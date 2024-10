Elis : Fin des discussions avec Vestis et UniFirst

Fin des discussions avec Vestis et UniFirst

Saint-Cloud, le 4 octobre 2024 – Elis étudie en permanence une série d'opportunités stratégiques. Dans le cadre de ses discussions exploratoires concernant une potentielle entrée sur le marché américain, Elis a engagé des conversations avec Vestis et UniFirst.

Il a été mis fin à ces deux discussions, aucune des deux ne permettant à Elis de réaliser une transaction conforme à sa discipline financière stricte.

Le Groupe reste donc concentré sur sa stratégie alliant croissance organique et acquisitions créatrices de valeur. Fort de son savoir-faire opérationnel, de son profil de croissance et de son modèle fondé sur les principes de l’économie circulaire, Elis continuera à affirmer son leadership dans tous les pays où il est présent, tout en continuant d’étudier des projets de développement dans de nouveaux pays.

Leader des services circulaires grâce à un modèle de location-entretien optimisé par des technologies de traçabilité, Elis innove chaque jour. Dans ses 30 pays, Elis répond aux besoins de ses clients en matière de protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses clients, ses collaborateurs et l’environnement.

https://fr.elis.com/fr

