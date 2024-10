Communiqué : Orange - Résultats de la sollicitation du consentement des porteurs de certaines obligations en circulation

Communiqué de presse

Paris, le 10 octobre 2024

Résultats de la sollicitation du consentement des porteurs de certaines obligations en circulation

Orange annonce aujourd'hui les résultats de la sollicitation du consentement des porteurs des obligations à 9,00 % régies par le droit de l’Etat de New York, arrivant à échéance le 1er mars 2031 (les « Notes 2031 »), qui s'est tenue le 10 octobre 2024. Lors de cette réunion, a été approuvé l'amendement à l'Indenture datée du 14 mars 2001 régissant les conditions des Notes 2031, comme décrit dans l'annonce préalable d'Orange du 25 septembre 2024.

Orange a lancé la consultation des porteurs pour approuver l'amendement à l'Indenture régissant les termes des Notes 2031 visant à modifier la disposition contractuelle relative au reporting afin qu’elle soit alignée sur les exigences applicables en France aux entreprises dont les actions sont cotées sur Euronext Paris. La réunion de consentement des porteurs des Notes 2031, tenue le 10 octobre 2024, a obtenu le quorum et l'amendement proposé a été adopté par une majorité qualifiée (telle que définie dans l'Indenture datée du 14 mars 2001 régissant les termes des Notes 2031). Il est prévu que l'amendement à l'Indenture datée du 14 mars 2001 régissant les termes des Notes 2031 soit conclu le 10 octobre 2024 et que le paiement des frais de consentement anticipé aux porteurs ayant voté en faveur de l'amendement avant la date limite de vote anticipé soit effectué sous environ quatre jours ouvrables, comme décrit dans le « consent solicitation memorandum ».

Les termes de la sollicitation du consentement étaient énoncés dans le « consent solicitation memorandum » et l'avis de réunion du consentement et résolutions écrites, datés du 25 septembre 2024, distribués aux détenteurs enregistrés des Notes 2031.

Notes visées dans la sollicitation des porteurs :

Description des Obligations Enregistré

ISIN / CUSIP Règle 144A (US)

ISIN / CUSIP Règle « S » ISIN (US) Résultats Obligations portant intérêt à 9,00 % à échéance le 1er mars 2031 (avec un coupon à l'émission de 8,50 %) US35117PAL13 / 35177PAL1 US35177PAC14 / 35177PAC1 USF4113CDJ92 Approuvé

