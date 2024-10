KALMAR OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 7. LOKAKUUTA 2024 KLO 10.00



Kalmar ja BlueScope aloittavat yhteistyön suuren trukkitilauksen ja huoltosopimuksen myötä



Kalmar on sopinut 13 haarukkatrukin toimittamisesta täyden kunnossapidon vuokrasopimuksella australialaisen teräksentuottajan BlueScopen teräksenkäsittelylaitokselle Western Portiin. Suuri tilaus sisältää kuusi Kalmarin kevyttä sähkötrukkia, kaksi Kalmarin keskisuurta trukkia ja viisi Kalmarin raskasta trukkia, jotka kaikki kuuluvat kahdeksanvuotisen Kalmar Complete Care -huoltosopimuksen piiriin. Tilaus kirjattiin Kalmarin vuoden 2024 kolmannen neljänneksen tilauksiin, ja laitteet on tarkoitus toimittaa vuoden 2025 kolmannen neljänneksen aikana.

BlueScope on maailman johtava toimija rakennusteollisuuden metallipinnoite- ja maalaustuotteissa. Yhtiön tunnetuimpia teräsbrändejä ovat COLORBOND®, TRUECORE® ja ZINCALUME®. BlueScopen teräksenkäsittelylaitos Etelä-Victorian Western Port -lahdella Hastingsissa on sitoutunut vähentämään päästöjä 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja ansainnut ResponsibleSteel™-sertifikaatin.

Kalmarin kevyissä sähkötrukeissa käytetään litiumioniakkutekniikkaa, ja niiden nostokapasiteetti on seitsemän tonnia. Kaikki tilaukseen sisältyvät laitteet huolletaan Kalmar Complete Care -sopimuksella, jonka puitteissa kaksi Kalmarin huoltoasentajaa työskentelee paikan päällä Western Portissa sopimuksen voimassaolon ajan. Laitteisiin asennettavat erikoisvalmisteiset lisälaitteet mahdollistavat teräskelojen, metallilevyjen ja muiden tuotteiden turvallisen käsittelyn.

Kaikki tilaukseen sisältyvät laitteet ovat ohjaamotyypin ja -rakenteen osalta samanlaisia, joten kuljettajien on helppo vaihtaa laitetta.

Sean Wong, Western Portin johtaja, BlueScope: ”Me Western Portissa olemme ylpeitä luodessamme, toteuttaessamme ja ylläpitäessämme ympäristöstandardeja, jotka ovat kansainvälisesti tunnustettujen sertifikaattien, osavaltiohallinnon lupien ja paikallisten ympäristöohjelmien mukaisia. Sekä polttoainetehokkaiden dieselkäyttöisten että täysin akkusähkökäyttöisten Kalmar-laitteiden käyttöönotto on tärkeä askel kohti BlueScopen kasvihuonekaasupäästöjen nettonollatavoitetta, joka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2050 mennessä. Yhteistyö Kalmarin tiimin kanssa on ollut esimerkillistä tarjouskilpailun alusta alkaen, ja odotamme innolla laitteiden saapumista Western Portiin ensi vuonna.”

Shane Brook, avainasiakas-/jälleenmyyntipäällikkö, Kalmar Australia: ”Hiilestä irtautuminen on keskeinen osa BlueScopen strategiaa. Pystyimme tarjoamaan ympäristöä säästävän laitevaihtoehdon, joka kattaa asiakkaan kaikki kalustotarpeet ja kiteyttää kokonaiskustannukset, parhaan mahdollisen päätöksen tekemiseksi liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti. Olemme varmoja, että tämä tilaus on pitkän ja menestyksekkään yhteistyön alku BlueScopen kanssa Western Portissa.”



Shane Brook, avainasiakas-/jälleenmyyntipäällikkö, Kalmar Australia, +61 455460210, shane.brook@kalmarglobal.com

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puh. +358 20 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com



