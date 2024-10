Fiona Lam benoemd tot CFO van de Agfa-Gevaert Groep - Gereglementeerde informatie - Bevat voorwetenschap

14 oktober 2024 – 7:45 uur CET

Gereglementeerde informatie - Bevat voorwetenschap

Fiona Lam benoemd tot CFO van de Agfa-Gevaert Groep

Mortsel, België – 14 oktober 2024 – 7u45

Op 15 oktober 2024 vervoegt Fiona Lam de Agfa-Gevaert Groep als Chief Financial Officer en als lid van het Directiecomité. Huidig CFO Dirk De Man heeft vanwege gezondheidsredenen beslist een stap opzij te zetten.

CEO Pascal Juéry: “Ik ben verheugd Fiona Lam in ons leidinggevend team te verwelkomen. Ik ben ervan overtuigd dat Fiona's uitgebreide, internationale ervaring in transformatie in diverse IT- en industriële omgevingen van onschatbare waarde zal blijken voor Agfa, nu we onze organisatie aan het heroriënteren zijn rond een aantal toekomstgerichte, veelbelovende activiteiten. Ik wil ook Dirk De Man bedanken voor zijn toewijding en voor zijn waardevolle bijdragen aan de transformatie van onze Groep.”

Fiona Lam (Belgische/Chinese) behaalde een graad in Economie en Finance aan de Universiteit van Guelph, Canada, een MBA gespecialiseerd in Finance aan de Universiteit van Greenwich, Verenigd Koninkrijk, en een Executive Master in Finance en Controlling aan de Universiteit van Maastricht, Nederland. Ze bekleedde verschillende leidinggevende posities in finance bij Philips Lighting. In 2017 werd ze CFO bij Punch Powertrain en in 2022 CFO en lid van de Management Board van Neways Electronics International. Gedurende haar carrière heeft Fiona uitgebreide ervaring opgebouwd in transformatie, zowel in IT- als industriële omgevingen. Ze is een drijvende kracht achter verandering en ze brengt een resultaatsgedreven cultuur, terwijl ze ook om mensen geeft en opkomt voor haar sterke waarden.

Fiona Lam zei: “Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring in te zetten om Agfa vooruit te helpen in zijn transformatieproces. Ik ben ervan overtuigd dat de onderneming over de juiste technologieën, vaardigheden en strategieën beschikt om te slagen in de groeimarkten die ze geselecteerd heeft.”

(einde bericht)

Over Agfa

De Agfa-Gevaert Groep is een toonaangevende onderneming op het vlak van beeldvormingstechnologie en IT-systemen met meer dan 150 jaar ervaring. De Groep bestaat uit drie divisies: Radiology Solutions, HealthCare IT en Digital Print & Chemicals. Ze ontwikkelen, produceren en verkopen analoge en digitale systemen voor de gezondheidszorgsector, voor specifieke industriële toepassingen en voor de drukindustrie. In 2023 realiseerde de Groep (inclusief de divisie Offset Solutions) een omzet van 1.150 miljoen euro.

Contact:

Viviane Dictus

Director Corporate Communications

tel. +32 0 3 444 7124

e-mail: viviane.dictus@agfa.com

