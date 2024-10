Safe Group et SpineUp au NASS 2024 :

des synergies pour accélérer le déploiement des solutions

Fleurieux-sur-l’Arbresle - France - le 7 octobre 2024 à 18h. Safe SA (FR001400F1V2 – ALSAF), spécialiste dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux dédiés à la chirurgie du rachis, a participé aux côtés de SpineUp, à la 39ème édition du North American Spine Society (NASS) qui se déroulait du 25 au 28 septembre 2024 à Chicago.

Cet évènement international pour la formation, la recherche et l'innovation dans le domaine de la colonne vertébrale, a été l’occasion pour les sociétés de présenter l’ensemble de leurs solutions de chirurgie de la colonne vertébrale. Une équipe d'experts était sur place pour échanger et démontrer la pertinence des technologies de pointe qui facilitent la chirurgie et améliorent les résultats pour les patients.

Pour la première fois, Safe et SpineUp ont proposé une offre hybride combinant des gammes d’implants s’appuyant sur des ancillaires à usage unique ou conventionnels comme c’est le cas pour la gamme de cages cervicales. Cette nouvelle offre a été très bien accueillie par les acteurs du marché américain, des chirurgiens aux distributeurs.

Un grand nombre de fabricants d'instruments conventionnels souhaitent développer des instrumentations à usage unique. C’est donc naturellement que l’offre de dispositifs prêts-à-l’emploi de Safe Medical a séduit plusieurs acteurs américains et européens qui ont manifesté un vif intérêt, tant en termes de capacités de production que de savoir-faire du développement d’instruments à usage unique.

De nombreux contacts furent pris, tant pour les solutions Safe que SpineUp, avec des distributeurs et chirurgiens aux Etats-Unis mais également en Allemagne, en Australie, au Vietnam, au Japon ou encore en Colombie... Autant d’échanges et de contacts pour poursuivre le déploiement de ces technologies.

Safe continuera de communiquer au marché des informations relatives à ses activités commerciales.

Photo d'une équipe d’experts pour présenter les dernières innovations de SpineUp et de Safe Group.

À propos de Safe Group

Safe group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics conçoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l ‘emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

Contacts

SAFE GROUP AELYON ADVISORS

investors@safeorthopaedics.com safe@aelyonadvisors.fr

Pièce jointe