicule, comme des matières recyclées pour la production, des pièces de réemploi, réparées ou remanufacturées, ou encore des services de collecte, gestion et valorisation des véhicules hors d’usage.

« L’entrée de SUEZ dans le capital de The Future Is NEUTRAL marque une étape décisive dans notre projet d’ouverture à l’ensemble de l’industrie automobile. Grâce à l’appui de nos deux actionnaires, nous confirmons notre plan de croissance afin d’étendre, massifier et rendre encore plus compétitives nos solutions. Bon nombre de nos activités qui composent la chaîne de valeur de l’économie circulaire automobile en boucle fermée sont déjà opérationnelles et profitables. Nous travaillons à y intégrer prochainement le recyclage de batteries en boucle fermée et passer l’ensemble à l’échelle industrielle, pour accompagner l’industrie automobile européenne dans sa transformation vers la circularité », souligne Jean-Philippe Bahuaud, Directeur général de The Future Is NEUTRAL

Plus d’informations sur The Future Is NEUTRAL

Les leviers de l’économie circulaire pour limiter l’impact de l’industrie automobile sur les ressources naturelles :

> Favoriser l’utilisation de matières premières secondaires issues du recyclage dès la conception et la fabrication est un enjeu clé, car une voiture est recyclable à 85%, mais intègre aujourd’hui dans sa fabrication moins de 30% de matières recyclées.

> Prolonger la durée de vie des voitures en réutilisant, reconditionnant, réparant et remanufacturant les pièces qui peuvent l’être. Ces différentes solutions représentent pour les usagers des alternatives plus économiques et plus écologiques que la pièce neuve.

> Valoriser les pièces usagées et recycler les matières issues des véhicules hors d’usage

Tous les ans en Europe, environ 11 millions de véhicules partent à la casse. L’exploitation de ce gisement permet de valoriser les pièces toujours en état d’usage et d’extraire des matières à recycler pour limiter le recours aux ressources naturelles.

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,235 millions de véhicules en 2023. Il réunit plus de 105 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

https://www.renaultgroup.com/

A propos de SUEZ

Depuis plus de 160 ans, SUEZ apporte des services essentiels pour protéger et améliorer la qualité de vie, face à des défis environnementaux grandissants. SUEZ permet à ses clients de fournir l'accès à des services d'eau et de déchets, par des solutions innovantes et résilientes. Présent dans 40 pays avec 40 000 collaborateurs, le Groupe permet également à ses clients de créer de la valeur sur l'ensemble du cycle de vie de leurs infrastructures et de leurs services, et de conduire leur transition écologique en y associant leurs usagers. En 2023, SUEZ a fourni de l'eau potable à 57 millions de personnes dans le monde et des services d'assainissement à plus de 36 millions de personnes. Le Groupe a produit 7,7 TWh d'énergie à partir des déchets et eaux usées. En 2023, SUEZ a réalisé un chiffre d'affaires de 8,9 milliards d'euros.



ANNEXE

THE FUTURE IS NEUTRAL, UNE PLATEFORME DE SOLUTIONS INTEGREES AU SERVICE DE TOUS LES ACTEURS DE L’AUTOMOBILE

Les solutions mises en place par The Future Is NEUTRAL couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur, grâce à l’expertises de ses filiales opérationnelles, chacune acteur de référence dans son domaine d’activité :

GAIA , pionnier du recyclage de matières automobiles en boucle fermée et expert de la réparation des batteries électriques de traction.

, pionnier du recyclage de matières automobiles en boucle fermée et expert de la réparation des batteries électriques de traction. BOONE COMENOR METALIMPEX , filiale de SUEZ et référence mondiale du recyclage des déchets métalliques ferreux et non ferreux du secteur automobile depuis 125 ans.

, filiale de SUEZ et référence mondiale du recyclage des déchets métalliques ferreux et non ferreux du secteur automobile depuis 125 ans. THE REMAKERS , pionnier du remanufacturing de pièces automobiles thermiques, mécatroniques et électriques.

, pionnier du remanufacturing de pièces automobiles thermiques, mécatroniques et électriques. INDRA, spécialiste de la filière du véhicule hors d'usage, avec un réseau de démantèlement fort en France, prestataire reconnu des systèmes individuels des constructeurs automobiles (loi AGEC), partenaire de confiance des assureurs et des collectivités.

Ces solutions, adaptées au cycle de vie automobile et à l’échelle de l’industrie, représentent une réponse concrète aux besoins des clients professionnels en matière de :

limitation de leurs impacts sur les ressources naturelles et contribution positive à leurs propres stratégies de développement durable ;

meilleure gestion de l’approvisionnement en matières stratégiques, grâce à la mise en place d’une filière de matières premières secondaires (recyclées) ;

anticipation des évolutions règlementaires.









