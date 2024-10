LHV Groupi 2025. aasta finantskalender

AS LHV Group kinnitas ettevõtte 2025. majandusaasta finantskalendri.

2025. aastal plaanib LHV Group avalikustada informatsiooni ja korraldada üldkoosoleku järgnevatel aegadel:

11.02.2025 2024. aasta IV kvartali ja 2024. aasta auditeerimata tulemused 13.02.2025 Finantsplaani avalikustamine 18.02.2025 Jaanuari tulemused 04.03.2025 2024. aasta auditeeritud aastaaruanne 12.03.2025 Veebruari tulemused 26.03.2025 Aktsionäride üldkoosolek 08.04.2025 Ex-dividendi kuupäev (ex-date) 22.04.2025 I kvartali vahearuanne 13.05.2025 Aprilli tulemused 17.06.2025 Mai tulemused 22.07.2025 II kvartali vahearuanne 12.08.2025 Juuli tulemused 16.09.2025 Augusti tulemused 21.10.2025 III kvartali vahearuanne 18.11.2025 Oktoobri tulemused 16.12.2025 Novembri tulemused





LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV pangateenuseid kasutab augusti lõpu seisuga 441 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 118 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 168 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





