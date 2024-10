Communiqué de presse

Atos lance Experience Operations Center en partenariat avec Nexthink pour renforcer la performance de l'environnement de travail numérique

Experience Operations Center garantit des gains d'efficacité générés proactivement par l’IA afin d’améliorer la productivité et la satisfaction des employés

Boston, États-Unis et Paris, France – 16 octobre 2024 – Atos lance aujourd'hui, en partenariat avec Nexthink, l’offre Experience Operations Center (XOC). Cette offre conjointe permet de déployer des opérations en temps-réel sur l’environnement de travail numérique afin d’en augmenter la productivité et d’améliorer l'expérience de l'utilisateur final. XOC s’appuie sur l’intelligence artificielle (IA) pour générer ces gains d’efficacité. Atos a été l’un des premiers partenaires de services managés de Nexthink et depuis 8 ans, les deux sociétés s’attachent à développer des environnements de travail centrés sur les besoins des employés et qui soutiennent le développement des entreprises dans le respect de leurs objectifs de durabilité.

Optimisé par la solution Atos Real-Time Data Processing Framework (RTDPF) qui capture des milliards de données depuis l'environnement de travail et les équipements et par Nexthink Infinity, XOC intègre, au sein même de cet environnement, des données de différentes sources issues de la gestion des services informatiques, des terminaux, des centres de contact et des plateformes de gestion des identités. Il en résulte une vue d'ensemble unifiée en temps réel des performances. Au-delà des informations analytiques fournies par l'analyse standard de l'environnement de travail, le centre de commande XOC identifie en effet de manière proactive et en temps réel les problèmes rencontrés par les utilisateurs, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Son architecture sans serveur met en lumière des modèles et des capacités de prévisions encore non exploités, basés sur des données historiques et dix ans d'expertise d'Atos en gestion de l'expérience numérique. Les prises de décision et la résolution des problèmes peuvent ainsi intervenir avant que les utilisateurs ne soient affectés.

Leon Gilbert, Senior Vice President Digital Workplace Atos, a déclaré : « Se concentrer sur l'expérience des employés est crucial pour toute organisation souhaitant améliorer sa performance, gagner en efficacité et augmenter sa rentabilité. Notre Experience Operations Center permet de concrétiser cette ambition de manière innovante par le recours à l’automatisation et à l’IA, avec l’humain au cœur de ses capacités d’innovation ».

Atos s'appuie sur la plateforme d'observabilité et d'automatisation de l'environnement de travail numérique de Nexthink pour rationaliser la détection, le diagnostic et la résolution des problèmes. La plateforme de Nexthink, en aidant les entreprises à passer de l'identification proactive des incidents à des corrections automatisées en quelques minutes, contribue à l’objectif de l'offre XOC de réduire les coûts, gagner du temps, améliorer la durabilité et augmenter les performances des employés. Atos et Nexthink continueront de collaborer pour améliorer l'expérience employé offerte à leurs clients.

Yassine Zaied, Chief Strategy Officer de Nexthink, a déclaré : « Atos innove depuis longtemps dans le domaine de l'informatique pour l'utilisateur final et cette nouvelle offre va une fois de plus remettre en question le statu quo, pour le mieux. Aujourd’hui, la prise en compte de l'expérience numérique des collaborateurs n’est plus une simple considération, elle est au cœur de toute transformation digitale. Elle doit faire l’objet d’une réflexion systématique et non ponctuelle. Atos XOC a un tel potentiel de transformation et nous sommes fiers de jouer un rôle central dans cette évolution ».

Experience Operations Center complète le portefeuille Digital Workplace d'Atos en faisant remonter en temps réel des informations sur l'expérience vécue par les salariés dans leur environnement de travail numérique, en détectant proactivement les problèmes et en permettant leur résolution accélérée. Les équipes d'Atos offrent aux utilisateurs une expérience de bout en bout grâce à des outils de collaboration et de productivité numériques, ainsi qu'à des services client intelligents. Atos fournit actuellement les services d'analyse de l'environnement numérique de travail de 1,8 millions d'appareils dans le monde. En mars 2024, Gartner a positionné Atos dans la catégorie Leader de son Magic Quadrant 2024 pour les services externalisés de Digital Workplace Services (ODWS) pour la huitième année consécutive.

***

À propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 92 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos de Nexthink

Nexthink est le leader des logiciels de gestion de l'expérience digitale des employés. L'entreprise fournit aux responsables informatiques des informations sans précédent leur permettant de voir, de diagnostiquer et de résoudre à grande échelle les problèmes affectant les employés n'importe où, avec n'importe quelle application ou réseau, avant qu'ils ne remarquent le problème. En tant que première solution permettant à l'IT de passer d'une résolution réactive de problèmes à une optimisation proactive, Nexthink permet à ses plus de 1 200 clients d'offrir de meilleures expériences digitales à plus de 15 millions d'employés. Basé à Lausanne (Suisse) et à Boston (Massachusetts), Nexthink possède 9 bureaux dans le monde.

Contacts presse

Atos : Isabelle Grangé | isabelle.grange@atos.net | Tel : +33 (0) 6 64 56 74 88

Nexthink : press@nexthink.com

Pièce jointe