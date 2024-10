Nanterre, le 7 octobre 2024

VINCI signe un accord pour l’acquisition de RH Marine et de Bakker Sliedrecht aux Pays-Bas

Un ensemble de deux entreprises spécialisées dans l’intégration de systèmes électrotechniques dans le secteur maritime

Un chiffre d’affaires proche de 160 millions d’euros en 2023 réalisé par 620 collaborateurs

Renforcement du portefeuille de services industriels de VINCI Energies aux Pays-Bas

VINCI Energies déploie son activité industrielle sur un nouveau segment de marché aux Pays-Bas avec l’acquisition de RH Marine Netherlands B.V. (RH Marine) et de Bakker Sliedrecht Electro Industrie B.V. (Bakker Sliedrecht), un ensemble de deux entreprises spécialisées dans le secteur maritime, détenues par le même actionnaire.

Créé en 1860, RH Marine est un intégrateur de systèmes électriques et de systèmes d’automatisation pour le secteur maritime. Doté d’une expertise de pointe et d’une expérience reconnue, RH Marine propose une large gamme de solutions innovantes pour tous types de navires : ingénierie, intégration, installation, mise en service, maintenance et suivi du cycle de vie.





Fondé en 1919, Bakker Sliedrecht est un intégrateur spécialisé dans la conception, l’installation et la maintenance de systèmes électriques embarqués ainsi que d’infrastructures électriques à terre pour le secteur nautique, du dragage et de l’offshore, ainsi que d’infrastructures électriques à terre.





En rejoignant le réseau d’entreprises de VINCI Energies, RH Marine et Bakker Sliedrecht contribuent à enrichir l’offre du pôle sur le marché des services à l’industrie et à renforcer sa présence aux Pays-Bas.

La transaction sera notifiée à l’ACM, l’autorité néerlandaise de la concurrence, pour une finalisation attendue avant la fin de l’année.

En 2023, avec 3 900 collaborateurs, VINCI Energies a réalisé un chiffre d’affaires de 900 millions d’euros aux Pays-Bas dans ses quatre domaines d’activité (infrastructures, services à l’industrie, building solutions, technologies de communication et de l’information).

Au global, VINCI Energies a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 19,3 milliards d’euros en 2023 au travers de son réseau de 2 000 entreprises dans 61 pays.

