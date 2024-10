Virtune tillkännager sitt samarbete med Polkadot, vars syfte är att uppnå omfattande synlighet och medvetenhet om Virtune Staked Polkadot ETP i Norden

Stockholm, den 16 oktober 2024 - Virtune, en svensk reglerad kapitalförvaltare av kryptotillgångar och emittent av kryptobaserade börshandlade produkter (ETP), tillkännager ett samarbete med Polkadot-nätverket, finansierat genom Polkadot OpenGovs decentraliserade treasury. Genom detta samarbete siktar Virtune på att lyfta fram och öka kännedomen om sin Virtune Staked Polkadot ETP i Norden.

Sedan starten har Virtune vuxit snabbt på den nordiska marknaden genom sina utbildningsinitiativ, reglerade status och transparenta framförhållning. Bolaget har också snabbt utvidgat sin produktportfölj vilken bland annat innefattar Virtune Staked Polkadot ETP som noterades på Nasdaq Stockholm den 10 januari 2024. Produkten är 100% fysiskt backad av DOT och ger investerare exponering mot Polkadot genom en reglerad struktur tillsammans med fördelarna av staking. Stakingbelöningarna i produkterna ger investerare 4% extra årlig avkastning före avgifter utöver Polkadots egen värdeutveckling. Produkten är tillgänglig för både institutionella och privata investerare i Sverige, Finland, Norge och Danmark genom banker och nätmäklare som Avanza och Nordnet.

Om Polkadot

Polkadot har en transformerande potential att utvecklas till nästa generations blockkedje-plattform designad för att driva en helt sammankopplad digital framtid. Polkadot utmärker sig genom att möjliggöra sömlös interoperabilitet över olika blockkedjor, vilket tillåter säkra meddelande- och värdeöverföringar utan att förlita sig på tredje parter.

Om Virtune Staked Polkadot

Virtune Staked Polkadot ETP ger exponering mot Polkadot med förbättrad avkastning genom staking. Produkten inkluderar säker och effektiv staking direkt från cold-storage (offline) hos Virtunes förvaringsinstitut Coinbase. Stakingbelöningarna ger 4% extra årlig avkastning som kontinuerligt adderas till ETP:n och reflekteras dagligen i kursen.

1:1 exponering: Enkel och säker 1:1 exponering mot Polkadot

Passiv inkomst: Ta del av stakingbelöningar från den inkluderade stakingen i produkten utan att någon ytterligare insats krävs

Säkerhet: Staking sker direkt från cold-storage (offline), DOT-tokens skickas aldrig till någon tredje part

Likviditet: Produkten kan handlas fritt utan inlåsningsperioder

Fysiskt backad: Fullt backad av DOT som förvaras säkert hos Virtunes förvaringsinstitut Coinbase

Reglerad och tillgänglig: Handlas på en reglerad marknad i form av Nasdaq Stockholm lika enkelt som att handla en aktie och kan hållas i sitt ISK eller kapitalförsäkring för skattefördelar

Om staking

Staking är processen att aktivt delta i transaktionsvalidering på en blockkedja som använder proof-of-stake (PoS) som konsensusmekanism. Deltagare låser upp en viss mängd kryptotillgångar för att stödja nätverkets säkerhet och drift. Som motprestation tjänar de belöningar i form av ytterligare kryptotillgångar.

Polkadot OpenGov

Polkadot OpenGov är ett helt decentraliserat styrelsesystem designat för att tjäna Polkadot-nätverket och alla innehavare av DOT-tokens, Polkadots inhemska kryptotillgång. Inom OpenGov kan vilken DOT-innehavare som helst lämna in ett referendum (förslag) som begär medel från Polkadot-Treasury för att stödja ekosystemets utveckling och tillväxt. Beslutet för varje förslag avgörs av en röstning från alla DOT-token innehavare. OpenGov tilldelar sina medel från Treasuryn, som ackumuleras genom global nätverksanvändning, till förslag som framgångsrikt lämnas in och godkänns av Polkadot-nätverket.

Christopher Kock, VD för Virtune:

"Efter en lång och gedigen process med Polkadot Opengov, är vi både glada och ödmjuka över att ha fått förtroendet från Polkadot-nätverket att leda Polkadot-adoptionen i den nordiska finansmarknaden. Vi har uppmärksammat en betydande kunskapsklyfta gällande Polkadots stora kapacitet, och vi är engagerade i att överbrygga detta gap genom en omfattande kampanj. Kampanjen kommer att inkludera utbildningsinsatser, utomhus- och digital reklam, samt evenemang som syftar till att utbilda om Polkadots grundläggande egenskaper och möjligheter, särskilt hur investeringar kan göras i Polkadots inhemska token DOT kombinerat med stakingbelöningar via en reglerad börshandlad produkt. Vi lanserade vår Virtune Staked Polkadot tidigare under 2024, och vi är glada över det växande intresset från investerare runt om i Norden."

Syftet med kampanjen

Målet med denna kampanj är att öka medvetenheten om Polkadots teknologi, dess potential och hur Polkadot som investering kan integreras i traditionella portföljer. Genom kampanjen och Virtunes reglerade börshandlade produkt, Virtune Staked Polkadot ETP, kommer både institutionella och privata investerare att informeras och upplysas om Polkadot och dess livliga ekosystem, som inkluderar alla projekt som byggs på blockkedjan. Kampanjen syftar till att attrahera ett betydande antal nya investerare till Polkadot över hela Norden, samtidigt som den tillhandahåller utbildningsinnehåll om Polkadot till finansmarknaden.

Innehållet i kampanjen

Kampanjen består av omfattande marknadsföringsinsatser som kombinerar utomhusreklam i synliga områden som Stockholms finansdistrikt, tunnelbanestationer och Arlanda Express samt en rad andra framträdande platser. Denna strategi är utformad för att väsentligen öka synligheten för Polkadot och Virtunes Staked Polkadot ETP. Dessutom kommer Polkadot att lyftas fram genom en rad olika digitala kampanjer. Kampanjen kommer också att inkludera storskaliga evenemang fokuserade på att utbilda investerare om Polkadot både som en blockkedje-teknologi och som en investeringsmöjlighet.

Kampanjen syftar till att visa upp en rad dynamiska teknologier som demonstrerar Polkadots värdefulla roll i utvecklingen av web3, där Polkadot har gjort betydande framsteg. Polkadot har gjort betydande framsteg i olika sektorer, inklusive spel, där företag som Mythical Games migrerar sina plattformar till Polkadot-blockkedjan. Dessutom stöder Polkadot snabba och kostnadseffektiva transaktioner med stablecoins och fortsätter att visa sina styrkor inom andra framväxande områden inom decentraliserad finans, fyiska tillgångar, datalagring och artificiell intelligens (AI).

