Kiuas kuumaksi jopa aurinkoenergialla – Kiramin uutuusmallisto on modernin ulkosaunomisen johtotähti

Suomalaisen kylpytynnyri- ja saunavalmistaja Kiramin uusi saunamallisto Kirami FinVision® -sauna Tile uudistaa ulkosaunomisen perinteitä niin teknisten ratkaisujen, ekologisuuden kuin saunomiskokemuksen saralla. Uutuusmalliston sähkösaunan voi asentaa jopa paikkoihin, joihin sähköverkko ei yllä, sillä siihen saa lisäominaisuuksina aurinkopaneelit ja akun. Uraauurtavat ulkosaunat ovat esillä Interbad-messuilla Stuttgartissa ja Piscine-messuilla Lyonissa Harvian osastolla.



Uusien ulkosaunamallistojen tarina alkoi, kun Kiramin toimitusjohtaja Mika Rantanen alkoi miettiä ulkosaunojen kehitystä.



– Varsin nopeasti tulin siihen lopputulokseen, että ulkosaunomisessa ratkaisut polkevat lähinnä paikallaan. Ulkosauna on lähes aina ulkomuodoltaan vaatimaton rakennus, jonka suuri kiuas vie paljon puita tai sähköä. Halusin tuoda valikoimiimme saunan, jonka materiaalit ja energiankulutus ovat niin kestävällä tasolla, että lyhyt saunahetki ei turhaan kuormita ympäristöä.



Maailman ensimmäinen off-the-grid-sähkösauna



Kirami FinVision -sauna Tile M ja S -mallit ovat energiatehokkaita ja jopa energiaomavaraisia vaihtoehtoja ulkosaunomiseen. Normaalisti sähkölämmitteiseen ulkosaunaan asennetaan 9 kilowatin kiuas, mutta suuremmassa M-mallissa on Harvian Deltan 3,6 kilowatin kiuas ja S-mallissa 2,4 kilowatin Harvia Delta.



Saunoihin voitiin valita tavallista pienemmät kiukaat, sillä niissä on tehokas lämpöeristys ja kolminkertaiset ikkuna- ja ovilasit. Ratkaisujen ansiosta saunat ovat hyvin energiatehokkaita.



– Saunan lämmitysaika on varsin lyhyt, kesäaikaan jopa puoli tuntia ja muulloinkin vain noin tunnin. Lisäksi energiaa kuluu parhaimmillaan vain neljännes perinteiseen ulkosaunaan verrattuna. Hyvän suunnittelun ansiosta sähkökiuas ei vaikuta saunakokemukseen, vaan löylyt ovat pehmeät ja kosteat kuin perinteisessä suomalaisessa puusaunassa, Rantanen kuvailee.



Saunan perusmalli kytketään tavalliseen tapaan sähköverkkoon, mutta siitä on saatavilla myös markkinoiden ensimmäinen teollisessa valmistuksessa oleva vaihtoehto, johon kuuluu aurinkopaneeli ja akku. Tämän off-the-grid-ratkaisun ansiosta saunaa voi käyttää myös paikoissa, joihin sähköverkko ei ulotu.



Paneelit ja akusto toimitetaan saunan kanssa valmiina pakettina. Täysin ladatuilla akuilla saunaa voi käyttää noin 2–3 tuntia, mutta aurinkoisella säällä saunaa käyttöaika on jopa 4–5 tuntia. Jos sauna on kiinni sähköverkossa, kiuas pysyy lämpimänä juuri halutun ajan.



Kiramin uutuudet esillä kansainvälisillä messuilla



Tyyliltään Kirami FinVision® -sauna Tile on tuotu lähemmäs eurooppalaista designia, sillä sen materiaalina on käytetty laattoja niin sisä- kuin ulkopuolella. Tämän ansiosta sauna on erittäin helppohoitoinen ja pitkäikäinen.



