Innofactor Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 11.10.2024 klo 13.00

Hallituksen jäsenten palkkio-osakkeiden vapauttaminen luovutusrajoituksesta

Innofactorin aikaisempien varsinaisten yhtiökokousten hyväksymissä hallituksen palkitsemista koskevissa päätöksissä on päätetty, että Innofactor edellyttää, että hallituksen jäsenet pitävät omistuksessaan vuosipalkkioina saamansa osakkeet hallitusjäsenyytensä ajan, eli sanottuihin osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus hallitusjäsenyyden keston ajan.

Yhtiökokous päätti kokouskutsussa esitetyn ehdotuksen mukaisesti poistaa kaikki luovutusrajoitukset kaikkien niiden osakkeiden osalta, jotka Innofactor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2024 valitsemat hallituksen jäsenet ovat saaneet palkkiona ennen ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärää.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot pidetään määrältään ennallaan Innofactorin 27.3.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittujen hallituksen jäsenten osalta palkkiot maksetaan kuitenkin kokonaisuudessaan rahana toimikauden pituuden mukaisessa suhteessa ja huomioiden hallituksessa jatkavien jäsenten osalta heille jo maksetut palkkiot. Siten hallituksen puheenjohtajalle yhtiökokous päätti maksettavan 5 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 2 500 euroa kuukaudessa toimikauden keston ajalta siten, että hallituksessa jatkavien jäsenten osalta mahdollisesti jo aiemmin maksettu osakepalkkio vähentää kuukausittaista rahapalkkiota 50 prosentilla. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille Innofactorin 27.3.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti jo maksetut palkkiot maksetaan täysimääräisesti, eikä jo maksettua palkkiota vaadita maksettavaksi takaisin suhteessa heidän toimikautensa pituuteen.

Yhtiökokous päätti, että niiden hallituksen jäsenten osalta, joita ei valittu uudelleen ja joiden toimikausi päättyi ylimääräisen yhtiökokouksen päättymiseen, varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen perusteella kuukausittain maksettava rahapalkkio maksetaan ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärään saakka.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi neljä. Hallituksen jäseninä valittiin jatkamaan Sami Ensio ja Risto Linturi ja uusina hallituksen jäseninä valittiin Antti Kummu ja Timo Larjomaa toimikaudeksi, joka alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Niiden Innofactorin hallituksen jäsenten, joita ei valittu uudelleen, toimikausi päättyi ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Antti Kummun.

Hallitus valitsi Innofactorin palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Antti Kummun ja jäseniksi Timo Larjomaan sekä Risto Linturin.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Innofactor Oyj:n internet-sivuilla https://www.innofactor.com/fi/sijoittajille/yhtiokokous/ viimeistään 25.10.2024.

Espoossa 11.10.2024

INNOFACTOR OYJ

Hallitus



Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset mediat

www.innofactor.fi

Innofactor

Innofactor on johtava yksityisen ja julkisen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #PeopleFirst #CreatingSmiles #BeTheRealYou