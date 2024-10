Sandoz Canada obtient une certification de carboneutralité pour ses activités commerciales

Sandoz Canada a obtenu la certification de carboneutralité de la firme de génie-conseil LCL Génie, environnement & développement durable pour les activités commerciales de son siège social et de sa force de vente.

L’entreprise compense annuellement les émissions canadiennes de CO 2 en achetant des crédits carbone auprès d’organismes environnementaux.

en achetant des crédits carbone auprès d’organismes environnementaux. Cette initiative s’inscrit dans l’engagement de Sandoz Canada à être un leader en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre au sein de l’industrie pharmaceutique.

BOUCHERVILLE, Québec, 07 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sandoz Canada a obtenu une certification de carboneutralité décernée par la firme-conseil LCL Génie, environnement & développement durable pour les activités de son siège social de Boucherville et ses déplacements d’affaires. Cette reconnaissance témoigne de son engagement à être un leader écoresponsable dans le domaine des médicaments génériques et biosimilaires en œuvrant pour la santé des gens et celle de notre planète. Parallèlement à l’obtention de cette certification, Sandoz Canada a récemment participé à la Mission 1000 tonnes pour une deuxième année consécutive et a adopté des emballages écoresponsables certifiés FSC (Forest Stewardship Council) pour ses médicaments injectables.



Certification de carboneutralité

Pour mieux comprendre l’incidence environnementale de ses activités nationales, Sandoz Canada a fait équipe avec LCL Génie, environnement & développement durable. Cette firme québécoise d’experts-conseils en solutions environnementales a réalisé un inventaire approfondi des émissions de CO 2 de l’entreprise, suivant un processus rigoureux fondé sur la norme ISO-14064-1. Le calcul tenait compte d’un éventail de sources, de la consommation d’électricité du siège social aux achats de liquides réfrigérants, en passant par le kilométrage des véhicules de fonction et les achats de billets de transport. Il est à noter que cette démarche ne tenait pas compte de la fabrication et du transport des médicaments.

Cet exercice minutieux a permis à Sandoz Canada de se doter d’un plan d’action pour réduire ses émissions tout en s’engageant à compenser ce qui ne peut être diminué par l’achat de crédits carbone. À cette fin, l’entreprise a examiné une série de partenaires potentiels et les a soumis au vote de l’ensemble de son personnel pour déterminer la répartition des crédits carbone auprès de ceux-ci. Les partenaires choisis œuvrent principalement à la reforestation au Canada et autres initiatives de développement durable.

« L’obtention d’une certification de carboneutralité est un jalon important pour Sandoz Canada. Cette réalisation, jumelée à nos autres initiatives de développement durable, reflète notre dévouement à être un citoyen corporatif responsable et chef de file en la matière dans notre industrie, une volonté que nous partageons avec nos clients, nos partenaires et notre communauté. » déclare Michel Robidoux, Président et directeur général de Sandoz Canada.





Mission 1000 tonnes

Quelques mois avant l’obtention de cette certification, les équipes de Sandoz Canada étaient à l’œuvre pour nettoyer un parc public à Varennes, une ville voisine de son siège social à Boucherville. En effet, l’équipe de Sandoz a organisé une collecte de déchets dans le cadre de la Mission 1000 tonnes, une initiative québécoise dont l’objectif est d’organiser le retrait de 1000 tonnes de déchets des cours d’eau de la Terre. La collecte de 2024 aura été particulièrement efficace, avec un total de 1 700 livres de déchets recueillis par son équipe.

Leader en responsabilité sociale et environnementale

L’obtention d’une certification de carboneutralité s’arrime à une longue série de gestes concrets posés par Sandoz Canada au bénéfice de la communauté et de la planète. Qu’on pense à sa campagne annuelle au profit de Centraide, qui a permis de récolter plus de 45 000 $ en 2024, aux multiples initiatives de son Comité vert (dont l’aménagement de ruches d’abeilles au siège social), ou encore à sa politique axée sur les véhicules électriques, Sandoz Canada est une entreprise qui fait de l’action sociale un pilier de ses pratiques d’affaires.

Avis de non-responsabilité

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui n’offrent aucune garantie quant au rendement futur. Ces énoncés se fondent sur le point de vue et les hypothèses de la direction au moment de leur formulation en ce qui a trait à d’éventuels événements et aux rendements futurs de l’entreprise. Ces énoncés sont assujettis à des risques et à des incertitudes, dont voici quelques exemples non exhaustifs : les conditions économiques mondiales, les taux de change, les dispositions légales, les conditions du marché, l’activité des concurrents et d’autres facteurs indépendants de la volonté de Sandoz. Si un ou plusieurs de ces risques ou une ou plusieurs de ces incertitudes devaient se concrétiser, ou si une hypothèse sous-jacente devait se révéler fausse, les résultats réels pourraient différer substantiellement des résultats attendus ou prédits. Tout énoncé prospectif n’est valable qu’à la date de sa formulation. Sandoz ne s’engage aucunement à mettre à jour ni à réviser publiquement ses énoncés prospectifs, sauf si la loi l’exige.

À propos de Sandoz Canada

Chef de file du marché canadien des médicaments non brevetés, Sandoz Canada offre plus de 700 médicaments génériques et biosimilaires couvrant de multiples secteurs thérapeutiques, dont des anti-infectieux, des médicaments pour traiter les troubles cardiovasculaires et les troubles du système nerveux central, ainsi que des médicaments en immunologie et en oncologie. L’inclusivité étant au cœur de ses valeurs fondamentales, Sandoz Canada emploie près de 300 personnes d’origines et de nationalités diverses dans tout le pays, y compris à son siège social de Boucherville, au Québec. Chaque année, ces personnes collaborent pour s’assurer que 55 millions d’ordonnances sont remplies avec des produits Sandoz dans tout le pays, générant des économies substantielles de plus de 500 millions de dollars par an pour le système de santé. Sandoz Canada est un partenaire de confiance des pharmaciens, des médecins et des hôpitaux, qui peuvent compter sur ses médicaments de qualité et son service exceptionnel, et son engagement à assurer la fiabilité de son approvisionnement. Pour en savoir plus sur Sandoz Canada, visitez le site web : sandoz.ca.

Personne-ressource pour les médias sophie-1.levasseur@sandoz.com Sophie Levasseur, Chef, Communications corporatives

+1 263 788-3835





Suivez Sandoz sur les réseaux sociaux LinkedIn https://www.linkedin.com/company/sandozcanada

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b6596e37-eb82-49f4-a03b-47840f6e37d1