Uusia ulkosaunoja pääsee ihailemaan Harvian osastolla Stuttgartin Interbad-messuilla 22.–24.10.2024 ja Lyonissa Piscine-messuilla 19.–22.11.2024. Kirami FinVision® -sauna M Tile on lisäksi mukana Interbad-messuilla järjestettävässä Innovation Award 2024 -kilpailussa, jossa palkitaan innovatiivinen ja kiinnostava uutuustuote tai prototyyppi.



Messuilla lanseerataan myös käyttöön Kiramin uusi logo ja brändi, Kirami by Harvia. Kirami on ollut osa Harvia-konsernia vuodesta 2021 lähtien, ja uusi logo ilmentää Kiramin ja Harvian yhteistä tavoitetta edistää hyvinvointia ja kehittää uusia innovaatioita. Osana Harvia-konsernia Kirami pystyy hyödyntämään Harvian resursseja sekä maailmanlaajuista tunnettuutta.



– Olemme hyvin innoissamme, että pääsemme tuomaan mullistavan ulkosaunamme kansainvälisen yleisön eteen! Energiatehokas saunominen on tulevaisuutta, eikä vihreitä arvoja voi ohittaa meidänkään alallamme. Uusien ratkaisujemme ansiosta saunominen on mahdollista tulevillekin sukupolville, Rantanen sanoo.



Kirami FinVision® -sauna Tile:

Energiatehokkuus aivan uudella tasolla: kokonaan eristetty rakenne, kolminkertaiset lämpölasit, huomattavan pieni sähkönkulutus, lämpiää Harvia Delta 3,6 kW -kiukaalla (M-malli) tai 2,4 kW:n kiukaalla (S-malli)

Valittavana verkkovirtaan kytkettävä tai aurinkopaneeleilla ja akustolla varustettu malli

Valmis paketti sisältää aurinkopaneelit ja akuston sähkön keräämistä varten

Aurinkopaneeleilla ja täyteen ladatuilla akuilla käyttö jopa 4–5 tuntia

Bluetooth-yhteys ja ilmainen sovellus järjestelmän arvojen seurantaan

S-version syvyys 1 520 mm ja leveys 2 180 mm

M-version mitat: syvyys 2 180 mm ja leveys 2 180 mm

Hinta Euroopan talousalueella/M-sauna: 34 590 € (alv. 0 %)

Hinta Euroopan talousalueella/S-sauna: 31 900 € (alv. 0 %)

Myytävänä: Kaikilla Kiramin valtuuttamilla jälleenmyyjillä



Kirami FinVision® -sauna M Tile:

https://www.kirami.fi/rakennukset/ulkosaunat/kirami-finvision-sauna-m-tile

Kirami FinVision® -sauna S Tile:

https://www.kirami.fi/rakennukset/ulkosaunat/kirami-finvision-sauna-s-tile

Kirami Interbad Innovation Award 2024 -kilpailussa:

https://www.messe-stuttgart.de/interbad/en/programme/overview/innovation-award#kirami



Lisätietoja:

Mika Rantanen, toimitusjohtaja, Kirami Oy, p. 045 676 9954, mika.rantanen@kirami.fi





Kirami Oy on vuonna 2001 perustettu perheyritys, joka on 28.5.2021 alkaen myös osa Harvia-konsernia. Kirami on maailman suurin paljuvalmistaja, joka tunnetaan korkealaatuisista kylpytynnyreistä ja -altaista. Kylpytynnyrien lisäksi myös yrityksen valmistamat Kirami FinVision® -saunat ovat saavuttaneet suuren suosion. Saunan kanssa yhteensopivat moduulit, kuten pukukoppi, lounge ja terassi, muodostavat saunaelämystä entisestään laajentavan Kirami FinVision® Annex -konseptin. Outstanding by Kirami -tuoteperheeseen kuuluu grillejä, ulkotulia ja pihasisustustuotteita.



Kiramin tarina >> https://www-kirami.fi/kiramin-tarina

Löydä lähin jälleenmyyjä >> https://www.kirami.fi/jalleenmyyjat

Harvia Sauna & Spa >> https://www.harvia.com/fi

